Gọi cả nhà về ăn cơm với thực đơn toàn món đậm đà, dân dã

(Dân Việt) Mỗi món ăn có hương vị hấp dẫn riêng, tuy giản dị mà tốn cơm vô cùng.

Thực đơn hôm nay: -Cá bống đục kho rau răm -Sò lụa xào mồng tơi -Canh hẹ bông đậu hũ thịt bằm -Chè xoài bột báng Cá bống đục kho rau răm Cá tươi làm sạch, rau răm lặt lá rửa sạch, tỏi, hành tím băm nhuyễn, thêm một ít mỡ heo cắt hạt lựu. Thắng mỡ heo, phần mỡ nước để riêng, tóp mỡ sẽ dùng kho chung với cá. Xếp rau răm, tỏi, hành, ớt vào nồi xen kẽ với cá. Cho nước vào xâm xấp cá, thêm nước màu và gia vị vừa đủ. Đặt nồi cá lên bếp, kho lửa lớn. Nước sôi lên một đợt thì giảm còn lửa riu riu. Thỉnh thoảng, múc nước dưới đáy nồi rưới lên lớp cá ở trên. Kho đến khi nước keo lại sền sệt cho tóp mỡ vào chung với cá rồi tắt bếp. Sò lụa xào mồng tơi Sò lụa ngâm nước vo gạo (hoặc nước pha ớt) khoảng 1 tiếng cho nhả cát, rửa sạch, hấp chín gỡ lấy thịt (hoặc dùng dao tách vỏ, gỡ thịt lúc sò còn sống). Ướp sò lụa với chút xíu hạt nêm. Mồng tơi chọn loại nhiều ngọn, ít lá, lá càng nhỏ càng ngon. Nhặt sạch rau mồng tơi, rửa dưới vòi nước, để ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập. Cho chảo lên bếp, để lửa thật to, đổ dầu vào chảo đun nóng già. Cho tỏi vào phi thơm, cho sò lụa vào đảo 2-3 lượt, cho rau mùng tơi vào, nêm gia vị vừa miệng. Rau xào chín tới thì tắt bếp, đổ ra đĩa, ăn nóng sẽ ngon hơn. Canh hẹ bông đậu hũ thịt bằm Hẹ bông nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Đậu hũ cắt viên nhỏ. Thịt heo rửa sạch, băm nhỏ, ướp gia vị: muối, đường, hạt nêm, cho thịt vào chảo xào săn. Cho thêm nước vào thịt đun sôi, vớt bỏ bọt (nếu có). Cho hẹ bông vào nồi, nêm gia vị vừa ăn, hẹ bông gần mềm cho đậu hũ vào nấu thêm khoảng 3 phút, tắt bếp, múc canh ra tô. Chè xoài bột báng 50gr bột báng ngâm nước 1 tiếng, luộc chín (hạt bột báng nở ra, trong suốt là chín). Vớt bột báng ra ngâm vào nước lạnh chừng 10 phút, sau đó để ráo. Một trái xoài gọt vỏ, một nửa cắt viên hoặc cắt hoa, cắt sao như ý thích. Nửa còn lại cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn với 100ml sữa tươi. Hòa tan 10gr đường với 200ml nước cốt dừa, đặt nồi nước cốt dừa lên bếp nấu lửa liu riu. Nước dừa ấm tới (không để sôi) trút phần xoài xay, bột báng, xoài cắt viên vào nồi khuấy nhẹ và đều tay cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, tắt bếp. Chè ngon hơn khi dùng lạnh.

