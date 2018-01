Lạnh thế này nấu gà rang gừng thì hao cơm phải biết

(Dân Việt) Vị thơm ngọt của gà, ấm nồng của gừng cay cay, thấm đẫm gia vị chắc chắn sẽ khiến cho bạn ăn một lần là nhớ mãi.

Gà rang gừng hao cơm ngày lạnh Chuẩn bị nguyên liệu làm gà rang gừng: - 1/2 con gà ta - 2 củ gừng - 1 củ hành khô - Vài nhánh tỏi - 1 thìa đường - 1 thìa dầu ăn - 1 chút bột nêm - 1 chút tiêu bột - Ớt, nếu thích ăn cay - 1-2 thìa nước mắm - 1 thìa rượu trắng - Muối Nguyên liệu Cách làm gà rang gừng: - Bước 1: Gà mua về rửa sơ qua rồi dùng 1 chút rượu trắng, muối, gừng giã nhỏ rồi đem xát lên gà, xoa bóp đều để khử mùi hôi của gà sau đó rửa lại sạch sẽ, để cho ráo nước rồi chặt miếng vừa ăn. - Bước 2: Gừng rửa sạch rồi thái sợi lấy 1 nhánh nhỏ đem băm nhuyễn, hành và tỏi bóc vỏ băm nhỏ. - Bước 3: Cho thịt gà vào tô, thêm 1 chút gừng băm, 1/2 số lượng hành tỏi băm, muối, nước mắm, bột nêm rồi đảo đều ướp thịt 30 phút cho ngấm gia vị. - Bước 4: Đặt nồi hoặc chảo lên bếp cùng với 1 thìa dầu ăn, khi dầu nóng bạn cho đường vào rồi thắng cho đường chuyển màu cánh gián, tiếp theo bạn cho nốt chỗ hành, tỏi băm vào xào thơm rồi nhanh tay cho thịt gà vào đảo đều. - Bước 5: Rang cho thịt gà săn lại thì cho gừng thái sợi, ớt, thêm 1 xíu nước và đảo đều, đậy vung lại và rang cho thịt gà chín, nước rút cạn bớt chỉ còn lại 1 chút hơi sền sệt, nếm lại cho vừa miệng rồi rắc thêm 1 xíu tiêu cho thơm là tắt bếp. Xúc gà rang gừng ra đĩa thưởng thức với cơm nóng thì ngon phải biết.

