Mách chị em cách làm hai món ngon, bổ từ óc heo

(Dân Việt) Óc heo chiên trứng và óc heo chưng táo đỏ không chỉ dễ làm mà còn dẫn bổ dưỡng, ăn trong những ngày trời lạnh thì hết ý.

Hai món ngon từ óc heo Nguyên liệu làm óc heo chiên trứng - 1 bộ óc heo - 3 quả trứng - 1 thìa café nước mắm - 1 thìa café bột canh - ½ thìa café hạt tiêu - Lá gừng tươi, hành lá Nguyên liệu làm óc heo chưng táo đỏ - 1 bộ óc heo - 1 – 2 lá gừng tươi (nếu thích) - 1 thìa café bột canh - 3 rễ sâm - 3 quả táo đỏ nhỏ - 1 quả táo đỏ to Cách làm óc heo chưng táo đỏ: - Dùng tăm nhọn hoặc nhíp bóc bỏ phần màng cùng mạch máu trên óc, rửa sạch - Chế nước vào rễ sâm, táo đỏ, đem chưng 30 phút - Cho óc cùng bột canh, lá gừng vào một thố to có nắp, chế rễ sâm, táo đỏ vào và đem chưng 20-30ph là óc chín - Dùng nóng Cách làm óc heo chiên trứng : - Dùng tăm nhọn hoặc nhíp bóc bỏ phần màng cùng mạch máu trên óc, rửa sạch - Hành, lá gừng thái nhỏ - Đập trứng vào bát, thêm bột canh, mắm, hạt tiêu và óc vào, đánh tan - Láng dầu ăn lên chảo, đợi chảo nóng cho hỗn hợp trứng óc vào tráng chin - Dùng nóng



