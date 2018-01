Phát sốt với mâm cỗ ngày Tết không “đụng hàng” của bà mẹ Hà thành

(Dân Việt) Cũng là những món ăn quen thuộc nhưng lại được đặt trong bộ bát đĩa độc đáo, khiến cho mâm cỗ ngày Tết trở nên lạ mắt, gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người.

Trong không khí tất bật đón Tết, chị Mai Nghĩa (Hà Nội) dù đang bận rộn công việc kiểm toán vẫn không quên chuẩn bị một mâm cơm cúng cuối năm thật tươm tất. Điều ấn tượng nhất trong mâm cỗ nhà chị Nghĩa chính là bộ bát đĩa hình con gà. Tất cả món ăn trong 3 mâm đều do chị nấu và con gái phụ bếp. Mặc dù chỉ có 2 mẹ con làm cỗ nhưng mọi món ăn đều rất ngon, đẹp mắt. Theo chị Nghĩa, 3 mâm cỗ này được nấu trong dịp làm tất niên, tân gia và giỗ chạp. Có các món như nộm su hào, giò me, bê xào sả ớt, nem rán, giò xào, ba chỉ bò cuộn nấm kim châm... và nhiều món khác rất hấp dẫn. Chị Nghĩa chia sẻ: “Đối với mình, mâm cỗ truyền thống của người Việt rất tinh tế và giàu ý nghĩa. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại thì bên cạnh những món truyền thống, mình vẫn muốn làm thêm những món mới để cả nhà thưởng thức”. Tết đến cũng là chị em lại tất bật chuẩn bị những mâm cỗ cúng ông Táo, rước ông bà tổ tiên, mâm cơm đầu năm,... nên chắc chắn một tay người mẹ, người vợ không thể nào quán xuyến được tất cả, lúc này chính là lúc mọi người trong gia đình cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

