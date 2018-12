Tết Dương lịch, trổ tài làm gà nướng muối ớt cay thơm xua tan giá rét

(Dân Việt) Hương vị thơm ngon, quyến rũ, hấp dẫn trong từng thớ thịt của món gà nướng muối ớt chắc chắn sẽ khiến cả nhà thích mê. Cách làm gà nướng muối ớt không khó, chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có ngay đĩa gà nướng muối ớt ngon khó cưỡng.

Nguyên liệu làm gà nướng muối ớt

- 1 con gà (1,5 - 2kg)

- 1 nhánh nghệ tuơi

- 1 rổ rau sống

- Gia vị: Hành tím, lá chanh, chanh, ớt hiểm, muối, tiêu, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, đường.

Cách làm gà nướng muối ớt

- Bước 1: Gà mua về rửa sơ qua với nước rồi dùng muối hạt chà xát để khử hết mùi hôi. Sau đó, mổ phanh, ép chặt và bẻ gà về phía sau rồi dùng dao khía lên da. Nghệ tươi gọt vỏ, giã nhuyễn với 2 củ hành tím rồi vắt lấy nước cốt. Dùng nước cốt nghệ quét lên khắp thân gà để có màu vàng đẹp mắt.

Trộn nước sốt gồm: 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 4 trái ớt giã nhuyễn; khuấy đều tay cho gia vị tan ra.

Cho gà vào thau nhỏ rồi trút hết nước sốt vào. Mang bao tay, thoa đều khắp hai mặt để gà thấm gia vị. Cho gà vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 30 phút là được.

- Bước 2: Khi gà ngấm gia vị, chuẩn bị bếp than. Đợi than hồng đều thì xếp gà vào vỉ rồi cho gà lên nướng. Điều chỉnh than sao cho lửa liu riu là được, nếu lửa quá lớn sẽ khiến gà bị cháy xém bên ngoài mà bên trong vẫn còn sống.

Trong khi nướng, nên quạt đều tay để giữ lửa. Đồng thời, lật gà thường xuyên và quết nước sốt vào để món ăn được chín đều và thấm đẫm gia vị.

Nướng khoảng hơn 2 tiếng, khi món ăn đã chín đều và có hương thơm là được.

Có thể để nguyên con gà vào đĩa rồi xé phay hoặc chặt ra từng miếng vừa ăn. Thưởng thức gà nướng muối ớt cùng với rau sống, dưa leo để món ăn được tròn vị và ngon miệng hơn.