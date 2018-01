Thèm mâm cơm nhà với thực đơn nhiều món ngon

Thèm mâm cơm nhà với thực đơn nhiều món ngon

(Dân Việt) Cả ngày làm việc vất vả chỉ mong sớm được về nhà, cả nhà quây quần bên mâm cơm là bao cảm giác mệt mỏi đều tan biến.

Món ăn nào cũng thơm ngon, hấp dẫn Thực đơn hôm nay có: -Lòng gà trứng non chảy tỏi -Bông bí xào tỏi -Canh củ sen nấu tôm -Nước mía sầu riêng Lòng gà trứng non cháy tỏi Lòng gà rửa sạch để ráo, ướp vào 1/2 thìa cà phê hành tím băm, 1/2 thìa cà phê tỏi băm, 1 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê muối rồi để khoảng 30 phút cho thấm. Bắc 1 nồi nước lên bếp, thêm vào 1/2 thìa cà phê muối, nấu sôi, cho trứng gà non vào luộc khoảng 5 phút. Phi vàng 1 củ tỏi băm để rắc lên lòng gà. Phi thơm 1/2 thìa cà phê tỏi băm cùng 1 thìa canh bơ. Thêm vào 1 thìa cà phê dầu điều, cho phần lòng gà đã ướp vào xào chín. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Thêm trứng non và 1 củ hành tây cắt múi cau vào. Xào tới khi hành tây vừa chín tới thì cho tỏi phi và hành lá vào cùng, tắt bếp, múc ra dĩa. Bông bí xào tỏi Bông bí tước bỏ phần xơ ở cuống bông, nhặt sạch, bỏ nhụy đi rồi rửa với nước lạnh 2 – 3 lần. Ngâm bông bí đã làm sạch vào nước lạnh pha chút muối hạt khoảng 5 phút, vớt ra để cho ráo nước. Đun sôi 1 nồi nước trên bếp. Nước sôi thả bông bí vào trụng sơ rồi vớt ra ngay. Bỏ ngay bông bí vào thau nước đá, gắp ra đĩa ráo nước. (Việc trụng sơ và bỏ vào thau nước đá giúp bông bí giữ được độ giòn và có màu sắc đẹp mắt) Tỏi lột vỏ, dùng dao đập dập, bằm nhuyễn. Đặt chảo lên bếp, đợi chảo nóng cho vào 2 thìa canh dầu ăn cùng 1/2 phần tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó, cho bông bí đã trụng sơ vào chảo, đảo đều và nhanh tay để rau không bị chín quá sẽ mềm không ngon. Nêm nếm nước mắm, hạt nêm, dầu hào và chút đường, đảo đều. Xào bông bí trong khoảng 3 phút thì tắt bếp. Cho nốt số tỏi còn lại vào đảo đều lần nữa là hoàn thành. Canh củ sen nấu tôm Củ sen gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng mỏng vừa ăn, ngâm củ sen với chút nước chanh để củ sen không bị thâm. Tôm tươi rửa sạch, bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, ướp tôm với chút gia vị: muối, đường, hạt nêm. Phi thơm tỏi, cho tôm vào xào săn. Thêm nước lọc vào tôm đun sôi, vớt bỏ bọt. Cho củ sen vào nấu cùng, nêm lại cho vừa ăn. Khi củ sen chín mềm thì tắt bếp, rắc hành ngò cắt nhỏ vào và múc canh ra tô. Nước mía sầu riêng Đầu tiên tách múi sầu riêng lấy phần thịt (chú ý chọn những trái sầu riêng có hột lép hoặc những trái ngon, không bị sượng là tốt nhất). Tiếp theo, bỏ thịt sầu riêng, nước mía vào máy xay sinh tố, xay một lúc cho sầu riêng tan ra, ước chừng khoảng 2-3 phút là được. Thử một ít xem sầu riêng có ngọt quá, hay nhạt quá không, rồi thêm đường hoặc thêm đá cho vừa lại. Cuối cùng đổ hỗn hợp ra ly và bắt đầu thưởng thức.(Nếu muốn thơm ngon hơn, có thể cho thêm vài muỗng đậu xanh cà vỏ hấp chín vào xay chung với sầu riêng).

