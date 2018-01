Thịt kho dưa mặn vét sạch nồi cơm ngày rét đậm

(Dân Việt) Thịt kho dưa mặn đậm đà, mềm ngon mà rất đưa cơm. Cách làm không hề khó, bạn hãy tham khảo thêm vào thực đơn để làm cho gia đình thưởng thức với cơm trắng thì tuyệt vời lắm đấy!

Ngày lạnh có món thịt kho dưa mặn ăn cùng cơm nóng thì tuyệt Chuẩn bị nguyên liệu: - 500gr thịt ba chỉ ngon - 2 nhánh hành lá - 1 củ tỏi - 1 nhánh gừng - 2 thìa xì dầu - 1 bó dưa muối mặn - 1 thìa rượu trắng - 1 thìa đường - Ớt sừng, nếu thích ăn cay - 1 chút muối, bột nêm Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm: - Bước 1: Dưa muối mặn đem rửa thật sạch sau đó ngâm nước 2 tiếng cho dưa bớt mặn, vớt ra để ráo nước rồi đem thái khúc ngắn. - Bước 2: Thịt ba chỉ cạo sạch bì sau đó rửa sạch, để ráo nước rồi thái thịt thành những miếng vừa ăn. - Bước 3: Tỏi đem bóc vỏ để nguyên tép, hành lá thái khúc, gừng+ ớt sừng thái lát mỏng. - Bước 4: Đặt chảo lên bếp rồi cho thịt ba chỉ vào xào để thịt ra bớt mỡ, đảo đều và xào cho thịt chuyển màu xém vàng mới cho gừng, tỏi, ớt, hành lá vào xào cùng cho thơm mới cho dưa muối mặn vào đảo đều. - Bước 5: Tiếp theo bạn nêm xì dầu, 1 chút muối, đường, hạt nêm, rượu trắng rồi đảo đều xào cho nguyên liệu ngấm đều gia vị. - Bước 6: Cuối cùng bạn trút tất cả nguyên liệu sang nồi đất và thêm 1 chút nước xăm xắp mặt thịt, đậy nắp và kho lửa nhỏ liu riu cho tới khi thịt mềm, chuyển màu nâu đậm, thịt ngấm đều gia vị và rút cạn bớt nước là tắt bếp. Múc thịt kho dưa muối mặn ra tô để thưởng thức với cơm nóng thì ngon miễn chê.

Tag: thit kho dua man, món ngon từ thịt lợn, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon