Thử ngay để biết bạn kỵ với món ăn nào?

(Dân Việt) Thịt gà, thịt vịt, bánh chưng, bưởi... là món ăn bổ dưỡng được nhiều người yêu thích, nhưng không có nghĩa là ai ăn cũng vô hại.

1 Ai không nên ăn thịt vịt? A. Người mắc bệnh tim B. Người mắc bệnh gout Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

