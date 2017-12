Tự làm chả cá thu dai ngon, chẳng cần sơn hào hải vị cũng hết veo nồi cơm

(Dân Việt) Miếng chả cá thu dẻo dai, thơm lừng được làm từ nguyên liệu tươi ngon, chắc chắn sẽ làm hài lòng bất cứ ai khi được thưởng thức. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian vào bếp là bạn đã có ngay món chả cá thu dân dã mà ngon tuyệt rồi đấy!

Chuẩn bị nguyên liệu làm chả cá thu: - 1kg cá thu tươi - 1 bó hành lá - 1 bó rau thì là - 200gr thịt xay nhỏ - 2 củ hành khô - 1 thìa cà phê đường - 1 thìa nước mắm - Hạt nêm, bột canh, tiêu - 1 chút bột ngọt - Dầu ăn Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm chả cá thu: - Bước 1: Cá thu sau khi được sơ chế sạch sẽ thì dùng dao cắt đôi con cá làm 2 miếng theo chiều dọc, lách bỏ phần xương chính giữa con cá sau đó dùng thìa cạo lấy phần thịt cá cho vào tô. Phần xương cá bạn có thể ninh lấy nước dùng để nấu canh hoặc nấu cháo đều rất ngon. - Bước 2: Tiếp theo bạn cho thịt xay nhỏ vào cùng cá, nêm chút nước mắm, tiêu, hạt nêm, đường và trộn đều rồi ướp cá 15 phút cho ngấm gia vị. - Bước 3: Hành lá+ thì là đem rửa sạch để ráo nước rồi đem thái nhỏ. Hành khô băm nhỏ. - Bước 4: Cho cá đã ướp gia vị vào máy xay, thêm hành khô, 2 thìa dầu ăn sau đó đậy nắp và xay nhuyễn hỗn hợp mới cho hành lá, thì là vào cùng rồi xay thêm vài vòng cho nguyên liệu hòa đều là tắt máy. - Bước 5: Dùng thìa ăn phở múc 1 thìa hỗn hợp cá xay nhuyễn và nặn thành hình tròn, đặt vào xửng hấp, mỗi cái chả cách nhau ra 1 chút. Hoặc bạn cũng có thể đổ tất cả nguyên liệu vào khuôn để làm thành 1 miếng chả to cũng được. Đem hấp cho chả vừa chín thì lấy ra để cho nguội. - Bước 6: Cho lượng dầu tương đối vào chảo đun cho dầu nóng thì gắp chả vào chiên tới khi 2 mặt miếng chả chín vàng. Gắp ra để ráo dầu sau đó thái miếng vừa ăn, bày ra đĩa thưởng thức với cơm nóng thì ngon phải biết.

Tag: cach lam cha ca thu, cach lam cha ca, mon ngon tu ca, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon