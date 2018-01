Tự làm mứt dừa viên 3 màu béo bùi, giòn ngọt đón xuân

(Dân Việt) Chỉ cần một chút sáng tạo là bạn có ngay đĩa mứt dừa viên ba màu vừa ngon vừa đẹp để đãi khách ngày tết rồi. Mứt dừa viên có vị ngọt vừa, béo béo, thơm thơm chắc chắn mọi người sẽ thích thú lắm đấy!

Mứt dừa viên thơm bùi, bắt mắt lại cực dễ làm Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt dừa viên: - 900gr dừa bánh tẻ - 1 thìa bột trà xanh( làm màu xanh) - 1 thìa bột gạo men đỏ làm màu đỏ hoặc thanh long đỏ, củ cải đỏ( làm màu đỏ) - 50ml sữa tươi - 500gr đường Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm mứt dừa viên: - Bước 1: Dừa mua về đem gọt sạch phần vỏ nâu sau đó thái dừa thành viên hình vuông nhỏ đều nhau. Rửa sạch vài lần với nước ấm đến khi nước không còn đục nữa mới thôi. - Bước 2: Bạn đổ nước vào nồi đun sôi thì cho dừa vào chần sơ qua khoảng 1-2 phút thì vớt ra để cho dừa nguội. - Bước 3: Chia dừa làm 3 phần đều nhau, mỗi phần 300gr. Tiếp theo bạn cho bột trà xanh, bột men gạo đỏ ra 2 bát rồi chế khoảng 100ml nước sôi vào mỗi bát sau đó khuấy đều, để cho nước lắng xuống. - Bước 4: Chia đều 500gr đường vào mỗi bát dừa sau đó đổ nước trà xanh vào 1 bát dừa, đổ nước men gạo đỏ vào bát thứ 2, cuối cùng cho sữa tươi vào bát còn lại và khuấy đều, ướp dừa khoảng 2 tiếng là có thể mang đi sên mứt. - Bước 5: Sên mứt, trước tiên bạn sên màu trắng trước. Đổ bát dừa màu trắng vào nồi và bật bếp sên lửa vừa, đảo đều tay tới khi đường bắt đầu keo lại thì để lửa nhỏ nhất, tiếp tục đảo tới khi đường kết tinh bám trên mứt là tắt bếp, đảo thêm 1 lát nữa cho mứt khô ráo hẳn mới thôi, như vậy mứt mới không bị chảy nước. - Bước 6: Bạn tiếp tục sên tiếp màu xanh và màu đỏ tương tự như bước làm trên. Mứt sau khi sên xong để cho thật nguội mới đem đóng gói hoặc cất trong hũ đậy nắp kín bảo quản nơi thoáng mát.

Tag: cach lam mut tet, cach lam mut dua vien, cach lam mut dua, mon ngon ngay tet, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon