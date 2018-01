Tuyệt chiêu làm mứt cà rốt không cần nước vôi trong mà vẫn dẻo ngon bất ngờ

(Dân Việt) Từng sợi mứt cà rốt có màu đỏ đẹp, vừa thơm ngon lại dẻo dẻo, cách làm siêu dễ lại cực nhanh, bạn hãy thử làm trong dịp Tết này nhé!

Mứt cà rốt dẻo ngọt, thơm ngon Nguyên liệu làm mứt cà rốt: - Cà rốt - Đường - 1 chút vani Nguyên liệu Cách làm mứt cà rốt: - Bước 1: Cà rốt mua về rửa sạch rồi cắt bỏ đầu đuôi, nạo sạch vỏ sau đó dùng dao thái thành dạng sợi không quá to cũng không quá nhỏ là vừa. Nếu bạn dùng nạo sợi thì nên dùng loại lỗ to để khi sên mứt không bị nát nhé. - Bước 2: Đổ nước vào nồi đun sôi thì cho 1 xíu muối vào nồi, nước đã sôi bạn đổ cà rốt vào chần nhanh khoảng 20 giây là vớt ra ngay. Ngâm cà rốt trong chậu nước lạnh 5 phút cho nguội hẳn thì vớt ra để thật ráo nước. - Bước 3: Cho cà rốt vào âu và cân lên, cứ 1kg cà rốt bạn cho 400-500gr đường là vừa, đảo đều và ướp cà rốt 1 tiếng cho đường tan hết là có thể mang đi sên mứt. - Bước 4: Đường sau khi đã tan hết bạn chắt lấy nước đường vào chảo, bật bếp đun cho nước đường sôi lên khoảng 2-3 phút mới cho cà rốt vào cùng. Thi thoảng đảo đều cho mứt ngấm đường, nước đường bắt đầu rút cạn bớt thì để lửa nhỏ và đảo liên tục, lúc này đảo mứt sẽ hơi nặng tay. Bạn tiếp tục đảo và cho vani vào cùng, gỡ mứt cho tơi ra không bị dính vào nhau, mứt sẽ dần dần khô ráo và có đường kết tinh bám trên mứt và chảo là mứt đã khô. Tắt bếp và tiếp tục đảo thêm vài phút nữa tới khi nhiệt trong chảo giảm hẳn mới thôi, lúc này mứt đã khô ráo hoàn toàn, để mứt trong chảo cho tới khi mứt nguội hẳn mới đem đóng gói hoặc cất trong hộp kín bảo quản nơi thoáng mát là được.

Tag: cach lam mut ca rot khong can nuoc voi trong, cach lam mut ca rot, cach lam mut tet, mut ca rot, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon