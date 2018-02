Vận may tuổi Tý vào các tháng trong năm Mậu Tuất 2018

Năm nay, nhìn chung tuổi Tý sẽ phải đương dầu với nhiều xung đột năng lượng, nhưng điều này không có nghĩa là cả năm sẽ toàn điều xấu.

Vận may người tuổi Tý năm 2018 theo lịch Phong thủy sẽ dự đoán trước cho bạn những điều có thể xảy ra trong năm mới. Lịch Phong thủy năm nay được tính từ ngày 4.2.2018 đến 3.2.2019.

Tháng thứ nhất (4.2 đến 5.3.2018)

Năm nay, nhìn chung tuổi Tý sẽ phải đương đầu với nhiều xung đột năng lượng, nhưng điều này không có nghĩa là cả năm sẽ toàn điều xấu. Vẫn sẽ có những tháng vận may của bạn lên cao, và đó là lúc bạn cần nỗ lực hết mình. Hãy tăng cường sự hiện diện của hành Kinh quan bạn - mặc đồ màu trắng màu ghi, mang đồ trang sức vàng bạc, bày đồ kim loại tại cung Bắc của ngôi nhà hay phòng ngủ. Năng lượng Thủy (màu đen, tím than hay sự hiện diện của nước) cũng giúp gia tăng sức sống của con giáp Tý.

Hình minh họa

Ngôi sao số #1 mang tới vận may chiến thắng, giúp bạn vượt lên trong các cuộc đua. Đây cũng là lúc tuổi Tý có thể thực hiện thành công những thay đổi lớn của cuộc đời, như đổi chỗ ở hay việc làm. Nếu bạn đã sẵn sàng thì đừng chần chừ thêm nữa.

Tháng này người tuổi Tý có sự quả cảm và sức sáng tạo để thay đổi cách làm việc cho phù hợp nhất. Nếu bạn cảm thấy có điều bất ổn, hãy lùi lại, xem xét toàn bộ sự việc và mạnh dạn điều chỉnh. Ngôi sao #1 cũng giúp khả năng lãnh đạo của bạn gia tăng, tạo nguồn cảm hứng cho các đồng nghiệp và những người xung quanh. Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện kỹ năng này của mình với cấp trên.

Trong kinh doanh, bạn có thể lắng nghe trực giác, không cần tính toán lập kế hoạch quá cẩn thận trong tháng này. Nếu có ý tưởng hay, hãy mang chúng ra thực hiện. Tính toán kỹ quá có thể khiến đánh giá của bạn bị sai lệch. Những quyết định chớp nhoáng đôi khi lại là những quyết định đúng đắn nhất. Điều này có thể áp dụng cho tuổi Tý làm kinh doanh trong tháng này. Ngôi sao chiến thắng sẽ giúp bạn vượt qua mọi sự cạnh tranh để tiến về phía trước. Có thể thực hiện việc mở rộng kinh doanh hay đa dạng hóa sản phẩm, hãy tận dụng nguồn năng lượng tốt lành của tháng để chớp lấy thời cơ.

Trong quan hệ tình cảm, tuổi Tý sẵn sàng giữ vai trò người cầm lái, đưa ra các quyết định cho cả hai. Nếu còn trong giai đoạn hẹn hò, hãy tỏ rõ ý định của mình cho người kia biết. Tháng này bạn có khả năng lái mọi người làm theo ý bạn. Đừng ngại ngần khi phải bày tỏ cảm xúc với người kia. Rất nhiều niềm vui đang chờ đón bạn.

Tháng thứ 2 (6.3 đến 4.4)

Người tuổi Tý cần thận trọng trong tháng này. Sao tháng số 9 làm gia tăng ảnh hưởng xấu từ Ngũ hoàng #5 của năm, khiến mức độ rủi ro tăng đáng kể. Hãy giải quyết các rắc rối ngay từ trong trứng nước, không cho chúng cơ hội phát triển. Mọi người có thể không đồng thuận với bạn trong mọi việc nhưng hãy cố gắng nhìn sự việc từ góc nhìn của họ và học cách bày tỏ sự không đồng thuận một cách hữu nghị. Giữ yên tĩnh cho khu vực Bắc của ngôi nhà hay phòng ngủ, tránh âm thanh lớn và ánh sáng rực rỡ tại đây. Khi vận may xuống thấp như tháng này, tốt nhất bạn nên nằm im. Khi có vấn đề cần tranh luận, hãy nhờ ai đó làm thay nếu không muốn trở thành kẻ thô thiển trong mắt mọi người. Tốt nhất bạn nên nằm yên, chờ cho tới khi vận may được cải thiện vào tháng sau.

Ngũ hoàng #5 mang tới trở ngại dưới mọi hình thức, và công việc không phải là ngoại lệ. Một số việc có thể diễn tiến hoàn toàn không như bạn dự tính. Đừng tìm cách can thiệp, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đồng minh tại công sở đóng vai trò hết sức quan trọng lúc này, vì vậy hãy cố gắng thêm bạn bớt thù, kiềm chế những lời chỉ trích hướng tới những người xung quanh. Cẩn thận với từng lời nói vì bạn rất dễ bị hiểu nhầm. Thận trọng trong quan hệ với những người có thái độ thù địch, hãy nỗ lực để kéo họ về phía mình. Đừng tỏ ra thông minh giỏi giang, sự đố kỵ là trở ngại lớn đối với người tuổi Tý trong năm nay, và trong tháng này tác động của nó đặc biệt lớn.

Tuổi Tý làm công việc kinh doanh cần tránh mạo hiểm và cố gắng giữ an toàn trong tháng này. Ngũ hoàng mang tới trở ngại, mất mát và nhiều rắc rối khác. Hãy tránh xa các cuộc cãi cọ, tuyệt đối không mạo hiểm về tài chính. Đây không phải thời điểm thích hợp để mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm hay tuyển nhân viên mới. Hãy gần gũi cấp dưới, nắm bắt tâm tư của họ, không để người ngoài tác động xấu tới họ. Trì hoãn việc khai trương, ký kết hợp đồng, xuất hiện trước truyền thông… vì những điều này sẽ gây bất lợi cho bạn. Hãy dành những sự kiện quan trọng cho tháng sau, khi vận may của bạn được phục hồi.

Đây không phải thời điểm tốt lành để gây dựng các mối quan hệ tình cảm mới. Những gì bắt đầu trong tháng này sẽ thấm đẫm năng lượng tiêu cực, vì vậy tốt nhất hãy để mọi việc diễn tiến một cách tự nhiên, đừng tìm cách can thiệp. Với các cặp vợ chồng đã chung sống lâu ngày, nếu có bất đồng hay khó chịu trong hôn nhân, hãy học cách lắng xuống, cũng cần tránh xa cám dỗ từ bên ngoài. Cãi cọ có thể leo thang nhanh chóng. Đừng để sóng gió tạm thời làm tan vỡ gia đình hạnh phúc của bạn. Một khoảng trời riêng cho mỗi người có thể giúp tình hình dịu đi.

Tháng thứ 3 (5.4 đến 5.5)

Người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm trong tháng này. Sự xuất hiện của ngôi sao Thịnh vượng #8 khiến cuộc sống của bạn trở nên ngọt ngào hơn nhiều. Năng lượng Thổ của sao này sẽ lấn át những khó khăn mà sao Ngũ hoàng #5 của năm gây ra. Nếu kiếm tiền là điều bạn quan tâm nhiều nhất lúc này thì đây chính là thời điểm thuận lợi để đi theo hướng đó. Canh Tý (58 tuổi) và Giáp Tý (34 tuổi) có tài vận tốt trong năm nay nên có thể cho phép mình mạo hiểm một cách có tính toán trong đầu tư. Năng lượng của tháng cũng rất thuận cho các học sinh, sinh viên tuổi Tý.

Trong công việc, người theo đuổi niềm đam mê của mình có thể đạt tiến bộ lớn. Quan hệ xã hội của bạn được cải thiện đáng kể. Nếu bạn muốn tiếp cận ai đó để nhờ giúp đỡ, tìm kiếm ý tưởng hay chỉ đơn giản là để mở rộng quan hệ, hãy hành động ngay. Tháng này người tuổi Tý tỏ ra năng động, năng lượng tích cực từ bạn sẽ thu hút được nhiều người.

Đầu óc người tuổi Tý lúc nào cũng bận rộn, luôn suy nghĩ tìm tòi những ý tưởng mới và đây là lúc bạn có thể tự tin chia sẻ chúng, đưa chúng vào thực hiện. Ngôi sao #8 giúp mang lại tiến bộ trong tất cả những việc bạn dồn tâm huyết. Đừng ngại trình bày các ý tưởng của mình, hãy phát biểu nhiều hơn trong các cuộc thảo luận và bắt đầu dành lấy vai trò người dẫn dắt. Không cần khiêm tốn giả tạo. Các đồng nghiệp cũng sẽ được ‘hâm nóng’ nhờ lửa nhiệt tình nơi bạn. Một vài trở ngại nho nhỏ có thế xuất hiện, nếu biết giữ thái độ lạc quan, kết quả cuối cùng vẫn sẽ rất tốt đẹp.

Người làm công việc kinh doanh không cần tỏ ra quá thận trọng trong tháng này. Đây là tháng của hành động. Tý không phải con giáp ưa mạo hiểm, bạn lục lọi, bạn tích trữ, nhưng bạn sẽ không chơi canh bạc ‘được ăn cả ngã về không’. Bản năng duy trì sự sống của bạn là thứ không dễ bị mất, đặc biệt là trong một năm mà vận may phụ thuộc rất nhiều vào may mắn như năm nay. Vì vậy, hãy tự mình tìm kiếm những cơ hội này, và khi tìm thấy chúng, hãy theo đuổi chúng bằng thái độ trung dung, với sự thận trọng đúng mực nhưng cũng đừng quá dè dặt.

Một tháng tuyệt vời cho những người tìm kiếm tình yêu và sự lãng mạn. Bạn là người sôi nổi, hoạt bát và có thể trở thành trung tâm của các cuộc hội hè nếu muốn. Nếu bạn tỏ ra quan tâm tới ai đó, tình cảm của bạn sẽ được đáp trả.

Tháng thứ 4 (6.5 đến 5.6)

Thêm một tháng mà người tuổi Tý phải tỏ ra thận trọng. Cùng với sự hiện diện của Ngũ hoàng #5 của năm, sao tháng #7 mang tới nguy cơ mất mát, trộm cướp, phản bội và thậm chí là bạo lực. Để đảm bảo an toàn cá nhân, bạn cần tránh không ra ngoài muộn vào đêm hoặc lui tới những nơi vắng vẻ. Đóng chặt cửa ngõ đề phòng trộm cắp. Tuổi Tý cũng có thể thấy mình bị bạn bè làm cho thất vọng. Đừng quá buồn rầu vì chuyện này, đôi khi sự phản bội hoàn toàn là do vô tình. Nếu bạn cho phép mình chìm sâu trong buồn giận, những cảm xúc tiêu cực sẽ được phóng đại và quay lại hành hạ chính bạn. Hãy tìm cách biện minh cho những người kia, đừng vội vàng kết tội họ. Làm vậy bạn sẽ thấy tâm mình thanh thản hơn nhiều. Tháng này hạnh phúc phải do chính bạn tự tạo ra. Hãy học cách vui mừng vì những điều nho nhỏ, để chúng vực tinh thần của bạn dậy, kể cả khi mọi việc không được như ý muốn.

Tự lực tự cường là tinh thần bạn cần thấm nhuần trong tháng này. Hãy học cách dựa vào chính mình nhiều hơn vào người khác. Tinh thần đồng đội cao ngùn ngụt của tháng trước đã bốc thành mây khói, tháng này mọi người có vẻ chỉ ai lo chuyện nấy. Hãy hào phóng ngay cả khi mọi người xung quanh chẳng muốn điều này.

Người làm kinh doanh có nguy cơ bị mất tiền. Bạn có thể bị lừa đảo bởi chính nhân viên của mình hay những người bạn vẫn tin tưởng. Hãy đề cao cảnh giác và tiến hành kiểm tra thường xuyên. Sự sát sao của bạn có thể khiến những kẻ có âm mưu làm xấu phải chùn bước. Đây không phải thời điểm thuận lợi để tiến hành các cuộc thảo luận chiến lược kéo dài hay gặp gỡ đối tác kinh doanh tiềm năng. Hãy chú ý vào công việc nội bộ. Đừng tìm cách chia sẻ những suy nghĩ của mình. Nếu cần nói ra những lo lắng hay khó khăn với ai đó, hãy chắc chắn là người đó hoàn toàn không liên quan trực tiếp tới công việc này, nếu không bạn khó lòng có được lời khuyên không thiên vị. Cách tốt nhất là tự mình giải quyết mọi việc vào lúc này.

Các quan hệ tình cảm trở nên căng thẳng, chủ yếu là do bạn cảm thấy không được tôn trọng. Hãy trang bị cho mình lớp da thật dầy và đừng tỏ ra quá nhạy cảm. Đôi khi những người khác nói hoặc làm những việc họ không chủ ý. Nuôi dưỡng lòng hận thù sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hãy học cách không quá quan tâm tới quan điểm của những người khác, nhất là khi ngôi sao phản bội đang tác động lên cung tử vi của bạn. Bình thường bạn có thể dựa vào bạn bè thân thiết, nhưng tháng này tốt nhất chỉ nên dựa vào chính mình.

Tháng thứ 5 (6.6 đến 6.7)

Một tháng tốt lành khi ngôi sao Thiên vận #6 mở thêm nhiều cánh cửa cho người tuổi Tý. Ngôi sao này giúp mọi việc diễn ra trôi chảy, nhiều khi chính bạn cũng không hiểu vì sao. Bạn nhân được sự hướng dẫn của người nào đó hiểu biết hơn, kinh nghiệm hơn. Hãy đón nhận sự giúp đỡ với lòng biết ơn. Chúng ta đều học được điều gì đó từ những người bước qua cuộc đời mình, và tháng này tuổi Tý sẽ gặp ai đó có vị thế để giúp bạn, thông qua lời khuyên và các mối quan hệ. Cơ hội xuất hiện từ những nơi bạn ít ngờ nhất và có thể đưa bạn tới những nẻo đường trước đó bạn chẳng dám mơ tới. Hãy dang rộng tay đón nhận cơ hội khi chúng đến.

Ngôi sao #6 mang tới vận may Quý nhân phù trợ. Nhân vật này sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời bạn. Tuổi Tý đang tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp có thể bước những bước dài nếu nhận được sự trợ giúp từ Quý nhân.

Thách thức giúp bạn trưởng thành và tháng này người tuổi Tý gặp rất nhiều cơ hội mới thú vị, đẩy bạn tới giới hạn của bản thân. Tiến xa tới đâu phụ thuộc vào tâm huyết và sức lực bạn đổ vào công việc mình theo đuổi, cũng như cách bạn huy động nguồn lực. Hợp tác với những người khác sẽ cho phép bạn tiến nhanh hơn, Vì vậy đừng tìm cách tự mình làm hết mọi việc, hãy yêu cầu giúp đỡ, đón nhận những lời khuyên và các ý tưởng từ đồng nghiệp, bạn bè. Các liên minh chiến lược hình thành vào lúc này hứa hẹn nhiều điều tốt lành trong tương lai.

Vận may quan hệ tháng này rất tốt, cả trong công việc và trong cuộc sống riêng tư. Dù trong tình bạn, tình yêu, hay với đối tác làm ăn, mọi sự đều diễn ra như ý. Bạn thích giao tiếp hơn, vòng bạn bè được mở rộng và bạn cảm thấy rất dễ chịu với điều này. Hãy tận hưởng thời gian vui vẻ này, đừng cố gắng luôn là người hoàn hảo, hãy là chính mình và làm vậy bạn lại càng được yêu mến hơn.

Tháng thứ 6 (7.7 đến 7.8)

Sự xuất hiện kép của ngôi sao thảm họa #5 trong cung tử vi của người tuổi Tý khiến tháng này trở nên đặc biệt khó khăn, mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn. Trở ngại xuất hiện từ không đâu, những dự án đang trôi chảy có thể đột ngột bị chững lại. Hãy tránh mạo hiểm dưới mọi hình thức, dù là về tài chính, thể lực hay an toàn tính mạng. Có nguy cơ xảy ra tai nạn, tránh đi xa và đừng tham gia các môn thể thao nguy hiểm trong tháng này. Mậu Tý (58 tuổi) cần hết sức thận trọng với sức khỏe. Nếu cảm thấy có chuyện không ổn, nên đi khám bác sĩ ngay.

Không nên dành nhiều thời gian tại khu vực Bắc của ngôi nhà, giữ cho khu vực này được yên tĩnh, tránh bật đèn sáng hay âm thanh ồn ào. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi và đeo đồ trang sức vàng bạc để giảm thiểu năng lượng xấu của Ngũ hoàng.

Các mối quan hệ với đồng nghiệp có thể trở nên căng thẳng do có sự khác biệt về quan điểm. Làm việc nhóm sẽ hết sức khó khăn trừ khi ai đó chịu nhượng bộ, chấp nhận làm theo người khác. Một ‘kẻ thù’ đặc biệt tại cơ quan có thể ra tay, khiến cuộc sống của bạn trở nên bất ổn. Trò chọc ngoáy nơi công sở có thể chĩa mũi dùi vào bạn. Nhất cử nhất động của bạn đều bị theo dõi và những sai sót nếu có sẽ được sử dụng để chống lại bạn. Đừng tham gia các cuộc cãi cọ, nhường nhịn trong các cuộc tranh chấp. Duy trì quan hệ gần gũi với cấp trên để có cơ hội minh oan nếu cần.

Một tháng hết sức bận rộn cho người làm kinh doanh. Rắc rối này vừa được giải quyết thì rắc rối khác lại xuất hiện. Đừng quên tỏ lòng biết ơn mỗi lần bạn vượt qua khó khăn, mọi việc có thể tồi tệ hơn nhiều! Hãy ăn mừng mỗi khi đạt được thành công, dù là rất nhỏ. Tinh thần lạc quan là vũ khí hiệu quả nhất giúp bạn vượt qua tháng chông gai này. Khi sao Ngũ hoàng xuất hiện kép trong cung tử vi của bạn, nó sẽ tấn công rất mạnh vào sức mạnh ý chí, khiến bạn dễ dàng suy sụp. Vì vậy, bạn cần tỏ ra cứng rắn. Tháng này, tốt nhất nên tránh đầu tư mới hay mạo hiểm với những dự án có quá nhiều yếu tố rủi ro. Tránh ký kết thỏa thuận hợp đồng hay lễ khai trương. Tốt nhất hãy xin nghỉ ít ngày để làm mới mình và nạp lại năng lượng.

Vận may tình cảm tháng này cũng không mấy tốt đẹp. Nếu có thể sống qua 4 tuần tới mà không xảy ra giao tranh với bạn đời thì hãy coi đó là thành công lớn. Tốt nhất hãy tăng cường thời gian ở một mình. Người độc thân tìm kiếm tình yêu sẽ có vận may sáng sủa hơn vào tháng sau.

Tháng thứ 7 (8.8 đến 7.9)

Ngôi sao đào hoa #4 mang tới vận may tốt lành cho người tuổi Tý, xua tan bầu không khí ảm đạm của tháng trước. Vị thế xã hội của bạn được cải thiện chỉ sau một đêm, tình cảm mọi người dành cho tuổi Tý cũng đột nhiên gia tăng. Về phần mình, bạn cảm thấy hết sức thoải mái vì được là chính mình, rất hòa hợp với người xung quanh và có thêm nhiều quan hệ mới. Hãy cố gắng mở rộng mạng lưới, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn về sau. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, các mối quan hệ tốt đều giúp mở ra nhiều cánh cửa cho bạn.

Tại công sở, quan hệ với đồng nghiệp cũng được cải thiện đáng kể. Điều này chẳng những khiến giờ làm việc trở nên dễ chịu mà hiệu quả công việc cũng tăng cao, triển vọng nghề nghiệp được cải thiện. Ngôi sao #4 cũng tạo thuận lợi cho những người đang học tập, rèn luyện tay nghề. Vì vậy, hãy tận dụng thời gian này đọc thêm sách vở để mở mang kiến thức hay theo các khóa huấn luyện nghề nghiệp để cập nhật thông tin cần thiết.

Năng lượng của tháng thuận cho việc phát triển các mối quan hệ xã hội. Hãy tích cực tìm kiếm các đối tác chiến lược có thể đồng hành với bạn lâu dài. Đừng từ chối các buổi hội họp, tiệc tùng. Giao tiếp với mọi người lúc này có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn, chẳng hạn như được giới thiệu làm quen với những người có vị thế để giúp bạn, hoặc được đón nhận những ý tưởng mới từ các cuộc trò chuyện.

Một tháng tốt lành cho chuyện tình cảm. Ngôi sao Đào hoa #4 mang lại năng lượng tích cực cho người tìm kiếm tình yêu. Nếu đã để mắt tới ai đó, tháng này bạn có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Tuổi Tý đã có gia đình cần tỉnh táo, tránh xa cám dỗ nếu không muốn hôn nhân đổ vỡ. Có thể xuất hiện người thứ ba.

Tháng thứ 8 (8.9 đến 7.10)

Sự xuất hiện của sao cãi cọ #3 đôi khi có thể được coi là nguy hiểm hơn cả sao Ngũ hoàng #5 vì nó tác động mạnh tới tâm trí của bạn. Ngôi sao này khiến bạn rất dễ nổi cáu, kể cả vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bạn có thể gây gổ với bất kỳ ai và với tất cả mọi người, làm tổn hại các mối quan hệ quan trọng. Kể cả khi nhận ra ảnh hưởng tiêu cực của ngôi sao này, bạn cũng rất khó rũ bỏ cảm giác hung hãn. Sao #3 cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối với nhà chức trách hoặc dính vào việc kiện tụng hoặc

Để giảm thiểu năng lượng xấu, hãy tăng cường mặc đồ màu đỏ, mang túi hay phụ kiện màu đỏ hoặc bày đồ đạc có màu đỏ ở cung Bắc ngôi nhà hay phòng ngủ của bạn. Giữ cho khu vực này được yên tĩnh trong suốt cả tháng, tránh bật đèn sáng hay gây tiếng ồn ở đây.

Tại công sở, giữ được hòa khí với đồng nghiệp là một thách thức rất lớn. Bạn rất dễ nổi nóng, đừng để điều này thiêu đốt những nét đẹp trong con người bạn. Tốt nhất nên tránh làm việc nhóm, công việc đòi hỏi ít tương tác sẽ phù hợp hơn với bạn vào lúc này. Nếu có bất đồng ý kiến, bạn nên lùi lại thay vì để căng thẳng leo thang. Cẩn thận với những lời thị phi, giữ kín những suy nghĩ của mình và cố gắng tách biệt đời tư với công việc. Những tiết lộ về cuộc sống gia đình có thể trở thành chủ đề đàm tiếu bất lợi.

Đây không phải thời điểm thuận lợi để tổ chức các cuộc họp quan trọng, ký kết hợp đồng hay chốt thỏa thuận. Những dự án mới bắt đầu vào lúc này có xu hướng vấp phải rất nhiều trở ngại. Hãy nghiên cứu cải thiện hoạt động của công ty thay vì tìm cách tăng trưởng. Nên trì hoãn việc ra mắt sản phẩm hay bắt đầu một dự án mới. Ngôi sao #3 cũng có thể gây ra hiểu nhầm, vì vậy bạn cần tìm hiểu thật kỹ càng trước khi phán xét bất kỳ ai.

Năng lượng cãi cọ tạo ra nhiều bất lợi cho quan hệ tình cảm của người tuổi Tý. Bạn phải chiến đấu với chính mình để khỏi trở nên bẳn gắt. Thận trọng với lời ăn tiếng nói, cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra nhận xét. Đừng để sự cáu giận khoét nên lỗ hổng lớn giữa hai vợ chồng. Tuổi Tý độc thân đang tìm kiếm tình yêu nên giảm tốc độ. Nếu đặt chân vội vàng vào một mối quan hệ mới lúc này, bạn có thể phá tan cơ hội của chính mình.

Tháng thứ 9 (8.10 đến 6.11)

Ngôi sao bệnh tật #2 khiến bạn dễ đổ bệnh và làm tăng nguy cơ tai nạn, rủi ro. Hãy chú ý tới sức khỏe, thận trọng khi chơi thể thao. Hệ miễn dịch của bạn suy giảm, có thể thiếu ngủ triền miên. Nếu không thể ngủ đủ mỗi ngày, bạn nên sắp xếp để ngủ bù vào những ngày cuối tuần. Sự tỉnh táo sẽ giúp bạn giảm được nhiều sai sót trong công việc và cuộc sống.

Sao tháng #2 thuộc hành Thổ và sao năm #5 cũng thuộc hành Thổ, khiến năng lượng này bị dư thừa. Hóa giải bằng cách tăng cường hành Kim ở bên bạn như mặc đồ màu trắng màu ghi, đeo đồ trang sức vàng bạc hoặc bày biện nhiều đồ kim loại tại cung Bắc của ngôi nhà, phòng ngủ. Người già, bệnh nhân và phụ nữ có thai tuổi Tý cần tránh ngủ ở cung Bắc của ngôi nhà trong tháng này. Hãy chuyển tạm sang phòng khác để tránh nguy hiểm.

Tuổi Tý cảm thấy đầu óc luôn bận rộn và khó lòng rũ bỏ cảm giác căng thẳng. Bạn không thể cùng lúc vừa hoàn thành công việc, vừa chăm lo chu đáo cho gia đình, vừa có thời gian vui vẻ với bạn bè. Tháng này bạn cần đưa ra lựa chọn ưu tiên và tạm gác một số hoạt động. Hoàn thành công việc đúng thời hạn trở thành gánh nặng lớn với bạn, và một thời hạn bị trễ sẽ kéo theo nhiều phiền toái cũng như những thời hạn bị trễ khác. Lập kế hoạch chi tiết cho công việc bạn đang theo đuổi, chia chúng thành những mốc nhỏ và cố gắng hoàn thành. Hãy nhớ rằng công việc không phải lúc nào cũng cần hoàn hảo, nhưng phải được hoàn thành.

Trong kinh doanh, sự phối hợp của sao #5 và sao #2 mang tới năng lượng mất mát cũng như những rắc rối về sức khỏe. Đây không phải thời điểm thích hợp để đầu tư lớn. Hãy thận trọng trong mọi quyết định và học cách phân bổ công việc hợp lý hơn. Đừng tự mình làm hết mọi việc, hãy trao bớt trọng trách cho những người mà bạn tin tưởng.

Sự uể oải, thiếu hụt năng lượng, ốm đau hay cảm giác khó ở của người tuổi Tý trong tháng này có thể được người quen nhìn nhận như có điều gì đó không ổn với bạn. Tuy nhiên, trong mắt của người lạ, điều này lại đồng nghĩa với sự lạnh nhạt. Chắc hẳn đó không phải là ấn tượng mà bạn muốn để lại nơi người mà bạn định hẹn hò. Đừng vội vàng trong các quan hệ tình cảm, cũng đừng buồn vì phải dừng lại lúc này. Tháng sau, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Tháng thứ 10 (7.11 đến 6.12)

Ngôi sao Chiến thắng #1 giúp bạn vượt lên trong mọi cuộc đua. Người làm việc trong môi trường đòi hỏi cạnh tranh sẽ được lợi nhiều nhất trong tháng này. Ngôi sao #1 cũng mang tới sự đổi thay hay một khởi đầu tốt đẹp. Với một số người, đây có thể là những biến đổi lớn như công việc mới, nhà ở mới hay di chuyển đến thành phố khác... Với một số người, thay đổi có thể nhỏ hơn nhưng cũng tạo ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn.

Hoàn cảnh mới đòi hỏi phải cố gắng thích nghi, nhưng sau một thời gian, bạn sẽ thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Với nhiều tháng sóng gió, bây giờ mọi chuyện tốt lên rất nhiều, tuổi Tý như người thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, tinh thần bạn hứng khởi, như có luồng gió mới thổi về. Bạn càng hăng hái bao nhiêu thì thành công sẽ càng lớn bấy nhiêu. Hãy vui vẻ và biết ơn những gì cuộc đời ban tặng.

Sự nghiệp của người tuổi Tý có thể bước vào khúc ngoặt quan trọng. Bạn phải đối mặt với chọn tiếp tục công việc hiện tại hay bước sang một lĩnh vực khác. Lý do muốn đổi việc có thể xuất phát từ lời đề nghị của một công ty đối thủ, hay vì bạn thấy chiếc áo đang mang trên mình không còn đủ rộng - trong công việc hiện tại bạn đã đạt tất cả những gì mình muốn. Việc xoay chuyển đột ngột luôn đi kèm nguy hiểm nhưng nếu bạn đang theo đuổi một giấc mơ thì đây chính là thời điểm thích hợp để biến nó thành hiện thực. Hãy dồn toàn bộ tâm huyết cho sự chuyển đổi này, rồi bạn sẽ nắm bắt được cơ hội mà đất trời mang tới. Lắng nghe trực giá. Ngắm thật cao.

Trong kinh doanh, mọi người để ý nhiều hơn tới bạn và những dự án mà bạn tham gia. Đây là lúc bạn có thể tự tin xuất hiện trước công chúng và tăng cường quảng bá hình ảnh của công ty. Tháng này bạn có thể tạo ấn tượng tốt với báo chí, truyền thông. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tham gia liên minh mới hay ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mới. Vận may của bạn đang đi lên, với ba tháng liên tiếp tràn ngập năng lượng tích cực. Hãy bắt đầu lấy đà từ bây giờ.

Trong lĩnh vực tình cảm, tháng này tuổi Tý có xu hướng chỉ quan tâm tới mình, điều này khiến bạn trở nên kém hấp dẫn đối với những người khác. Nếu đã để mắt tới ai đó, bạn cần dành ưu tiên cho họ thì mới mong chiếm được cảm tình. Trong tình bạn, máu cạnh tranh quá nổi trội của bạn tháng này có thể khiến nhiều người không ưa thích. Tuổi Tý cảm thấy hạnh phúc nhất khi được nắm quyền chỉ huy và có thể không khoan nhượng với những ai muốn tranh giành ngôi vị cao nhất của bạn. Rất may điều này chỉ là tạm thời. Hãy nguội bớt để có thể chung sống hòa bình với mọi người.

Tháng thứ 11 (7.12.2018 đến 5.1.2019)

Sau một tháng tốt lành, tháng này bão tố lại nổi lên với người tuổi Tý. Nguy hiểm đang rình chờ khi ngôi sao phóng đại #9 thổi bùng năng lượng thù địch của sao năm Ngũ hoàng #5. Hãy đề cao cảnh giác, sẵn sàng đón nhận trở ngại. Có thể có khó khăn về tiền mặt , xuất hiện những khoản chi bất ngờ. Tháng này bạn có thể gặp gỡ một số nhân vật không thật dễ chịu. Hãy kiềm chế sự nóng giận vì bực tức chỉ khiến bạn thêm căng thẳng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và có thể mất bạn mất bè. Tăng cường mặc đồ màu trắng, màu ghi, đeo trang sức vàng bạc để giảm thiểu năng lượng xấu.

Tại công sở có thể xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt. Nếu không thể trông chờ vào sự hỗ trợ tinh thần của bạn bè và gia đình, hãy dựa vào nội lực của chính mình. Hãy là nguồn động viên của chính mình nếu muốn vượt qua trở ngại. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cuộc sống lúc thăng lúc trầm, quan trọng là bạn biết khi nào nên tiến khi nào nên lui. Hãy sẵn sàng cho những điều chỉnh nho nhỏ trong cách bạn làm việc hay tương tác với những người khác, cũng như cách trình bày các ý tưởng của mình.

Sự dư thừa năng lượng Thổ khiến những mạo hiểm của bạn tháng này, dù là nhỏ, cũng có thể mang lại hậu quả lớn. Hãy tỏ ra vững vàng và có cái nhìn dài hạn khi cần đưa ra quyết định. Đừng tìm cách kiếm tiền nhanh vì điều đó sẽ không xảy ra. Cũng đừng để trở ngại bất ngờ khiến bạn nhụt chí. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một tháng không được suôn sẻ, và khi khó khăn xuất hiện thì xử lý chúng một cách hệ thống, không để mình bị tê liệt hay gục ngã. Chẳng có con đường tắt dẫn tới thành công và điều này sẽ được minh chứng rất rõ ràng trong vài tuần tới.

Tháng này hứa hẹn nhiều đam mê và lãng mạn, nhưng chẳng có gì đảm bảo là những gì bắt đầu bây giờ sẽ trở nên bền vững. Nếu bạn đang để mắt đến ai thì thay vì dùng lời bóng gió, hãy đi thẳng vào vấn đề. Tính hài hước có thể giúp ích cho bạn ở chỗ đông người nhưng khi chỉ có hai người với nhau, hãy để con người thật của bạn được thể hiện. Điều này giúp quan hệ tình cảm của hai bạn bền vững hơn.

Tháng thứ 12 (6.1 đến 3.2.2019)

Đây là một trong những tháng tốt lành nhất của năm đối với người tuổi Tý. Lúc này bạn có thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực bằng cách tham gia hết mình vào tất cả mọi công việc. Hãy vui vẻ đón nhận những thách thức mới và kiên định, quyết đoán trong mọi hành động. Ngôi sao #8 mang tới vận vay của cải và thịnh vượng, đây là lúc bạn có thể tập trung vào việc kiếm tiền. Hãy áp dụng những chiến thuật tích cực hơn trong kinh doanh và tận dụng vận may quan hệ trong tháng này để đầu tư thời gian và sức lực nuôi dưỡng tình thân. Nếu còn chưa dứt khoát về vấn đề nào đó, bạn có thể cho phép mình chút thời gian để suy nghĩ vì cơ hội sẽ còn đó trong một khoảng thời gian. Nhưng tốt hơn cả là quyết định dứt khoát trước khi tháng kết thúc.

Tuổi Tý quan tâm tới sự nghiệp có cơ hội mở rộng chân trời. Hãy nắm bắt cơ hội mới với thái độ lạc quan. Đừng từ chối những công việc nặng nhọc và đừng để cảm giác nghi ngờ, thiếu tự tin ngăn cản bạn. Một số trong các bạn có thể được giao nhiệm vụ không nằm trong lĩnh vực chuyên môn, hãy đón nhận chúng một cách tự tin, rồi bạn sẽ làm chủ được công việc này, và nếu có gì bạn không biết thì hãy dừng ngại hỏi. Thời gian này bạn nên gần gũi hơn với lãnh đạo và đồng nghiệp. Các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng cho cơ hội thăng tiến của tuổi Tý. Người làm công việc bán hàng sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu doanh số. Nhớ đừng dừng lại khi đạt chỉ tiêu, bạn có cơ hội phá kỷ lục tháng này.

Trong kinh doanh, những cơ hội mới sẽ mở ra. Có nhiều đối tác muốn bắt tay với tuổi Tý trong tháng này. Liên minh chiến lược có thể giúp bạn phát triển nhanh hơn, rộng hơn. Nếu có ai đó muốn chia sẻ các ý tưởng, hãy dành thời gian lắng nghe họ. Đây là lúc bạn có thể bắt đầu những dự án mới. Khi lập chiến lược, hãy để ý nhiều hơn tới bức tranh tổng thể. Đừng bị sao nhãng bởi các tiểu tiết mà trước sau cũng sẽ thay đổi trong quá trình thực thi. Bạn sẽ đạt nhiều tiến bộ trong tháng này.

Một tháng may mắn cho các mối quan hệ tình cảm, tình yêu. Tin tức tốt lành từ một nguồn bất ngờ mở ra cơ hội mới cho bạn. Tuổi Tý độc thân cảm thấy tuyệt vời, hãy bày tỏ cảm xúc của nình nếu bạn đã thực sự mến người đó. Đây là lúc có thể bước những bước kiên định về phía trước. Người tuổi Tý đã trong quan hệ lâu dài và muốn đi đến hôn nhân cũng có thể tự tin tiến bước. Ăn hỏi, cưới xin sẽ kích hoạt năng lượng tích cực quanh bạn.

* Thời gian trong bài được tính theo lịch Phong thủy, từ 4.2.2018 đến 3.2.2019