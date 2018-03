12 năm "Những nàng công chúa nổi tiếng": Chàng rể ngày càng phất, công chúa lận đận đủ đường

(Dân Việt) Trong khi "các chàng rể" trở nên nổi tiếng hơn sau khi bộ phim kết thúc thì cuộc sống của các nữ diễn viên vào vai con gái lại không được suôn sẻ như vậy.

Những nàng công chúa nổi tiếng là tác phẩm truyền hình nổi tiếng của đài KBS phát sóng năm 2006. Mạch phim đi ngược lại xu hướng làm phim bấy giờ của phim Hàn Quốc: lâm li bi đát hay cuộc sống tươi đẹp, mà lại xoay quanh mối quan hệ gia đình với nhiều cung bậc cảm xúc, mang lại sự gần gũi, đồng cảm với khán giả trong suốt 80 tập phim.

Không chỉ nhận được phản ứng tích cực từ khán giả Hàn Quốc, Những nàng công chúa nổi tiếng cũng đạt được thành công nhất định khi phát sóng tại Việt Nam. Sau 12 năm lên sóng, dàn diễn viên chủ chốt của bộ phim đã có sự thay đổi đến chóng mặt.

Chàng rể út công thành danh toại

Hwang Tae Ja đã "ăn cơm trước kẻng" với cô công chúa út nhà họ Na để rồi cặp đôi này trở thành bố mẹ ở tuổi đôi mươi khi tương lai đang rộng mở. Khi vào vai này, "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi chỉ mới 19 tuổi, đang là một ngôi sao đang lên.

Thế nhưng ở hiện tại, Lee Seung Gi đã là ngôi sao hạng A, được công chúng công nhận là một nghệ sĩ đa năng với gia tài phim "khủng" như: The King 2 Hearts, Gu Family Book, You're All Surrounded,... và gần đây nhất là Hoa du ký - Tây du ký phiên bản Hàn.

Lee Seung Gi trở thành ngôi sang hạng A sau 12 năm bộ phim lên sóng

Chàng rể thứ hai ngày càng thăng tiến

Trong phim, chàng hạ sĩ Yeon Ha Nam (Park Hae Jin thủ vai) đã phải lòng cấp trên của mình và bất chấp việc gia đình phản đối vì yêu người lớn tuổi hơn để đến với cô công chúa thứ hai nhà họ Na. Nam diễn viên sinh năm 1983 này đến nay vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình để được hạnh phúc như trong phim, tuy nhiên Park Hae Jin lại có một sự nghiệp mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Thể hiện xuất sắc của anh trong hàng loạt các bộ phim nổi tiếng: Seo Young của bố, Vì sao đưa anh tới, Bác sĩ xứ lạ, Bẫy tình yêu, Man to man,... đã giúp Park Hae Jin trở thành nam thần nổi tiếng trong top đầu hiện nay của Kbiz lẫn Cbiz.

Park Hae Jin đã lên hàng nam chính sau hơn 10 năm vào vai nam thứ đáng thương

Chàng rể cả sự nghiệp ổn định

Nam diễn viên nổi tiếng Ahn Nae Sang vào vai chàng rể ích kỷ Wang Sun Taek vì muốn hơi ấm của phụ nữ trong nhà, chăm sóc con cho mình mà tái hôn cùng cô công chúa cả nhà họ Na trong khi vẫn còn dây dưa với vợ cũ.

Cho đến bây giờ, Ahn Nae Sang đã tham gia hơn 200 bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh, với các vai diễn đa dạng nhờ vào diễn xuất tài tình của mình. Gần như không có bà nội trợ nào ở Việt Nam không biết mặt Ahn Nae Sang bởi nam diễn viên gạo cội này thường xuyên góp mặt trong những bộ phim được chiếu tại nước ta.

Ahn Nae Sang với gia tài phim ảnh "khủng" trong sự nghiệp

Chàng rể thứ ba sự nghiệp dậm chân tại chỗ

Vào vai chàng rể thứ 3 - Yoo Il Han, Go Joo Won đã khiến cả hai nàng công chúa thứ hai và thứ ba lay động bởi ngoại hình sáng sủa cùng tính cách tốt bụng.

Mặc dù gia nhập showbiz Hàn từ năm 2003 nhưng đến nay, số lượng tác phẩm nổi tiếng mà Go Joo Won chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Những nàng công chúa nổi tiếng, The King and I, Kim Soo-ro, The Iron King. Mặc dù chăm chỉ đóng phim, anh vẫn không thể vươn lên thành ngôi sao hạng A như các chàng rể khác được.

Go Joo Won không thể vươn lên trong sự nghiệp như 3 chàng rể còn lại

Công chúa thứ hai chưa lấy lại danh tiếng sau scandal

Sau nhiều năm yêu thầm bạn thân Yoo Il Han và từ chối tình cảm của Yeon Ha Nam, nàng công chúa thứ hai nhà họ Na đã có cái kết đẹp cùng Yeon Ha Nam trước tình cảm chân thành mà anh dành cho cô.

Vào vai công chúa thứ hai - Na Seol Chil, Lee Tae Ran đã từng là một "ngôi sao quảng cáo" từ khi ra mắt cho đến khi bị tình cũ và cũng là quản lý của mình tung băng sex vào năm 2001, sự nghiệp của cô tụt dốc không phanh. Mặc dù Những nàng công chúa nổi tiếng đạt được thành công vang dội tại Hàn Quốc, tên tuổi của nữ diễn viên này cũng không thể thăng tiến được dù tham gia nhiều phim truyền hình như: Tạm biệt tình yêu của tôi, Khăn tay vàng, Nữ thần hôn nhân,…

Lee Tae Ran vẫn chưa thể lấy lại tên tuổi sau scandal băng sex

Công chúa thứ ba sự nghiệp không nổi bật

Nữ diễn viên Choi Jung Won vào vai cô công chúa thứ ba Mi Chil - người xinh đẹp nhất nhà. Sau khi kết hôn với Yoo Il Han, tính cách của Mi Chil cũng vẫn đỏng đảnh, vô lễ với người lớn, khiến cuộc sống hôn nhân liên tục gặp sóng gió.

Cũng như Lee Tae Ran, Choi Jung Won chăm chỉ đóng phim trong suốt thời gian qua, được công nhận diễn xuất qua các vai diễn đa dạng nhưng lại không gây được tiếng vang như các bạn diễn của mình. Những bộ phim nổi bật mà cô tham gia có thể kể đến: All in, Vương quốc của gió, Huyền thoại người con gái,...

Choi Jung Won không nổi bật trên màn ảnh dù vẫn rất xinh đẹp

Công chúa út sự nghiệp bị ảnh hưởng vì scandal của giám đốc

Công chúa út ngây thơ nhà họ Na - Na Jong Chil lỡ "ăn cơm trước kẻng" cùng Hwang Tae Ja mà phải lấy chồng sớm và gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống hôn nhân bởi mẹ chồng khó tính. Diễn xuất vụng về, đáng yêu của Shin Ji Soo khi thủ vai này được khán giả đặc biệt yêu thích.

Xuất thân từ nhóm nhạc D.Heaven, nhưng diễn xất của Shin Ji Soo không hề khiến khán giả thất vọng. Những tác phẩm nổi bật của "nàng út" có thể kể đến: Three sisters, Big, Wonderfull mama, Fantasy Tower,...

Sau vụ việc giám đốc công ty quản lý của Shin Ji Soo bị bắt vì scandal quấy rối tình dục nhân viên vào năm 2012, dù không nằm trong danh sách người bị hại nhưng tên tuổi của nữ diễn viên cũng bị ảnh hưởng nặng nền khiến cô không thể phát triển được sự nghiệp cho đến tận bây giờ. Cô vừa kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Lee Ha Yi vào tháng 11.2017 và thông báo đang mang thai vào đầu tháng 1.

Shin Ji Soo bị ảnh hưởng tên tuổi vì scandal của giám đốc

Nàng công chúa cả lận đận tình duyên từ trong phim ra ngoài đời

Trong phim, chị cả nhà họ Na - Na Deok Chil (Kim Hye Sun thủ vai) đã sống bên chồng trong suốt 10 năm mà không có tình yêu, sau đó ngoại tình với bạn thân của chồng để rồi mất quyền nuôi con sau khi ly dị. Lần đi bước nữa đến với Wang Seon Taek, cô lại mắc sai lầm khi chọn không đúng người để dựa dẫm.

Nữ diễn viên sinh năm 1969 này đã đóng gần 100 tác phẩm truyền hình, điện ảnh với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Nàng Dae Jang Geum, Những bà nội trợ hành động, Cheongdam-dong Scandal,...

Không chỉ có tình duyên lận đận trong phim, ngoài đời nữ diễn viên Kim Hye Sun cũng không được suôn sẻ khi liên tục lấy và bỏ chồng. Cô đã kết hôn 3 lần từ năm 1994 đến nay, hiện có cuộc sống yên bình bên người chồng thứ ba - doanh nhân Lee Cha Yong.

Kim Hye Sun lận đận tình duyên từ trong phim ra đến ngoài đời