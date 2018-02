2 người đẹp đóng vai gái bán hoa trong phim gây sốc

Đạo diễn chuyên gây sốc Kim Ki Duk của Hàn Quốc gây chú ý với bộ phim có nhiều cảnh sex trần trụi ra mắt tại LHP Berlin năm nay. Ông còn được khán giả nhớ đến với nhiều phim 18+ gây sốc không kém. Một trong số đó phải nhắc đến bộ phim Samaritan Girl.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời bi kịch của hai cô bé tuổi teen muốn đi châu Âu cuối cùng phải bán thân để kiếm tiền và rồi ước mơ bị chặt đứt khi Jea-Young nhảy lầu tự tử, Yeo-Jin quyết định ngủ lại với tất cả những người đàn ông là khách hàng của bạn mình trước đây và trả họ đúng số tiền họ đã trả cho Jea-Young.

Câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Biết được việc làm của con gái, bố Yeo-Jin rất đau đớn. Ông đã tìm mọi cách để ngăn cản và trả thù những gã đàn ông ngủ với con gái mình, kể cả bằng những biện pháp tàn khốc và đẫm máu. Phim ngập tràn những đau đớn thê lương và những cảnh nóng.

Đảm nhận vai Yeo-Jin là nữ diễn viên Kwak Ji Min. Bộ phim của đạo diễn Kim Ki Duk giúp cô tạo dựng được tên tuổi.

Kwak Ji Min gây chú ý với những bộ ảnh gợi cảm khoe cơ thể sau khi bộ phim về nhân vật gái điếm bi kịch của cô được trình chiếu.

Thân hình rực lửa của Kwak Ji Min khiến cánh mày râu khen ngợi hết lời.

Kwak Ji Min sinh năm 1985, hiện là diễn viên kiêm người mẫu ảnh.

Không chỉ gây sốc bằng vai diễn cô gái bán thân, ngoài đời Kwak Ji Min từng gây chú ý bằng scandal ăn mặc hớ hênh trên thảm đỏ LHP quốc tế Puchon.

Chiếc váy gần như chỉ có hai mảnh vải mỏng phía trước để che ngực của cô đào khiến cô bị nhận xét là khêu gợi.

Trong một sự kiện ra mắt phim, nữ diễn viên không ngại để lộ cơ thể một cách lộ liễu trước ống kính.

Chính điều đó khiến Kwak Ji Min bị cư dân mạng tố lợi dụng scandal để đánh bóng tên tuổi.

Tuy nhiên chiêu thức gây sốc bằng việc khoe vòng một trên thảm đỏ của cô bị tác dụng ngược khi có nhiều ý kiến "ném đá".

Những bộ ảnh chụp khoe nội y của Kwak Ji Min cũng bị chê kém duyên.

Bên cạnh bộ phim Samaritan Girl của đạo diễn Kim Ki Duk, cô còn tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh khác. Kwak Ji Min rất táo bạo với những vai 18+.

Cô chẳng ngại ngần vào những vai lẳng lơ, sexy trên màn ảnh.

Kwak Ji Min từng tham gia bộ phim hài lãng mạn Wedding Scandals. Trong bộ phim điện ảnh này, cảnh giường chiếu với bạn diễn nam chiếm hẳn 1/3 dung lượng phim đến nỗi ngay chính đối tác của cô phải nhận xét, “cô ấy là một phụ nữ quyến rũ chân thực”.

Việc dấn thân vào những cảnh nóng khiến Kwak Ji Min gặp không ít khó khăn khi gây dựng tên tuổi trong lòng khán giả Hàn.

Trong khi đó, bạn diễn đóng cùng Kwak Ji Min trong Samaritan Girl là Han Yeo Reum lại khá trầm sau khi bộ phim ra mắt.

Han Yeo Reum sinh năm 1983, tham gia một số phim truyền hình, điện ảnh cho tới năm 2012.

Bộ phim gần nhất cô tham gia là Do You Know Taekwondo? (2012). Sau đó Han Yeo Reum lui về hậu trường.

Đời tư của Han Yeo Reum khá kín đáo, không scandal.

Cô được nhận xét có gương mặt hiền lành nhưng thiếu nét riêng trên màn ảnh.