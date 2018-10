24h HOT: Hành trình siêu xe trăm tỷ của Cường đô la và loạt đại gia Việt

(Dân Việt) Showbiz Việt ngày đầu tháng 10 gây chú ý nhất là cặp đôi Cường Đô La - Đàm Thu Trang.

Cường Đô La công khai gọi Đàm Thu Trang là vợ, khoe dàn siêu xe trăm tỷ

Vào cuối tuần qua, Cường Đô La đăng tải một tấm ảnh ngồi trong xe ô tô, được chỉnh hiệu ứng rất nghệ thuật. Khi bạn bè hỏi: "Chụp hình không rủ vậy cậu?", Cường Đô La bất ngờ trả lời: "Hic hic, vợ chụp cho cậu ạ".

Việc công khai gọi Đàm Thu Trang là vợ khiến câu nói của doanh nhân Phố Núi được chú ý. Mối quan hệ của cả hai đang ngày một được thể hiện rõ nét. Từ khi bị đồn chuyện tình cảm, cả hai chưa để xảy ra bất kỳ scandal nào.

Cũng vào cuối tuần qua, Cường Đô La cùng những người bạn đã tổ chức hành trình siêu xe từ TP.HCM đi Vũng Tàu. Trên Instagram cá nhân, anh khoe ảnh đoàn siêu xe với nhiều model đắt tiền, trong đó chủ yếu là Lamborghini.

25 tỷ đã "bốc hơi" sau vụ Kiều Minh Tuấn - An Nguy "thú nhận" ngoại tình?

Bà Dung Bình Dương – nhà sản xuất phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” tỏ ra khá lo lắng khi doanh thu của phim chỉ đạt 10 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt, trong khi chi phí bà bỏ ra là 25 tỷ đồng. Dù thời gian chiếu vẫn còn khoảng 1 tuần nhưng nhà sản xuất nhận định nguy cơ lỗ khá nặng.

Nhà sản xuất phim cho rằng lỗi chính do scandal tình ái do Kiều Minh Tuấn và An Nguy gây ra khi "thú nhận" có tình cảm khi quay xong phim. Bà Dung Bình Dương cho hay: "Khi Kiều Minh Tuấn – An Nguy lên tiếng khẳng định tình cảm trên báo chí thì tôi vẫn chưa biết chuyện. Đến ngày hôm sau, tôi được người thân hỏi thăm thì mới tá hỏa. Tôi rất sốc và không biết xử lý ra sao. Lập tức tôi liên hệ với đôi bên nhưng không ai có câu trả lời với tôi một cách thỏa đáng. Bộ phận truyền thông bảo tôi nên bình tâm vì đang xử lý. Đạo diễn cũng khuyên tôi đừng sốc, nên tìm cách giải quyết".

Noo Phước Thịnh mở ví đáp trả tin có nhà 20 tỷ làm fan "ngã ngửa"

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xuất hiện thông tin Noo Phước Thịnh mới tậu một biệt thự sang trọng 2 mặt tiền tại TP.HCM có giá lên tới hơn 20 tỷ đồng. Thậm chí, nguồn tin còn chia sẻ ảnh vợ chồng diễn viên Ngọc Lan cũng ở khu vực này, là hàng xóm của nam ca sỹ.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ rầm rộ, Noo Phước Thịnh nhanh chóng có động thái phản hồi. Tuy nhiên, nam ca sỹ không phủ nhận hay khẳng định, càng khiến người hâm mộ tò mò.

Cụ thể, anh đăng ảnh chụp ảnh chiếc ví của mình cùng lời chia sẻ: "Ai đồn ở nhà triệu đô, đi xe tiền tỉ, móc ra đủ mua ly cà phê với bao thuốc là mừng...".

Bà xã lên tiếng chuyện Đan Trường "bỏ bê" con ở biệt thự triệu đô

Tháng 2.2017, vợ chồng Đan Trường đón con trai đầu lòng sau thời gian dài mong ngóng. Bé được đặt tên Thiên Từ, chào đời nặng 3,5 kg bằng phương pháp thường tại một bệnh viện ở San Jose, California, Mỹ. Đến nay Thiên Từ được hơn 1 tuổi và sống cùng mẹ tại biệt thự triệu đô của gia đình bên Mỹ.

Chia sẻ về chuyện chăm sóc con trai, nữ doanh nhân Thủy Tiên - bà xã Đan Trường cho hay: "Điều tôi thấy an ủi nhất là Thiên Từ có tính tự lập từ nhỏ. Tôi coi trọng việc bé phải biết lễ phép và hiếu thảo".

Nói về chuyện Đan Trường không thường xuyên ở bên cạnh hai mẹ con, Thủy Tiên tiết lộ thêm: "Anh Trường thường facetime (ứng dụng gọi điện thoại hiển thị hình ảnh) để trò chuyện cùng con và hỏi thăm bé thế nào, cuộc sống của con hàng ngày thế nào. Hầu như anh ấy biết hết, dù không thường xuyên ở bên cạnh hai mẹ con tôi".

Bị Trường Giang "đá xoáy" ham tiền, Hoà Minzy đáp trả gây sốc

Trong tập đầu tiên của chương trình Nhanh như chớp mùa 2, "hội chị em hoa dâm bụt" Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik có những màn đối đáp với MC Trường Giang hài hước.

Khi Đức Phúc khẳng định tại chương trình: "Dù thua cũng phải tạo được dấu ấn trong lòng khán giả", Hòa Minzy đã nói thẳng: "Và phải có tiền nữa".

Trước tuyên bố thẳng thắn và mạnh mẽ này, Trường Giang vội nhắc nhở Hòa Minzy: "Sao Hòa lại nói như thế? Sao lại đến chương trình vì tiền? Bạn phải nói đến chương trình để vui là chính, chứ không thể lúc nào cũng tiền được".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ chẳng ngại chia sẻ lý do: "Vui thì lúc nào cũng vui rồi nhưng quan trọng vẫn là tiền. Dù vui hay không thì tiền lúc nào cũng phải cần. Không tiền sống sao".