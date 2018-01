3 ông chồng đặc biệt của các mỹ nhân một thời đóng phim nóng

(Dân Việt) Người đẹp từ giã sự nghiệp đóng phim nóng, lên xe hoa khi tìm được "một nửa" giàu có, đảm đang việc nhà.

Chồng đảm đang việc nhà

Nữ diễn viên Nhật Bản Sola Aoi từ giã sự nghiệp đóng phim nóng một thời gian dài. Cô chuyển qua dòng phim chính thống, xuất hiện trên thảm đỏ nhiều sự kiện liên hoan phim quốc tế tại Nhật. Sau khi giải nghệ, cô tham gia nhiều phim điện ảnh ở châu Á, trong đó có phim Thái Lan I fine thank you love you (2014) được công chiếu tại Việt Nam.

Sola Aoi chia sẻ ảnh nhẫn cưới và hạnh phúc bên ông xã là DJ

Mới đây khi tham gia họp báo, Sola Aoi chia sẻ với tờ Etnews chuyện kết hôn. Cô hạnh phúc kể về ông xã, dành nhiều lời khen cho người đàn ông lý tưởng. Cô ca ngợi chồng là người dịu dàng, lại đảm đang việc nhà và tiết lộ muốn sinh hai con.

Ông xã của Sola Aoi là DJ Non, làm công việc trong ngành giải trí và rất tâm lý. “Anh ấy không đẹp trai cũng không giàu có nhưng chấp nhận tôi trước kia” – Sola Aoi nói về chồng. Cô kể về lần được cầu hôn, anh đưa cô tới một nhà hàng bình thường và thổ lộ: “Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hãy cưới anh nhé!”.

Cuộc sống của nữ diễn viên hạnh phúc hơn khi được fan ủng hộ. Rất nhiều bình luận khiến Aoi khóc vì trước khi tiết lộ chuyện kết hôn, cô rất sợ sẽ mất nhiều fan. Sola Aoi có lượng fan đông đảo ở châu Á với tài khoản cá nhân có hơn 18 triệu người theo dõi.

Chồng triệu phú hơn 39 tuổi

Vợ chồng Nong Nat trong một bữa ăn tại nhà hàng theo phong tục Thái Lan

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời của dòng phim 18+ Thái Lan Nong Nat (tên thật Kejsarin Chaichalermphol) tuyên bố từ giã sự nghiệp đóng phim từ năm 2012 để đi theo con đường Phật pháp. Tới năm 2016, cô tiếp tục khiến fan tiếc nuối khi lên xe hoa. Đáng chú ý, người cô lấy là một triệu phú người Mỹ, hơn cô 39 tuổi. Ông xã của Nong Nat là kiến trúc sư Harold Jennings Nesland Jr. 70 tuổi.

Người đẹp thường chia sẻ hình ảnh tận tụy chăm sóc ông xã. Cô thấy hạnh phúc và may mắn khi gặp được “một nửa” của cuộc đời. Nong Nat nói với tờ Mirror: “Chồng tôi dù rút bao nhiêu tiền từ tài khoản cũng đều đưa cho tôi một nửa. Anh ấy đối với tôi rất tốt”.

Nong Nat chăm sóc cho chồng triệu phú

Những tưởng Nong Nat tìm được hạnh phúc bên người chồng giàu có. Nào ngờ chỉ vài tháng sau tuyên bố đã kết hôn, Nong Nat cho hay cô ly hôn chồng triệu phú. Lý do một phần vì chuyện “chăn gối” khi ông xã mắc chứng suy tim khiến cô luôn lo lắng cho sức khỏe của chồng.

Sau khi chia tay, nữ diễn viên quyết tâm trở lại showbiz. Cô không ngại khoe việc được một số người đàn ông để ý.

Ông xã là bạn tâm giao 7 năm

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân hạnh phúc nhưng không phô trương

Ngày 3.9.2016, Thư Kỳ bất ngờ đăng ảnh cưới cùng Phùng Đức Luân. Cả hai nhận được lời chúc phúc từ hàng triệu người hâm mộ. Chuyện tình yêu của cặp bạn thân 20 năm khiến fan nức lòng. Phùng Đức Luân theo đuổi Thư Kỳ đằng đẵng bao nhiêu năm mới có thể nhận một lần gật đầu của người đẹp.

Anh chưa bao giờ đặt nặng vấn đề quá khứ Thư Kỳ đóng phim nóng. Nữ diễn viên trải qua một thời tuổi trẻ bồng bột, vì muốn kiếm nhiều tiền nên rơi vào vòng xoáy cạm bẫy đóng phim người lớn. May mắn cho Thư Kỳ, cô đã gạt bỏ được quá khứ và trở thành ngôi sao của màn ảnh châu Á.

Ông xã không đặt nặng chuyện quá khứ của Thư Kỳ

Thư Kỳ hạnh phúc hơn gấp bội khi cưới được người tình trăm năm. Trước khi cưới, cả hai nhiều lần bị đồn hẹn hò nhưng rất kín tiếng, chỉ nói mối quan hệ là bạn bè. Phùng Đức Luân thường bảo vệ Thư Kỳ trước những tin đồn. Anh thể hiện hình ảnh một người đàn ông yêu thương, bao bọc cho người con gái mình yêu.