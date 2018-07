4 bom tấn dự báo "gây mưa gió" trên màn ảnh sắp tới

(Dân Việt) Có thể nói Warner Bros. chính là hãng phim “sáng” nhất sự kiện Comic Con San Diego 2018 khi liên tục tung ra hàng loạt trailer của những bộ phim bom tấn được mong đợi nhất năm nay.

1. Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald

Poster chính của phim

Sau thành công của phần đầu tiên, bộ phim tiếp tục mang đến cho người xem cái nhìn sâu hơn về thế giới phù thủy cùng cuộc chiến nảy lửa giữa vị hiệu trưởng đáng kính Albus Dumbledore (Jude Law) và phù thủy bóng tối xấu xa Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Trailer của Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald

Trong trailer kéo dài hơn 3 phút, hãng Warner Bros đã giới thiệu đến khán giả một thế giới phép thuật đen tối và dữ dội hơn trong phim. Trung tâm của tác phẩm lần này sẽ là phù thủy bóng tối Grindelwald - kẻ từng bị MACUSA (Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ) bắt giữ ở phần phim trước nhưng đã trốn thoát chỉ vài tháng sau đó và bắt đầu xây dựng lực lượng cho mình.

Bộ phim nhiều khả năng xoay quanh cuộc chiến giữa hai phe để truy tìm và tranh giành các Bảo bối Tử thần. Grindelwald có lẽ sẽ theo đuổi món bảo vật đầy ma lực là hòn đá ma thuật, và đó là lý do cho sự xuất hiện của Nicolas Flamel (Brontis Jodorowsky) - nhà giả kim đã tạo ra món đồ ma thuật chết người này, trong đoạn trailer mới được tung ra.

Phim nhiều khả năng xoay quanh cuộc chiến giữa hai phe để truy tìm và tranh giành các Bảo bối Tử thần.

Cùng lúc đó, tác phẩm ngoại truyện của Harry Potter cũng giới thiệu đến khán giả thầy Dumbledore vài thập kỷ trước khi ông hướng dẫn cậu học trò Newt Scamander tại trường Hogwarts.

Phim dự kiến phát hành vào ngày 16.11.2018 với sự tham gia của các ngôi sao Eddie Redmayne, Katherine Waterson, Johnny Depp, Jude Law, Ezra Miller và Zoe Kravitz...

2. Aquaman: Đế Vương Atlantis

Poster của phim cho thấy phân cảnh hoành tráng của đại dương

Sau khi “nhá hàng” tấm poster mang đậm phong cách biển cả cho Aquaman, thì tại sự kiện Comic Con San Diego ngày 21.7 vừa qua, hãng Warner Bros tiếp tục khiến các fan “đứng ngồi không yên” khi tung trailer chính thức đầu tiên cho Aquaman (tựa Việt: Aquaman: Đế Vương Atlantis).

Với những phân cảnh hoành tráng của đại dương cùng hình tượng siêu anh hùng Aquaman mạnh mẽ, vạm vỡ, bom tấn được mong đợi nhất trong năm được kỳ vọng sẽ mở màn cho những sự trở lại đầy dữ dội của Vũ trụ điện ảnh DC (DCEU).

Phim được kỳ vọng là bom tấn tạo nên thành công cho vũ trụ điện ảnh DC

Phần phim này tiếp nối câu chuyện của Aquaman/Arthur Curry (Jason Momoa) kể từ sau những sự kiện trong Justice League (2017). Nghe tin mẹ mình – Nữ hoàng Atlana (Nicole Kidman) qua đời, anh phải trở về biển cả và bắt đầu đảm nhận quyền thừa kế vương quốc Atlantis bao la dưới sự cố vấn của công chúa Mera (Amber Heard).

Tuy vậy, Arthur lặp đi lặp lại nhiều lần rằng anh không phải là nhà vua của vương quốc Atlantis, bởi anh sẽ phải cùng với Mera đi tìm kiếm cây đinh ba Neptune để có thể chính thức lên ngôi vua.

Trailer phim Aquaman: Đế Vương Atlantis

Bộ phim cũng hé lộ xuất thân mang hai dòng máu của người và tộc Atlantis của Arthur. Arthur là con trai của Thomas Curry, người bảo vệ ngọn hải đăng Vịnh Amnesty và Atlanna, nữ hoàng của Atlantis. Trong một lần gặp nạn ngoài biển khơi, Atlanna đã được Thomas vớt lên và cưu mang. Hai người yêu nhau và Arthur được ra đời. Atlanna sau đó phải quay về biển cả, bỏ lại hai cha con ở Vịnh Amnesty.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21.12.2018.

3. Godzilla: King of the Monsters

Poster phim hé lộ về yếu tố bí ẩn

Vua quái vật Godzilla đã chính thức trở lại trong đoạn trailer mới toanh của phim Godzilla: King of the Monsters tại sự kiện Comic-Con San Diego 2018. Là phần hậu truyện của phim Godzilla 4 năm trước, Godzilla: King of the Monsters đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về vua của các con quái vật.

Trailer đầu tiên của phim đã khiến người hâm mộ thỏa mãn với bối cảnh vô cùng hoành tráng cùng sự xuất hiện của diễn viên ngôi sao Stranger Things Millie Bobby Brown. Đoạn trailer cũng hé lộ về 3 siêu quái vật khác bên cạnh Godzilla là Rodan, Mothra, và King Ghidorah. Với tận 4 siêu quái vật trong tay, bộ phim sẽ tạo nên một trận đánh kinh thiên động địa với quy mô chưa từng thấy trên màn ảnh.

Trailer phim Godzilla: King of the Monsters

Nội dung chính của phim tập trung vào cuộc đụng độ các thành viên tổ chức Monarch với những quái thú khổng lồ. Khi những quái vật huyền thoại trỗi dậy, chúng sẽ tranh giành quyền lực tối cao để thống trị thế giới. Do vậy, loài người sẽ phải đấu tranh để đem lại sự cân bằng trước những hiểm họa diệt vong đó.

Tham gia trong phần phim này là ngôi sao Vera Farmiga và Kyle Chandler, cùng với Ken Watanabe, Sally Hawkins và “bóng hồng” điện ảnh Trung Quốc Chương Tử Di. Phim dự kiến khởi chiếu từ 22.03.2019.

4. Shazam!

Shazam! sẽ đem đến một món ăn lạ miệng trên bàn tiệc phim siêu anh hùng.

Trước đó, Warner Bros đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi bất ngờ công bố trailer cho bộ phim về siêu anh hùng Shazam!.

Trailer phim Shazam!

Là phim riêng về cậu bé dị nhân có khả năng lớn phổng phao thành thanh niên lực lưỡng, Shazam! xoay quanh Billy Batson (Asher Angel) - người nhận được quyền năng phép thuật từ một phù thủy bí ẩn (Djimon Hounsou), cho phép cậu “biến hình” thành một siêu anh hùng người lớn (Zachary Levi) chỉ bằng câu thần chú “Shazam!”

Shazam! được ví như một “Deadpool thứ 2” với phong cách vui tươi, hài hước. Nửa đầu trailer là cuộc sống của cậu bé Billy Batson 14 tuổi với những vấn đề thường nhật như mối quan hệ gia đình, trường lớp, và cả nạn bắt nạt học đường. Sau khi được trao quyền năng siêu nhiên, Billy cùng cậu bạn Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) tập tành làm siêu nhân với những màn thử thách “khó đỡ” như bay lượn hay thể hiện sức mạnh hơn người.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 5.4.2019.