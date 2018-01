5 bom tấn Trung Quốc hứa hẹn khuynh đảo phòng vé đầu năm 2018

(Dân Việt) Đầu năm 2018 chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt phim "bom tấn" đầy hứa hẹn.

1. Anh Hùng Bản Sắc 2018

Anh Hùng Bản Sắc của đạo diễn Ngô Vũ Sâm là một trong số những tác phẩm kinh điển nhất của điện ảnh Hong Kong, từng làm lên tên tuổi của Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh, Địch Long... 32 năm sau, Anh Hùng Bản Sắc lại một lần nữa được đưa lên màn ảnh rộng sau khi được phía Trung Quốc đại lục mua bản quyền.

Bộ phim do Đinh Hạo đạo diễn với sự tham gia của 3 “nam thần” Vương Khải vai anh Hào (bản cũ do Địch Long đảm nhiệm), Vương Đại Lục vai anh Mark (nhân vật của Châu Nhuận Phát) và Mã Anh Vũ vai Kiệt Tử (nhân vật từng do Trương Quốc Vinh đảm nhiệm). Bộ phim vẫn xoay quanh những nhân vật cũ với mối quan hệ cũ nhưng câu chuyện và tình tiết thì hoàn toàn thay đổi.

Phim dự kiến ra rạp vào 18.1.2018.

2. Tróc Yêu Ký 2 (Truy lùng quái yêu 2)

Truy Lùng Quái Yêu năm 2015 từng gây tiếng vang lớn cho điện ảnh Trung Quốc khi thu về hơn 350 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày công chiếu. Phần 2 của bộ phim chuẩn bị ra mắt tiếp tục xoay quanh câu chuyện giữa người và yêu sau khi Hồ Ba đã trở về thế giới yêu tinh và hứa hẹn nhiều tình tiết vừa kịch tính, vừa hài hước.

Tỉnh Bách Nhiên và Bạch Bách Hà vẫn quay lại trong phần 2 trong khi Chung Hán Lương, Diêu Thần và Thang Duy được thay thế bằng những cái tên mới như Lương Triều Vỹ, Dương Hựu Ninh, Lý Vũ Xuân và Liễu Nham... So sánh với phần 1, phần 2 được đánh giá là đầu tư hơn cả về mặt hình ảnh và diễn viên.

Bộ phim sẽ ra rạp vào đúng ngày mùng 1 Tết (tức 16.2.2018).

3. Thám Tử Phố Tàu 2

Thám tử phố Tàu phần 2 sẽ quay trở lại và tiếp tục những câu chuyện hài hước, thú vị xoay quanh hai chú cháu Đường Nhân (Vương Bảo Cường thủ vai) và Tần Phong (Lưu Hạo Nhiên thủ vai) khi Tần Phong bị người chú Đường Nhân lừa tham gia một cuộc thi trinh thám tại New York để giành được số tiền thưởng khổng lồ. Từ đây, cặp đôi trinh thám hoàn hảo lại “tái xuất giang hồ” và đem đến cho khán giả nhiều tình tiết hài quặn bụng nhưng cũng không kém phần kịch tính, thú vị.

Phim cũng ra rạp vào đúng ngày mùng 1 Tết (16.2.2018).

4. Hồng Hải Hành Động

Hồng Hải Hành Động là bộ phim tiếp theo của đạo diễn Lâm Siêu Hiền sau thành công vang dội của Điệp Vụ Tam Giác Vàng. Đây là bộ phim hành động quân sự được đầu tư lên tới hơn 1.750 tỷ đồng với quy mô hoành tráng, huy động cả 3 lực lượng quân sự là: hải quân, lục quân và không quân.

Phim được quay ngoại cảnh ở Bắc Phi xa xôi, lấy bối cảnh từ hành động sơ tán Hoa Kiều để phục vụ cho một mục đích quân sự với sự tham gia của các diễn viên: Trương Trạch, Huỳnh Cảnh Du, Đỗ Giang, Hải Thanh...

Phim sẽ “đổ bộ” các rạp chiếu khắp Trung Quốc vào đúng mùng 1 Tết (16.2.2018).

5. Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc

Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc là phần thứ 3 trong series phim điện ảnh Tây Du Ký (hai phần phim trước là Đại náo thiên cung và Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh) với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Quách Phú Thành, Lưu Đào, Tiểu Thẩm Dương...

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu tuy đẹp nhưng đượm buồn vì dang dở của Nữ vương Nữ Nhi Quốc (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) với Đường Tăng Đường Huyền Trang (Phùng Thiệu Phong thủ vai) trên đường bốn thầy trò đi đến Tây Trúc thỉnh kinh. Phim hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu đầy cảm động và đẹp lung linh.

Phim cũng “quyết tâm” cạnh tranh với các “bom tấn” khác vào đúng ngày mùng 1 Tết (16.2.2018).