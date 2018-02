6 nữ Đường Tăng nóng bỏng gây tranh cãi

Mới đây, phim truyền hình Hàn Quốc Hoa du ký gây chú ý vì giao vai Jin Sun Mi cho Oh Yeon Seo đảm nhận. Đây được xem là phiên bản nữ của bản gốc Đường Tăng. Từ nhỏ, cô đã có giác quan thứ sáu, có thể nhìn thấy ma quỷ, giáp mặt Tôn Ngộ Không, yêu tinh. Cô mang dòng máu giúp trường sinh bất lão nên luôn trở thành miếng mồi ngon của những con quỷ.

Ngoài đời, nữ diễn viên sinh năm 1987 sở hữu vẻ đẹp gợi cảm cùng gương mặt trong sáng.

Cô thường xuyên xuất hiện táo bạo trong các bộ ảnh thời trang.

Đây không phải lần đầu vai Đường Tăng được giao cho nữ diễn viên. Năm 1978 truyền hình Nhật Bản dựng bộ phim Tây Du Ký với nhân vật Đường Tăng mang giới tính nữ do nữ diễn viên xinh đẹp Masako Natsume đóng.

Tạo hình khi đó khiến nhiều khán giả Trung Quốc giận dữ vì cho rằng xuyên tạc và báng bổ vị thần tăng của đất nước này.

Sau làn sóng tranh cãi, tên tuổi Masako Natsume gắn liền với vai diễn Tripitaka (Đường Tăng) trong Saiyūki - Tây Du Ký của đài NHB.

Bộ phim này từng rất phổ biến ở các nước nói tiếng Anh vào những năm 1980.

Masako Natsume từng nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc khi tham gia hai bộ phim Time and Tide (1983) của đạo diễn Muramatsu và The Catch (1981) của đạo diễn Shinji Sōmai.

Khi còn trẻ, nữ diễn viên sinh năm 1957 tỏ ra khá phóng khoáng khi nhận lời chụp ảnh khỏa thân. Cô ra đi khi mới 27 tuổi vì căn bệnh bạch cầu cấp.

Năm 1994, Nhật Bản tiếp tục cho ra mắt bộ phim Tây Du Ký với tình tiết xoay quanh chuyện tình giữa Tôn Ngộ Không với Đường Tam Tạng xinh đẹp do nữ diễn viên Riho Makise thể hiện.

Năm 2008 nữ diễn viên sinh năm 1971 kết hôn với nhà thiết kế thời trang kiêm sản xuất nhạc Nigo.

Từ đây cô rút khỏi làng giải trí sau khi hoàn thành bộ phim Saisei no Machi vào năm 2008

Năm 2006, đài truyền hình Fuji TV của Nhật đã dàn dựng bộ phim truyền hình thể loại hành động, viễn tưởng, thần thoại và hài hước mang tên Tây Du Ký/Saiyūki hay Magic Monkey. Đây là tác phẩm tiếp nối loạt phim ăn khách cùng tên ra mắt năm 1979 và được khán giả Nhật đón nhận nồng nhiệt.

Nữ diễn viên nổi tiếng Eri Fukatsu vào vai Đường Tăng/Sanzōhōshi, khiến nhiều người hâm mộ của Tây Du Ký cảm thấy bất bình. Đường Tăng diện cả "cây trắng" từ đầu đến chân. Ngoài đức tính từ bi hỉ xả, nhân vật này luôn thể hiện nét nhu mỳ, nhỏ nhặt của một nữ nhi. Đường Tăng trong phim thường đi bộ thay vì cưỡi Bạch Long Mã như trong nguyên tác và từng xuất hiện trong phần đầu năm 1979.

Nữ diễn viên 45 tuổi ngoài đời có chiều cao khá khiêm tốn 1,56m, từng theo nghiệp ca hát với 2 nghệ danh Rie Muzuhara và Rie Takahara. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô từng đạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Montreal 34 trong phim Villain.

Năm 2011, đạo diễn Sin Dong-Yeop dàn dựng bộ phim hành động mạo hiểm Super Monkey Returns/Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương trở lại. Trong phiên bản mới của Hàn Quốc, nhân vật Đường Tam Tạng/Samzang (nữ diễn viên Min Ah-ryeong đóng) lại là một mỹ nhân sắc nước nghiêng trời, đem lòng yêu hai đồ đệ Tôn Ngộ Không/Son Oh-gog (Kim Byeong-man) và Sa Ngộ Tĩnh/Sa Oh-jeong (Han Min-gwan).

Thủ vai Đường Tăng trong phiên bản này là nữ diễn viên sinh năm 1983 với chiều cao 1,65m và cân nặng 45kg, sở hữu gương mặt xinh đẹp. Cô từng góp mặt trong bộ phim Hello My Love (2009) hay She was pretty (2015) của đài MBC.

Trong sự nghiệp diễn xuất, có lẽ Min Ah Ryung để lại ấn tượng nhiều hơn cả là trong phim Tây Du Ký phiên bản Hàn.

Năm 2017, 3 hãng ABC, TVNZ và Netflix hợp tác sản xuất một series phim truyền hình lấy ý tưởng từ danh tác trên với tên gọi Legend of Monkey và dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2018.

Legend of Monkey lấy bối cảnh hiện đại, xoay quanh cô gái tuổi teen có tên gọi Tripitaka (Luciane Buchanan) đã gia nhập vào hội với những vị thần sa ngã gồm Monkey (Chai Hansen), Pigsy (Josh Thomson) và Sandy (Emilie Cocquerel).

Việc đưa nhân vật Đường Tam Tạng trở thành một cô gái tuổi teen trong phiên bản Mỹ - New Zealand này đã khiến nhiều fan của Tây Du Ký tỏ ra khó chịu.

Cô nàng người New Zealand bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2011 trong bộ phim truyền hình Billy. Sau đó Buchanan góp mặt trong nhiều series phim truyền hình khác, mới nhất là vai Triptaka (Đường Tam Tạng) trong The New Legend of Monkey.