6 sao nữ "sắc nước hương trời" biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ

(Dân Việt) Trong quá khứ, vẻ đẹp của họ là "độc nhất vô nhị". Hiện tại, khuôn mặt của họ khiến nhiều người sợ hãi khi nhìn.

Tiêu Tường - Mỹ nữ số 1 Đài Loan

Trước đây khi nhắc đến Tiêu Tường, người ta thường nhớ ngay đến một Lâm Thi Âm kiều diễm khuynh thành. Vẻ đẹp khi đóng Tiểu Lý phi đao của Tiêu Tường được nhiều khán giả trầm trồ. Lúc đó, Tiêu Tường được mệnh danh là "Mỹ nữ số 1 Đài Loan" qua các vai diễn như Uông Lục Bình trong Một thoáng mộng mơ hay Nguyệt Nô trong Tuyệt đại song kiều. Những năm gần đây, "mỹ nữ số 1 Đài Loan" Tiêu Tường một thời đã không ít lần khiến cánh phóng viên bất ngờ với những lần xuất hiện trước báo giới.

"Lâm Thi Âm" Tiêu Tường

Tiêu Tường được cho là đã quyết định nhờ cậy đến dao kéo để míu kéo vẻ thanh xuân. Nhưng không ngờ mọi việc không như cô mong đợi, phẫu thuật không thành công như ý muốn. Tuy có nhỏ đi nhưng mặt cô lại cứng đờ, gò má nhô cao bất thường và cằm quá nhọn. Báo giới Đài Loan và Trung Quốc còn từng viết "khuôn mặt của Tiêu Tường bây giờ chả khác nào một khuôn mặt bị phẫu thuật hỏng".

Chiếc cằm gây nhiều tranh cãi của cô

Tiêu Tường hiện 50 tuổi. Nhìn chung cô không già đi quá nhiều so với ngày trước nhưng các nét trên mặt lại thay đổi vô cùng rõ ràng. Trong một buổi họp báo, cô đã gây sốc và khiến mọi người hoảng sợ với chiếc cằm nhọn hoắt. Rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho vẻ đẹp ngày nào của nàng Lâm Thi Âm.

Tiêu Tường không phải là trường hợp duy nhất hứng chịu những hậu quả "bất đắc dĩ" từ việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài cô ra còn có các sao nữ khác như Vu Lợi, Củng Tân Lượng, An Văn, Khổng Duy,...

Củng Tân Lượng - Người đẹp nóng bỏng

Củng Tân Lượng từng gây ấn tượng mạnh với người xem với vai diễn cô thư ký nóng bỏng trong bộ phim Phi thành vật nhiễu của đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhưng rất nhanh sau đó, cô phải đón nhận scandal làm giả thành tích học tập và tạm thời rời khỏi làng giải trí.

Củng Tân Lượng trong "Phi thành vật nhiễu"

Sau một thời gian im ắng, Củng Tân Lượng quay trở lại showbiz với khuôn mặt chỉ còn những vết tích của một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Rất nhiều bình luận trên mạng nói rằng nếu mà nhìn thấy cô lúc nửa đêm thì sẽ chẳng thể nào đi ngủ được nữa hay Củng Tân Lượng đã sửa mặt hỏng như thế này rồi thì chẳng có ai dám mời cô đóng phim nữa.

Khuôn mặt gây sợ hãi của Củng Tân Lượng.

Vu Lợi - Vẻ đẹp "Băng thanh ngọc khiết"

Vu Lợi được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích qua vai diễn Yêu Nguyệt Cung Chủ trong phim Tuyệt đại song kiều bản Tô Hữu Bằng. Vẻ đẹp ngày đó của Vu Lợi được miêu tả "băng thanh ngọc khiết", có một mị lực không ai sánh được, các nét trên khuôn mặt cô cũng được đánh giá là vô cùng tinh tế. Vẻ đẹp đài các ngày đó của Vu Lợi được các trang tạp chí vô cùng yêu mến và cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí.

Yêu Nguyệt Cung Chủ ngày nào...

Khuôn mặt hiện tại của Vu Lợi được cho là đã quá lợi dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì sự trẻ đẹp. Cằm của cô nhọn hoắt, xương hàm hiện rõ dấu hiệu đã từng động qua dao kéo hay gò má nhô cao bất thường. Điều này càng rõ ràng hơn khi cô chụp cùng bạn diễn phim Tuyệt đại song kiều (ảnh dưới).

Vu Lợi và bạn diễn.

An Văn - mỹ nhân "Hồng Lâu Mộng"

Nàng nha hoàn ngây thơ Tình Văn

Nàng nha hoàn thông minh lanh lợi lại lại ngây thơ trong Hồng Lâu Mộng 1987 cũng không nằm ngoài cơn sóng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi so sánh những hình ảnh ngày còn trẻ và những tấm hình gần đây An Văn đăng tải trên Weibo cá nhân, không khó để có thể nhìn ra những thay đổi trên khuôn mặt của cô: đôi má tròn bầu bĩnh ngày nào đã không còn, thay vào đó là xương gò má nhô cao bất thường, cằm của cô cũng nhỏ và nhọn hơn. Tuy nhiên An Văn có phần may mắn hơn khi những thay đổi của cô được đánh giá là giúp cô trông trẻ hơn ở tuổi 50.

An Văn ở tuổi 50.

Khổng Duy nhan sắc thanh tú

Khổng Duy là bạn cùng lớp đại học với Trần Khôn, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh. Tuy không nổi tiếng như các bạn cùng lớp, nhưng Khổng Duy cũng là một cái tên chả mấy xa lạ với người xem truyền hình. 10 năm trước, Khổng Duy được yêu mến nhờ vai diễn người vợ của Khương Văn trong bộ phim Mặt trời vẫn thường lên với khuôn mặt thanh tú tự nhiên, dù rằng Khổng Duy không phải là nhan sắc vượt trội nhưng lại có những nét riêng chỉ thuộc về cô.

Khổng Duy trong phim Mặt trời vẫn thường lên

Trong vòng 2 năm trở lại đây, mỗi lần Khổng Duy xuất hiện trên một bộ phim truyền hình nào đó lại nhận được vô số "gạch đá" từ phía khán giả và cư dân mạng.Có vẻ quyết định đi thẩm mỹ viện của Khổng Duy đã phản tác dụng khi họ liên tiếp đưa ra những lời bình luận tiêu cực về nhan sắc đặc biệt là đôi môi bơm có phần "quá tay" của cô.

Chẳng ai nhận ra cô trong phim " Nửa đời trước của tôi".

Dương Lệ Thanh - Mỹ nữ phim hành động

Dương Lệ Thanh được coi là trường hợp đặc biệt trong 6 trường hợp khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của cô là bất đắc dĩ. Trong một lần quay phim hành động, Dương Lệ Thanh không may bị thương nặng, trong đó có vết thương trên mặt. Khuôn mặt khá quan trọng đối với một nữ diễn viên nên sau lần bị thương đó, Dương Lệ Thanh đã quyết định nghỉ đóng phim để dưỡng bệnh. Từ đó, người ta cũng ít khi thấy cô xuất hiện hơn.

Trước khi phẫu thuật, Dương Lệ Thanh từng là một đả nữ xinh đẹp

Trong những lần xuất hiện gần đây, cô gây bất ngờ cho người hâm mộ với một khuôn mặt hoàn toàn khác, chẳng có nét gì giống với Dương Lệ Thanh năm nào. Đối mặt với những tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ, cô học Angela Baby, mở một cuộc họp báo, đồng thời cho mời một vị bác sĩ tới để chứng minh là mình chưa từng động tới dao kéo, sắc đẹp hiện tại của cô là cha sinh mẹ đẻ, vô cùng tự nhiên.

Dương Lệ Thanh khi xuất hiện trở lại