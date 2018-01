9X mặc áo dài ủng hộ U23 Việt Nam tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương

(Dân Việt) Hát “You Raise Me Up” trên sân khấu Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương, nhưng Thế Việt quyết chọn áo dài dân tộc với mong muốn ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam.

Nỗ lực tập luyện trong 4 tháng, Thế Việt vừa giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương tối 28.1 tại Malaysia.

Nguyễn Thế Việt sinh năm 1996, hiện theo học tại khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, giọng ca trẻ giành giải Vàng sau khi chinh phục thành công ban giám khảo bằng bản hit kinh điển You Raise Me Up trong đêm chung kết.

Thế Việt mặc trang phục thể thao cổ vũ U23 Việt Nam.

Ca khúc này đòi hỏi quãng giọng rộng 2 quãng 8 cùng kỹ thuật hát falsetto nên Thế Việt mất nhiều thời gian luyện tập. Để chuẩn bị cho phần thi lần này, anh được ca sĩ Nguyên Vũ, giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện hướng dẫn. Không những vậy, Thế Việt còn được Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đích thân dẫn dắt tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương ở Malaysia.

Không chỉ luyện tập về kỹ thuật thanh nhạc, Thế Việt cũng phải thẩm thấu ý nghĩa nội dung và trau dồi cho mình một nền tảng cảm xúc tốt, từ đó mới có thể khắc hoạ thành công những da diết, khắc khoải của bài hát này.

Phần thi của Thế Việt được giám khảo đánh giá cao không chỉ ở chất giọng nam cao trữ tình ngọt ngào mà còn ở thần thái biểu diễn hút hồn.

Anh hào hứng khoe cúp chiến thắng.

Đến với đấu trường quốc tế, chàng trai gốc Hà Thành lựa chọn cho mình trang phục áo dài truyền thống. “Có vẻ lệch sóng giữa trang phục và bài hát. Nhưng tôi muốn thể hiện tinh thần dân tộc trước bạn bè thế giới, nhất là giữa lúc cả nước đang rộn ràng đón chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam”, Thế Việt nói.

Cho đến giờ, nhìn lại kết quả đạt được, giọng ca trẻ vẫn không giấu nổi xúc động vì quá hạnh phúc. Hiện tại Nguyễn Thế Việt háo hức chờ đợi tháng 3 tới ra mắt sản phẩm đầu tay do chính anh sáng tác.

“Trong tương lai, tôi mong muốn trở thành một ca sĩ nhạc pop và đồng thời làm một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp”, Thế Việt hào hứng.