Á hậu Huyền My mặc váy khoét sâu đến bụng giữa "bão" U23 Việt Nam

(Dân Việt) Diện chiếc váy đen xẻ sâu hun hút khoe vòng một căng đầy, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Huyền My "đốn tim" người nhìn.

Trước thềm trận trung kết đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan, Huyền My khiến fan bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mới đẹp hút mắt. Trên trang facebook cá nhân, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam đăng tải loạt hình ảnh cô mặc váy đen xẻ ngực sâu đến bụng khoe vẻ gợi cảm. Đi kèm với hình ảnh này, người đẹp viết: "Huyền My trong một buổi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm tại Myanmar" hút "bão" like từ phía cộng đồng và nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ. "Quyến rũ đến từng centimet Huyền My ơi"; "Xinh đẹp như nữ thần"...là những dòng bình luận fan gửi đến Á hậu Huyền My. Ngoài những hình ảnh mới quyến rũ "đốn tim" người nhìn, Á hậu Huyền My thể hiện tình yêu với đội tuyển U23 Việt Nam qua những dòng trạng thái trên facebook cá nhân. Cô cũng nhiệt tình xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng lịch sử U23 Qatar trong trận bán kết trước đó. Trước thềm trận chung kết U23 Châu Á vào ngày mai 27.1, người đẹp đổi ảnh đại diện để cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam vô địch.

