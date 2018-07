Á hậu Huyền My nói gì về cảnh nóng trong phim đang gây sốt ở Myanmar

Bộ phim "Cầu Mây" có Á hậu Huyền My đóng vai nữ chính đang đón nhận những phản hồi tích cực từ truyền thông và khán giả Myanmar. Để có được vai diễn này, Á hậu Huyền My đã phải cố gắng rất nhiều, cô cho biết: "Thú thực là ban đầu tôi không tự tin đóng phim của Myanmar bởi ngoài việc thoại bằng tiếng Anh, sự khác biệt về văn hóa cũng làm tôi e ngại. Tôi nghĩ không chỉ người tay ngang như tôi mà diễn viên chuyên nghiệp sẽ thấy đây là dự án nhiều thử thách. Cảnh nóng của Huyền My trong phim "Cầu Mây" Phía nhà sản xuất, đạo diễn biết rõ những rào cản tôi có thể gặp phải nên đã tạo ra nhân vật rất 'vừa sức' với tôi trong phim này. Hơn nữa trong suốt quá trình quay đoàn phim luôn hỗ trợ tôi hết mức. Mọi người biết tôi phải thu xếp lịch làm việc trong nước để sang Myanmar nên ưu tiên dồn hết các phân cảnh của tôi để quay đúng khoảng thời gian tôi sắp xếp được. Gia đình cũng ủng hộ tôi trong lần đầu làm diễn viên. Mẹ là người đồng hành và chăm sóc tôi ở Myanmar, bố và em trai thì bay sang vài ngày để cổ vũ tinh thần. Huyền My mặc bikini trong phim Nhờ sự giúp đỡ của đoàn phim và có gia đình ở bên mà tôi đã nỗ lực trong vai trò diễn viên. Khi bộ phim công chiếu, tôi thấy phản ứng của truyền thông Myanmar rất tốt. Trong những ngày theo đoàn phim thực hiện cine tour và gặp gỡ khán giả, rất nhiều bạn trẻ đã dành cho tôi những lời khen tốt đẹp. Trên mạng xã hội, các bạn còn thực hiện các video parody (nhái lại) các cảnh quay của tôi trên phim. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho bộ phim đầu tay của tôi". Những cảnh đầu tiên với tôi thật sự khó khăn, thậm chí có lúc tôi sợ không kịp hoàn thành tiến độ. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn, bạn diễn... mọi việc đã trôi chảy. Có một số cảnh quay mà tôi không thể quên. Đó là lúc nhân vật của tôi đuổi theo Daniel (tài tử Nay Toe đóng) và bị ngã. Vì quá tập trung diễn nên khi chạy theo Daniel, tôi bị ngã thật và bầm dập ở đầu gối. Các nhân viên của đoàn phải sơ cứu cho tôi và đến giờ vết sẹo ở chân tôi vẫn chưa mờ". Á hậu cho biết trong cảnh quay ở khách sạn tại Yangon, đạo diễn yêu cầu cô phải khóc thật nhưng Huyền My đã không khóc được. Đoàn phim gợi ý Huyền My nên nghĩ đến một kỷ niệm buồn để lấy cảm xúc. Á hậu nhớ lại cảnh chia tay bố và em trai khi cả hai sang Myanmar thăm, vậy là khóc ngon lành. Khi đạo diễn hô "cắt" cô vẫn chưa ngừng khóc. Để giúp Huyền My bình tĩnh lại, đoàn phim đã đưa cô sang một căn phòng khác. Huyền My và các diễn viên trong phim Khi quay cùng các bạn diễn Myanmar, họ tạo cho Huyền My nhiều cảm xúc nhưng khi quay một mình cô gần như 'bế tắc'. Có phân đoạn cô tự nhìn vào máy quay, tưởng tượng trước mặt là người mình yêu rồi mỉm cười thật tình cảm. Đoàn phim đã khích lệ, kể những câu chuyện vui để gợi cho cô xúc cảm. "Tôi rất cám ơn êkíp của phim Bridge of Clouds. Họ là những người chuyên nghiệp, chắc chắn khi làm việc với người không chuyên như tôi họ sẽ nổi nóng. Nhưng họ đã không như vậy mà còn cổ vũ cho tôi. Điều ấy làm tôi cảm động"- Huyền My cho biết. Về cảnh nóng trong phim khiến nhiều người quan tâm, Huyền My cho biết: "Đây là phân cảnh lãng mạn thì đúng hơn là nóng bỏng. Myanmar là đất nước theo Phật giáo nên những cảnh quá gợi cảm chắc chắn sẽ không phù hợp. Bản thân tôi rất chú ý đến việc giữ gìn hình ảnh nên ban đầu không đồng ý thực hiện các cảnh quay liên quan đến giường chiếu. Tôi cũng sợ đạo diễn xử lý không khéo sẽ khiến nó trở nên tục tĩu. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ và hiểu rằng đó là những cảnh cần thiết phải có để lột tả chuyện tình của hai nhân vật, tôi đã chấp nhận. Cảnh nóng của Huyền My trong trailer phim "Cầu Mây" Ở phân đoạn này, tôi mặc áo sơ mi của nam giới nên hơi sợ lên phim sẽ khêu gợi. May mắn là mọi người trong đoàn đều nói trang phục rất ổn. Nay Toe là diễn viên có nhiều kinh nghiệm ở Myanmar nên khi thực hiện cảnh kéo tay tôi ngã xuống giường, anh ấy chỉ mất khoảng 4-5 đúp là hoàn thành. Khi bộ phim công chiếu, tôi không ngờ rằng cảnh quay tôi dè chừng nhất lại được khán giả làm các video nhái lại. Còn ở cảnh hôn nhau dưới bể bơi, tôi hơi xấu hổ vì thân hình lúc đó hơi mập. Tôi và Nay Toe ghi hình phân đoạn vào lúc 2-3 giờ sáng. Cả hai bơi liên tục trong khoảng 10 lần quay nên rất mệt. Mắt tôi khá yếu, không thể nhìn rõ ở dưới nước để có thể chạm vào Nay Toe. Anh ấy chính là người chủ động kéo tôi đến gần".

