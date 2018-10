Á hậu Thúy An nhập viện, Hoa hậu Trần Tiểu Vy lập tức động viên

(Dân Việt) Ngay sau khi biết Á hậu Thúy An phải nhập viện, từ Pháp, Hoa hậu Trần Tiểu Vy gửi lời động viên, chúc Thúy An mau khỏe.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Thúy An vừa phải nhập viện khiến công chúng khá lo lắng. Được biết, Thuý An không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ. Tuy nhiên, cô phải tiếp tục điều trị cho một cuộc phẫu thuật bệnh nho nhỏ nhưng do tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên đã phải trì hoãn.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy động viên: "Chị hai mau khỏe nhé còn nhận quà Paris nữa nè".

Trước đó, Á hậu Thúy An cũng đã tham gia hàng loạt sự kiện sau khi giành giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Với bức ảnh này, Thúy An viết: "Nhan sắc không là mãi mãi. Nhân cách mới là tất cả" để tự khuyên răn mình.

Sau khi đoạt giải, Thúy An cũng đã về quê tặng quà cho những người dân ở Kiên Giang quê hương cô.

Nhan sắc của Thúy An được đánh giá là thùy mị, dịu dàng.

Khi trở về trường, cô cũng được nhà trường chào mừng, chia vui với thành công mà Thúy An đạt được.

Vẻ đẹp của Thúy An với trang phục bikini tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.