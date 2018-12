Ba gương mặt nữ gây thương nhớ trên màn ảnh suốt năm 2018

(Dân Việt) 2018 là năm đánh dấu bước tiến khá lớn của hàng loạt gương mặt nữ. Dù là trên “đấu trường” Việt Nam hay quốc tế, họ cũng gây được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Xét riêng ở địa hạt phim ảnh, 2018 là một năm vô cùng ấn tượng. Chưa bao giờ khán giả lại ngóng một bộ phim Việt như Quỳnh Búp Bê, cũng chưa bao giờ khán giả bất ngờ về khả năng diễn xuất của một ca sĩ như trong A Star Is Born. Và vào những ngày cuối năm, Aquaman tiếp tục mang đến thêm một người phụ nữ nữa khiến khán giả phải trầm trồ.

Thu Quỳnh và màn lột xác gây sốc với vai diễn My Sói

Xuất hiện trong bộ phim Quỳnh Búp Bê với một vai thứ chính, Thu Quỳnh đã có phần thể hiện đặc biệt xuất sắc. Trước Quỳnh Búp Bê, nữ diễn viên đã tham gia khá nhiều bộ phim thế nhưng chưa thực sự gây được ấn tượng cho khán giả dù rất có năng lực. Đến My Sói, Thu Quỳnh đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi cô gái nhỏ bé, luôn có nét mặt vui cười hiền hậu nay lại trở nên thủ đoạn và độc ác như vậy. Và dù không phải nhân vật chính nhưng cô lại là người để lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.

Thu Quỳnh với tạo hình hiền hậu ở những vai cũ đối lập hẳn với My Sói

Thu Quỳnh gây ấn tượng bằng biểu cảm sắc đến lạnh người

Ban đầu, với những cái lườm sắc lạnh, sự mưu mô, Thu Quỳnh đã khắc hoạ được một người phụ nữ đáng ghê tởm. Càng về sau, sự khinh bỉ mà người đời dành cho nhân vật My Sói càng nhiều hơn. Không chỉ tự huỷ hoại đời mình, My còn lôi kéo và dụ dỗ cả những thiếu nữ mới lớn khác vào con đường làm gái. Nói ngọt không được, My còn dùng cả thủ đoạn để doạ dẫm, uy hiếp và khống chế.

My Sói tính kế hất cẳng Quỳnh khỏi Thiên Thai

Nhưng tất cả sự gai góc mà Thu Quỳnh dựng lên cho My Sói cũng chỉ để che dấu đi một trái tim không trọn vẹn. Gia đình không coi My Sói là con, cả cuộc đời ả cũng phải quần quật làm lụng để cung phục một gã đàn ông lợi dụng mình. My Sói hoàn toàn biết điều này, nhưng vẫn chấp nhận vì Kiên (Mạnh Quân) là điều ấm áp duy nhất đối với cô.

My Sói khóc nấc khi gọi điện cho người thân và thú nhận "Ông bà í không coi cháu là con từ lâu rồi"

Lady Gaga tái xuất phim ảnh, thực hiện cú “lội ngược dòng” về hình ảnh trong tim khán giả

Nhắc đến Lady Gaga, ấn tượng đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà khán giả nhớ tới, đó là sự quái và dị của cô trong việc sáng tạo nghệ thuật. Khán giả đã quá quen với một “mẹ quái vật” màu mè và chẳng giống ai. Thế nhưng thực tế thì chẳng cần phải sặc sỡ như một chú tắc kè, Lady Gaga vẫn khiến khán giả đổ gục như thường.

Trong A Star Is Born, Lady Gaga thậm chí còn để mặt mộc trong rất nhiều cảnh quay. Và điều này đã góp công lớn giúp cho cô nàng chạm được tới trái tim khán giả. Bộ phim là hành trình chinh phục nghệ thuật của Ally (Lady Gaga) và Jackson Maine (Bradley Cooper). Thế nhưng đáng tiếc rằng, ban đầu họ hẹn đi cùng nhau rồi cuối cùng lại quyết định đi ngược chiều.

Với vai diễn Ally, Lady Gaga đã khẳng định cho khán giả một điều rằng, sân khấu chính là của cô. Dù ở trạng thái nào thì cô vẫn có thể toả sáng trên sân khấu ấy. Lady Gaga khắc hoạ rất thành công sự nỗ lực của một người con gái trong tình yêu. Và cuộc đời muôn đời là vậy, nhưng gì người ta bỏ công bỏ sức, thì kết quả phần nhiều sẽ khiến người ta đau lòng. Trong A Star Is Born, vẫn là một Lady Gaga đau đến quằn quại nhưng không gào thét và đập phá. Sự đổ vỡ đến từ bên trong bao giờ cũng khiến người ta khổ sở hơn.

Cảnh slow-motion hớp hồn khán giả của Lady Gaga

Một điểm nữa khiến Ally trở thành vai diễn được đánh giá cao của Lady Gaga, ấy là bởi cô nàng đã tận dụng giọng hát của mình để truyền tải cảm xúc. Kết hợp với sự thông minh trong cách sắp xếp ca khúc, bộ OST của A Star Is Born đã khiến bao con tim thổn thức cùng nhân vật Ally.

Amber Heard – Từ bình hoa di động trở thành nhân vật không thể thiếu của DC

Vào vai nàng công chúa Mera xinh đẹp của bộ phim Aquaman, Amber Heard mang đến cho khán giả một hình dung rất gần với nàng tiên cá Ariel huyền thoại. Cùng style đồ xanh lá cây với mái tóc đỏ rực, cùng say đắm vì chàng trai vừa có tài lại có đức, nhưng Mera đã xây dựng nên một hình ảnh nàng công chúa thời hiện đại – mạnh mẽ vừa đủ, nhưng cũng tình cảm đến “chết người”. Đây là một vai diễn được khán giả trông đợi khá nhiều, vì khán giả không biết với danh xưng "bình hoa di động" thì Amber sẽ làm nên cơm cháo gì.

Bỏ qua những scandal trước đó, Amber Heard quả thực đã làm rất tròn trịa vai diễn lần này. Là một mỹ nhân của Hollywood, không ai có thể đánh giá thấp vẻ đẹp của cô. Và vẻ đẹp ấy lại càng hoàn hảo hơn khi kết hợp với những hiệu ứng của bộ phim Aquaman.

Amber và tình cũ Johnny Deep

Amber đã đưa tới hai con người hoàn toàn khác biệt nhưng không tách biệt. Một cô nàng Mera ngây thơ đến ngớ ngẩn khi ở trên bờ. Ăn cả hoa chỉ vì nó màu đỏ và thấy người khác ăn được thứ đồ màu đỏ ấy. Rồi đôi mắt cũng tràn ngập sự thích thú khi Authur đồng tình với hành động này. Nhưng khi trở về quê hương là đại dương rộng lớn thì Mera lại là người phụ nữ thét ra lửa. Một mình điều khiển được cả đội quân, một mình đi cùng Authur đến những nơi nguy hiểm nhất để lấy được chiếc đinh ba thần. Nếu không có bản lĩnh và mạnh mẽ, liệu Mera có làm được điều này không?

Phải công nhận, sau Aquaman, cái tên Amber Heard đã được đứng trên một vị trí mới trong lòng người hâm mộ. Từ một diễn viên chỉ được coi là bình hoa di động trong hầu hết các bộ phim, từ một celeb chỉ được quan tâm ở khía cạnh lùm xùm tình cảm và vô vàn những thông tin tiêu cực khác, Amber Heard đã có một bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Nếu như DCEU muốn tiếp tục mở rộng thì thật khó để bỏ qua công chúa tóc đỏ Mera.

Kết

Dĩ nhiên, Thu Quỳnh, Lady Gaga hay Amber Heard cũng chỉ là những đại diện tiêu biểu cho hàng loạt gương mặt đáng nhớ khác của năm 2018. Hy vọng trong năm 2019 tới, ba cô nàng sẽ tiếp tục bật thật cao nhờ bước đệm vững chắc đã tạo dựng. Cũng hy vọng tới 2019, chúng ta được thấy nhiều sự lột xác, nhiều cái tên mới hơn nữa trên màn ảnh.