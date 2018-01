Bạn thân lộ lý do Trường Giang buộc phải cầu hôn, khán giả vẫn không chấp nhận

(Dân Việt) Mới đây, Quách Ngọc Tuyên- người bạn thân thiết với Trường Giang đã tiết lộ lý do vì sao nam nghệ sĩ buộc phải chiếm sóng để cầu hôn bạn gái.

Câu chuyện Trường Giang chiếm sóng cầu hôn Nhã Phương cho đến giờ vẫn là tâm điểm gây xôn xao bàn tán, chín người mười ý, người ủng hộ xong cũng nhiều người lên án hành vi bồng bột, bột phát của nam nghệ sĩ trong lễ trao giải Mai Vàng vào ngày 18.1.

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên là người bạn thân thiết, gắn bó với Trường Giang đã lên tiếng hé lộ những khúc mắc đằng sau màn cầu hôn gây xôn xao dư luận này. Quách Ngọc tuyên thân thiết với Trường Giang từ những ngày đầu ở sân khấu Nụ Cười Mới thời nghệ sĩ Hữu Lộc còn sống. Cả hai đã cùng trải qua những ngày nghèo khổ, ít show và thuê chung nhà trọ với bao ân tình và kỷ niệm.

Quách Ngọc Tuyên lúc đầu từ chối trả lời phóng viên về câu chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình quốc gia. Lý do anh đưa ra là sợ đồng nghiệp và mọi người hiểu lầm, nghĩ anh "mượn chuyện để lên tiếng, PR bản thân".

Tuy nhiên, sau khi phóng viên cố gắng thuyết phục: anh có thể chia sẻ ở khía cạnh một đồng nghiệp, thì anh thấy việc Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình như vậy có nên hay không?

Sau rất nhiều đắn đo, Quách Ngọc Tuyên nói: "Về khía cạnh riêng tư, ở thời điểm hiện tại bây giờ của Trường Giang, Giang làm vậy là đúng. Giang phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới làm điều đó trên sóng truyền hình. Giang là người biết nhìn xa trông rộng nhưng Giang đã bị vô thế rồi, buộc phải làm vậy vì Giang giữ hạnh phúc của mình.

Về khía cạnh chung, hành động đó của Giang có chút lãng mạn nhưng bị ảnh hưởng nhiều tới đồng nghiệp. Nhưng bất kỳ ai ở trường hợp của Giang cũng làm vậy thôi. Giang không phải đứa con nít để đi công khai chuyện riêng tư trên toàn quốc cho mọi người thấy. Vì việc đó đối với những fans yêu thích Trường Giang, họ sẽ thất vọng và buồn lắm.

Tôi nghĩ rằng, câu chuyện này bị đẩy lên là do một số fans quá khích chỉ trích Quý Bình nhưng anh trai Trường Giang đã xin lỗi Quý Bình rồi".

Trước những lời hé hộ này của bạn thân Trường Giang, nhiều khán giả vẫn tỏ ra không thông cảm được với hành động của nghệ sĩ hài này. Khán giả Uyen Hagi viết: "Nghe bạn thân Trường Giang nói vầy rồi thì mình thấy... vẫn không bao giờ chấp nhận được hành động đó. Ích kỷ, thiếu suy nghĩ, lố lăng". Bạn Phương Pham thì phân tích: "Nếu đã muốn giữ Nhã Phương đến mức đấy thì ít nhất phải ăn mặc tử tế, lên kế hoạch đàng hoàng chứ. Trường Giang làm vậy mất mặt người mà mình cầu hôn quá". Đồng quan điểm này, khán giả Onelove cho rằng: "Cảm thấy Trường Giang giống ép buộc Nhã Phương cưới vậy?".

Bên cạnh đó, cũng có những khán giả tỏ ra ủng hộ hành động của Trường Giang, bạn Đ.T.T.H viết: "Mình thấy có thể thông cảm được mà, nghệ sỹ đóng góp nhiều cho truyền hình thì khi nghệ sỹ người ta cướp sóng có hai phút thì có gì đâu mà nghê gớm, mình hoàn toàn thông cảm chỉ mong rằng hai anh chị sẽ mãi hạnh phúc bên nhau để khán giả thấy vui".

Tuy nhiên ý kiến này cũng bị hàng loạt ý kiến khác phản bác ngay lập tức. Bạn Wonder Girls TWICE phân tích: "Bạn là người dưng không đồng hành cùng BTC sẽ thấy chuyện rất nhẹ nhưng BTC chịu mọi thiệt thòi số tiền quá lớn do Trường Giang gây ra trong khi BTC không liên quan gì tới chuyện tình cảm Trường Giang. Bạn có nghe câu việc công ra việc công việc riêng ra việc riêng không, có biết bao nhiêu người cống hiến đâu phải mình Trường Giang, Trường Giang là gì so với cống hiến của chú Hoài Linh, đứng bắt mọi người hóa thân vào cuộc tình của Trường Giang để hiểu nỗi lòng anh ấy. Thời gian của tất cả mọi người là vàng là bạc".

Khán giả Ngọc Bambi bình luận: "Cướp sóng truyền hình một hai phút mà không có gì ghê gớm ấy à bạn? Bạn có biết 1 giây truyền hình trực tiếp là bao nhiêu tiền không? Đã thế có những người nghệ sĩ khác vì Trường Giang mà lúc họ được nhận giải mà không được phát không? Bạn có biết Trường Giang làm vậy làm trễ chương trình của BTC không? Nếu là quay trước họ còn có thể chỉnh sửa nhưng đây là trực tiếp nhé bạn. Về tình, tôi có thể hiểu cho Trường Giang nhưng về lý thì không bạn nhé".

Như vậy có thể thấy, mặc dù bạn thân của Trường Giang đã đưa ra lý do bênh vực bạn mình, rằng anh buộc phải làm thế nếu không sẽ bị mất tất cả, tuy nhiên nhiều khán giả vẫn không thể thông cảm với lý do này.