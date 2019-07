Báo Mỹ gọi Sơn Tùng là hiện tượng Châu Á, kỷ lục chỉ kém ca sĩ “Gangnam style”

(Dân Việt) Nam ca sĩ vượt mặt cả Taylor Swift, Katy Perry, EXO,... và đứng thứ 2 trong Top nghệ sĩ có MV hot nhất Châu Á.

Sau khi ra mắt MV “Hãy trao cho anh” với sự góp mặt của 2 ngôi sao đình đám Âu Mỹ Snoop Dogg và Madison Beer, Sơn Tùng đã trở thành nghệ sĩ dẫn đầu VPOP ở mọi hạng mục, xô đổ mọi kỷ lục về lượt xem trong nước và thậm chí vươn xa tầm quốc tế.

Chỉ trong 24h phát hành, số lượt xem MV của nam ca sĩ đã chạm mốc 26 triệu, trở thành MV nhạc Việt có lượt xem cao nhất và vượt mặt cả những MV đình đám thế giới gần đây như “You need to calm down” (Taylor Swift) với 20 triệu lượt xem, “Never really over” (Katy Perry) với 15 triệu lượt xem.

Ở khu vực Châu Á, con số 26 triệu view cũng giúp Sơn Tùng trở thành nghệ sĩ có thành tích đứng thứ 2, chỉ kém sau bản hit “Gentleman” của Psy – cha đẻ “Gangnam style” với 36 triệu lượt xem. Ngoài ra, anh còn bỏ xa những nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn như EXO, Red Velvet,... trong cột mốc những MV đạt 20 triệu lượt xem trong thời gian nhanh nhất.

Bên cạnh đó, MV mới của Sơn Tùng còn dẫn đầu Top thịnh hành YouTube và phủ sóng tại 10 quốc gia, như Việt Nam, Úc, Hàn Quốc, Canada, Đài Loan, Đức, Mỹ, Singapore,...

Trước thành tích đáng nể của giọng ca gốc Thái Bình, trang The Source – trang báo điện tử chuyên về Hip Hop có tiếng của Mỹ đã đưa tin về sự trở lại của Sơn Tùng và gọi anh là “hiện tượng Châu Á”.

Trích lược bài viết từ The Source: “Vào mùa hè 2019, hiện tượng Châu Á Sơn Tùng M-TP đã phát hành single bùng nổ mang tên ‘Hãy trao cho anh’ với sự góp giọng của Snoop Dogg, rapper hàng đầu đến từ California. Những hình ảnh quyến rũ của MV đã gây ấn tượng với người xem, giúp sản phẩm thu về 12 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 12 tiếng phát hành. Qua đó lọt vào Top 10 MV thịnh hành được tìm kiếm nhiều nhất”.

The Source là một trong những trang báo điện tử đưa tin về Hip Hop và giải trí ở Mỹ. Đây cũng là tạp chí định kì, chuyên về Rap có tuổi đời lâu nhất thế giới. Thông tin về Sơn Tùng M-TP và MV “Hãy trao cho anh” xuất hiện trên tạp chí này khiến người hâm mộ không khỏi tự hào, điều này cho thấy danh tiếng của nam ca sĩ đã dần vươn ra thế giới.