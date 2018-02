Bị đồn tan vỡ vì duyên mỏng, sao Việt 'người im lặng, kẻ trả miếng'

Giữa tin đồn rạn nứt, Nhã Phương chọn giải pháp im lặng trong khi Đàm Thu Trang - Cường Đô La đăng ảnh thân mật để đập tan thông tin xấu.

Những ngày qua, làng giải trí Việt liên tục xuất hiện tin đồn tình cảm hoặc rạn nứt khiến người hâm mộ hoang mang. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cặp đôi gặp trục trặc tình cảm hoặc vướng nghi án có người mới sau chia tay. Trước tin đồn này, sao Việt đã chọn cho mình hướng giải quyết khác nhau để đáp trả dư luận.

Cùng điểm qua những cách đáp trả của sao Việt khi vướng tin đồn có người mới hoặc rạn nứt tình cảm.

Ngay từ ngày đầu yêu nhau, cặp đôi Trường Giang - Nhã Phương liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông. Từ tin đồn hợp đồng yêu để quảng bá bộ phim cả hai tham gia cho tới những rạn nứt khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Trường Giang - Nhã Phương liên tục vướng tin đồn "đường ai nấy đi".

Vượt qua sóng gió, cả hai vẫn "tình mặn nồng" mặc lời không hay bủa vây. Tháng 12 vừa qua, chàng Mười Khó gây bão dư luận khi cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình. Hình ảnh nữ diễn viên Tuổi thanh xuânmặt ngượng ngịu, thiếu tự nhiên lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Cũng sau màn cầu hôn "cướp sóng" truyền hình, người hâm mộ tiết lộ sau khi rời khỏi chương trình Nhã Phương - Trường Giang đã có trận tranh cãi kịch liệt tại nhà riêng. Hay mới nhất là việc dân mạng soi điểm bất thường trong những tấm hình của người đẹp sinh năm 1990 với bạn bè.

Nhã Phương giữ im lặng trước mọi tin đồn tình cảm.

Trên tay nữ diễn viên không có chiếc nhẫn cầu hôn mà vị trưởng phòng Ơn giời cậu đây rồi trao cho. Điều này dấy lên nghi ngờ cả hai đã "đường ai nấy đi". Mặc dù có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực nhưng cho tới thời điểm này, Nhã Phương vẫn chọn giải pháp im lặng và không có bất cứ động thái nào về những sự việc vừa qua.

Mới đây, Đàm Thu Trang gây bất ngờ khi đăng tải trạng thái cô đơn trên trang cá nhân. Cô viết: "I’m just tired … I just want the world to be quiet for a bit" - tạm dịch: "Em thấy mệt mỏi… Em muốn thế giới lặng yên trong giây lát".

Đàm Thu Trang gặp trục trặc tình cảm với Cường Đô La.

Lời chia sẻ của bạn gái Cường Đô La dấy lên nghi ngờ cả hai gặp trục trặc tình cảm và đã "đường ai nấy đi" sau 6 tháng hẹn hò. Đặc biệt, phía quản lý chân dài xứ Lạng tiết lộ: "Đúng là cả hai đang có nhiều khác biệt về quan điểm dẫn đến rạn nứt tình cảm, nhưng để khẳng định họ đã chia tay thì vẫn chưa hẳn".

Thế nhưng vào tối ngày 6.2, người hâm mộ bất ngờ thấy cả hai vẫn vui vẻ xuất hiện cạnh nhau. Khi được ngỏ ý chụp hình chung, cặp đôi này từ chối.

Khoảnh khắc cả hai ghé sát nhau đập tan tin đồn rạn nứt.

Tuy nhiên trong một khoảnh khắc khác, cả hai ghé sát nhau để trao đổi. Có thể thấy những hình ảnh thân mật và vui vẻ trong bữa tiệc của chân dài họ Đàm là lời đáp trả mạnh tay về tin đồn rạn nứt tình cảm.

Cũng trong những ngày qua, Bảo Anh bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò người mới sau chia tay Hồ Quang Hiếu. Trên trang Facebook, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh nắm tay chàng trai lạ cùng dòng trạng thái mùi mẫn "Bây giờ mình ngưng làm bạn đi nhỉ?".

Trước đó, Bảo Anh vướng tin đồn hẹn hò người mới sau nửa năm chia tay.

Với những tín hiệu đáng mừng từ phía giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng, nhiều khán giả vui mừng bởi sau cuộc tình không đến hồi kết, cuối cùng nữ ca sĩ cũng tìm được chốn bình yên. Tuy nhiên chia sẻ với truyền thông, quản lý Bảo Anh lên tiếng khẳng định hình ảnh trên nằm trong dự án cô cùng chàng trai có tên Brian Trần tham gia.

Bảo Anh đáp trả tin đồn tình cảm bằng cách đăng tải hậu trường công việc.

Trong khi người hâm mộ khá sốt sắng, Bảo Anh vẫn khá dửng dưng và không mấy bận tâm với những luồng tin vây quanh. Sau tấm hình nắm tay người lạ, nữ ca sĩ đáp trả mạnh tay thông tin hẹn hò bằng dự án và hậu trường ảnh cả hai cùng góp mặt.