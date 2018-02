Bị khán giả chê trách lừa đảo, Như Quỳnh trần tình

(Dân Việt) Như Quỳnh rất buồn và tổn thương khi bị hiểu lầm và mang tiếng lừa đảo sau sự cố hủy show tại Hà Nội.

Cách đây vài ngày, thông tin Như Quỳnh đột ngột hủy show tại Hà Nội mà không báo trước khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn thất vọng. Một số nguồn tin cho hay, vì liveshow không bán được vé, lại “đụng” trúng cơn sốt U23 Việt Nam khiến buổi diễn không được nhiều người quan tâm. Chính vì vậy, sau khi tổ chức thành công đêm đầu tiên, nữ ca sĩ hải ngoại đã hủy bỏ buổi diễn thứ hai vào tối 27.1.

Sau buổi diễn đầu tiên tại Hà Nội, Như Quỳnh được cho là hủy show ngày 27.1 mà không có thông báo.

Trong lần gặp gỡ với chúng tôi, Như Quỳnh khẳng định, tất cả những tin đồn, ồn ào vừa qua chỉ là sự hiểu lầm, bởi chính bản thân cô là người có lỗi, đồng thời cũng là nạn nhân trong đêm diễn được gọi là “liveshow Như Quỳnh” vừa qua tại Hà Nội.

“Thật ra đây không phải là đêm nhạc do Như Quỳnh tự đứng ra tổ chức, tất cả là do nhà tổ chức lên kế hoạch và tự lo liệu các khâu. Tôi chỉ nhận lời mời từ phía bầu show để trở thành ca sĩ hát chính của đêm nhạc. Tôi chỉ tham gia với vài trò ca sĩ, còn việc đêm diễn được chuẩn bị ra sao, tổ chức thế nào và ngay cả việc hủy show, tất cả đều do phía nhà tổ chức quyết định”, Như Quỳnh nói.

Những ngày đầu ký hợp đồng, đôi bên đã thỏa thuận sẽ diễn biểu 2 đêm tại Hà Nội vào ngày 26 và 27.1. Nhưng sau khi chốt kế hoạch và tiến hành thực hiện, phía bầu show lại thông báo đổi lịch, rút ngắn chỉ còn một đêm tại Hà Nội.

Khi ra Hà Nội chuẩn bị chương trình, Như Quỳnh thậm chí chưa nhận được kịch bản và chưa biết phải làm gì trong đêm nhạc.

Chính sự thay đổi phút chót này đã khiến giọng ca Người tình mùa đông bị khán giả hiểu lầm, trách móc là kẻ lừa đảo khi hủy show phút chót mà không thông báo. Dù liên tục xảy ra nhiều sự cố về buổi diễn, nhưng Như Quỳnh cho biết, bản thân cô cũng có lỗi không nhỏ trong vụ việc này.

“Do gặp quá nhiều vấn đề, tinh thần của tôi bị ảnh hưởng dẫn đến sức khoẻ không tốt. Tối 26.1, tôi đã hát không hay, đôi chỗ còn bị va vấp. Tôi biết nhiều khán giả của mình đã cảm thấy thất vọng vì họ phải bỏ nhiều tiền để xem một show diễn được tổ chức sơ sài, mà ngay cả ca sĩ chính cũng hát không tốt.

Tôi không muốn đổ thừa bất cứ ai vì rõ ràng, tôi cũng có lỗi trong sự cố vừa qua. Nhân đây, tôi cũng mong được gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã không làm tốt vai trò của một ca sĩ trong đêm nhạc đầu tiên ở Hà Nội”, Như Quỳnh chia sẻ.

Như Quỳnh xin lỗi khán giả vì hát không tốt trong liveshow đầu tiên tại Hà Nội.

Mấy ngày qua, mỗi lần lên mạng xem tin tức hoặc bình luận của cộng đồng mạng, Như Quỳnh đã rất buồn khi bị nhiều khán giả hiểu lầm, bị mang tiếng là lừa đảo.

“Đây là lần trở lại đầu tiên của tôi sau 24 năm xa quê, vì vậy, chương trình này khiến tôi gặp áp lực rất lớn. Đến khi xảy ra nhiều chuyện không hay, khán giả họ chỉ biết Như Quỳnh, họ phán xét, chê bai người nghệ sĩ chứ đâu biết ban tổ chức là ai”, nữ ca sĩ giãi bày.

Giọng ca Người tình mùa đông cho hay, nếu có cơ hội , cô hy vọng sẽ được tổ chức một liveshow có sự chuẩn bị kỹ lương hơn, quy mô hơn cùng những ekip, cộng sự chuyên nghiệp. Ngoài ra, giá vé vào xem chương trình cũng phải được bán ra với mức giá phù hợp. Trước mắt, cô dự định sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật, hoàn toàn miễn phí dành cho fan hâm mộ quê nhà để bù đắp cho những sự cố không hay vừa qua.

“Dù chưa thể hứa trước điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều này trong năm nay để những khán giả đã yêu thương, ủng hộ Như Quỳnh không cảm thấy thất vọng về thần tượng của họ”, nữ ca sĩ cho hay.