Bóng hồng vạch mặt “quái vật Hollywood” nhiều lần gây chấn động showbiz

(Dân Việt) Cho đến bây giờ nữ diễn viên Paige Matthews vẫn bị ám ảnh bởi những gì Harvey Weinstein làm với mình.

Chắc hẳn khán giả truyền hình không còn xa lạ với hình ảnh cô em út Paige Matthews xinh đẹp và nóng bỏng trong loạt series Phép thuật ăn khách của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc sống không mỉm cười với người đẹp này. Người ta dường như lãng quên hẳn nữ diễn viên sau khi loạt phim kết thúc, cho đến gần đây, cô đào bỗng nổi lên nhờ chiến dịch kêu gọi chống lại Harvey Weinstein - ông trùm Hollywood biến thái.

Cuối năm 2017, Rose McGowan chính thức lên tiếng tố cáo ông trùm Hollywood Harvey Weinstein về việc tấn công tình dục cô vào năm 1997. Cô miêu tả 20 năm hoạt động ở Hollywood là những ngày tháng địa ngục đối với mình. Từ sau lần bị Weinstein lạm dụng, cô không ngừng tự dằn vặt bản thân. Đáng buồn hơn, tiếng nói của cô không được bất kỳ ai lắng nghe, kể cả công ty quản lý Amazon Studios. Cô từng viết lên trang cá nhân: "Tôi nói với giám đốc công ty quản lý hàng ngàn lần rằng Harvey Weinstein đã cưỡng hiếp mình. Nhưng ông ta (giám đốc) lại bác bỏ và nói tôi không có bằng chứng. Tôi trả lời rằng tôi chính là bằng chứng".

Rose và ông trùm Harvey Weinstein

Vụ việc xảy ra tại LHP Sundance năm 1997, Harvey Weinstein gọi Rose lên phòng khách sạn gặp mặt và bắt đầu những hành vi biến thái. Để bưng bít sự việc, Harvey đã mua chuộc sự im lặng của nữ diễn viên bằng 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ VND). Đến tận sau này, cô mới đăng bức hình của mình thời trẻ lên twitter, nói rằng: “Đây là cô gái đã bị một con quái vật sát hại. Đây là cô gái bị chính sự im lặng của các người sỉ nhục". Qua đó, Rose đã đứng lên kêu gọi các nạn nhân của ông trùm biến thái đứng lên lật đổ ông ta.

Năm 2017, rũ bỏ hình ảnh liễu yếu đào tơ, người ta bắt gặp một Rose McGowan cứng cỏi, mạnh mẽ khi cắt phăng mái tóc, thể hiện quyết tâm giành lại công bằng cho những cô gái bị lạm dụng trong nền công nghiệp Hollywood.

Hình ảnh của Rose McGowan hiện tại

Trong cuốn hồi ký Brave, Rose kể lại những gì cô đã phải trải qua từ thuở thiếu thời đến thời điểm hiện tại. Cô còn viết về câu chuyện bị xâm hại tình dục bởi “con quái vật” Harvey Weinstein.

Bộ phim đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của Rose là The Doom Generation (1995) đã mang về cho cô đề cử Best Debut Performance. Tuy nhiên, thành công không đến với cô nàng, trong suốt thập kỷ 1990, công chúng chỉ biết đến những ồn ào tình ái với nhạc sĩ Marilyn Manson, mà quên mất nhiều vai diễn ấn tượng của Rose trong các bộ phim Going All the Way (1997), Lewis & Clark & George (1997), Southie (1998) và Jawbreaker (1999).

Rose McGowan và nhạc sĩ Rock - Marilyn Manson

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của Rose là thảm đỏ VMAs năm 1998, bộ váy xuyên thấu của cô đã làm dư luận dậy sóng trong suốt một thời gian dài. Chiếc váy này cũng được coi là khởi đầu cho phong trào mặc váy xuyên thấu của các nữ minh tinh về sau.

Chiếc váy “mặc như không” của nữ diễn viên tuy khoe trọn đường cong của chủ nhân nhưng lại khiến cô bị khán giả ném đá không thương tiếc

Đến năm 2001, Rose và Marilyn chính thức đường ai nấy đi. Kể từ đó, Rose chỉ góp mặt vào vài bộ phim độc lập: Showtime's The Killing Yard (2001), Strange Hearts (2002), và "Stealing Bess" (2003). Những bộ phim gần đây nhất của Rose như The Tell-Tale Heart (2016) hay The Sound (2017) cũng không gây được nhiều tiếng vang trong công chúng.