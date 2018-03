Ca sĩ Châu Việt Cường từng dính scandal hiếp dâm, dọa giết người

(Dân Việt) Sau nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực, dư luận sốc trước thông tin Châu Việt Cường đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái tử vong.

Ngày 5.3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường về trụ sở công an quận để điều tra, làm rõ nguyên nhân một cô gái tử vong trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) vào sáng cùng ngày.

Châu Việt Cường là gương mặt được chú ý tại nhiều sân khâu hội chợ.

Châu Việt Cường sinh năm 1984 tại Thanh Hóa, từng học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Đây là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường và có nhiều ca khúc được giới trẻ tại các vùng quê yêu thích như: Liều thuốc yêu, Bạc trắng tình đời, Từ trên trời rơi xuống, Sau cơn bay… Với sự giúp đỡ của ca sĩ Lâm Chấn Huy và "ông bầu" của công ty Vĩnh Thuyên, Châu Việt Cường quyết định Nam tiến và dần được khán giả biết đến.

Qua những ca khúc với ngôn từ gần gũi, Châu Việt Cường nhanh chóng trở thành ca sĩ đắt show hội chợ tại các làng quê. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh được chú ý nhiều bằng những nghi án hiếp dâm fan hay hành hung người đi đường...

Lần đầu tiên cái tên Châu Việt Cường được báo chí nhắc đến là vào năm 2012 khi một nữ sinh lớp 12 tại Hải Phòng gửi đơn đến Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tố cáo nam ca sĩ hiếp dâm tại phòng riêng ở Đền Lừ, Hà Nội. Theo đó, nữ sinh này là người hâm mộ, quen biết Châu Việt Cường qua internet và bị anh cưỡng hiếp hai lần.

Câu chuyện trở nên kịch tính hơn khi Châu Việt Cường vô cùng thoải mái trả lời cơ quan điều tra rằng mình hoàn toàn vô tội. Nam ca sĩ thừa nhận đã có quan hệ với nữ sinh nhưng trên tinh thần tự nguyện. Theo đó, công an quận Hoàng Mai không khởi tố vụ án hình sự về hành vi hiếp dâm đối với Châu Việt Cường vì không đủ căn cứ. Vụ việc khép lại khi nữ sinh rút đơn tố cáo, xin hòa giải.

Không chỉ có mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, nam ca sĩ còn gắn liền với nhiều lùm xùm liên quan đến bạo lực.

2 năm sau, Châu Việt Cường lại tiếp tục vướng lùm xùm khi một đoạn video ghi lại cảnh anh chửi bới, gọi giang hồ dọa giết chủ quán trà đá. Nguyên nhân dẫn đến xô xát này chỉ vì một lời nói vui vẻ của chủ quán nước với ca sĩ Châu Việt Cường: "Cẩn thận gãy ghế của anh anh bắt mày đền đấy". Câu nói này khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng và tỏ thái độ rất bức xúc bằng những lời lẽ tục tĩu mạt sát chủ quán. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn gọi một người bạn trong giới giang hồ tới dọa nạt đòi hành hung người đàn ông trên.

Sau khi clip này được chia sẻ, Châu Việt Cường lên tiếng giải thích đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ ngoài xã hội và không may bị ghi lại. Anh cũng cho rằng mình không làm gì quá đáng và bản thân đang bị dư luận bắt lỗi, soi mói quá nhiều.

Im hơi lặng tiếng được một thời gian giữa tháng 9.2016, Châu Việt Cường gây xôn xao khi dọa đánh người mở nhạc Châu Khải Phong khi anh đang hát. Theo người chứng kiến vụ việc, Châu Việt Cường đang hát ở gần sân vận động huyện Vân Đồn, Quảng Ninh thì có vài người bán đồ điện tử, loa, đài đứng dưới bật nhạc của Châu Khải Phong rất to. Châu Việt Cường đã đề nghị tắt nhạc nhưng những người này không làm theo như muốn "trêu ngươi" anh. Bức xúc vì màn trình diễn bị gián đoạn, Châu Việt Cường xuống sân khấu, định đánh người bật nhạc Châu Khải Phong nhưng bị những người xung quanh can ngăn.

Sau nhiều lần dọa đánh người, nam ca sĩ gốc Thanh Hóa lại trở thành nạn nhân trong một vụ hành hung vào cuối năm 2016. Vụ việc diễn ra tại thị trấn Phố mới, huyện Quế Võ, Bắc Ninh và được một người đi đường ghi lại. Theo đó, Châu Việt Cường đi cùng tài xế, dừng ô tô hỏi đường một số thanh niên có dấu hiệu say xỉn ngồi nhậu trong quán trên vỉa hè. Không hiểu nói chuyện đụng chạm hay xích mích gì nên tài xế Châu Việt Cường bị những thanh niên này lao vào đánh hội đồng. Châu Việt Cường ra can ngăn nhưng cũng bị đánh. Sau đó, nam ca sỹ đã đi ra ngoài khi những thanh niên cầm ống sắt ra, còn tài xế chở anh tiếp tục bị hành hung, thậm chí khi đã nằm lăn dưới đất.

Tháng 6.2017 trên các diễn đàn xuất hiện những hình ảnh chụp lại vụ va chạm giao thông giữa chiếc xe ôtô do ca sĩ Châu Việt Cường sở hữu và một người điều khiển xe máy. Theo chia sẻ của chủ nhân các tấm hình, vụ việc diễn ra tại đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). May mắn sau vụ va chạm cả hai không bị thương tích, tuy nhiên có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả.

Châu Việt Cường trong vụ va chạm tại Hà Nội năm 2017

Một ngày sau khi vụ việc diễn ra, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Châu Việt Cường đã lên tiếng giải thích. Trong clip phát trực tiếp, anh thừa nhận mình có đánh người, tuy nhiên lý do là bởi "đối phương không thừa nhận lỗi sai, thậm chí văng tục và có hành động bất lịch sự".

Vừa kết thúc năm 2017 ồn ào không lâu, Châu Việt Cường lại vướng vào vụ án mạng vào ngày 5.3. Thông tin ban đầu, sáng 5.3, người dân trong khu vực phường Cống Vị, Ba Đình (Hà Nội) đã phát hiện ồn ào ở khu vực cầu thang bộ dẫn lên khu chung cư ở phố Nguyễn Văn Ngọc. Sau đó, họ thấy ca sĩ Châu Việt Cường chạy ra đường có biểu hiện bất thường như bị ngáo đá và một cô gái chạy ra bảo người dân gọi xe cấp cứu. Khi lực lượng chức năng tới thì phát hiện một cô gái tử vong.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Ba Đình xác nhận Châu Việt Cường có biểu hiện ngáo đá và bị tình nghi liên quan tới cái chết của cô gái. Nam ca sĩ 33 tuổi hiện đã được đưa về trụ sở Công an phường Cống Vị để lấy lời khai. Lực lượng công an cũng đã phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ việc để điều tra.