Ca sĩ Hồ Việt Trung bị tố lấy trộm iPhone 5, công an vào cuộc

(Dân Việt) "Đây là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự cho mình, vì 2 người đã tới sân khấu để làm tổn hại tôi..." - Nam ca sĩ chia sẻ.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước sự vụ ca sĩ Hồ Việt Trung bị một tài khoản mạng xã hội tố "cầm nhầm" iPhone 5 khi lên sân khấu tặng nước cho nam ca sĩ.

Cụ thể, trên trang facebook cá nhân, giọng ca "Nô lệ tình yêu" chia sẻ lại câu chuyện bị 2 người vu khống ngay trước giờ anh lên sân khấu biểu diễn. "Tội vu khấu và bôi nhọ danh dự người khác thì pháp luật xử sao cả nhà. Hôm nay vừa bước vô sân khấu, chuẩn bị diễn tự nhiên có 2 mẹ con ở đâu tới bắt Trung trả điện thoại. Rồi đứng la lối um sùm nói hôm bữa tặng Trung chai nước gì đó có bỏ cái điện thoại trong đó. Bây giờ kêu trả lại, Trung bực bội vô cùng nhưng chỗ diễn mình không muốn làm rùm beng mà vẫn phải im lặng chịu đựng và kêu bảo vệ tới giải quyết..." - Hồ Việt Trung chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, những người này còn nhắn tin với nhóm người hâm mộ nam ca sĩ vu khống Hồ Việt Trung lấy điện thoại. "Nói không căn cứ. Tôi sẽ cho công an vào cuộc và để pháp luật giải quyết, để bảo vệ cho tôi" - Nam ca sĩ khẳng định.

Nam ca sĩ chia sẻ chuyện đã nhờ công an vào cuộc điều tra mong lấy lại công bằng cho anh nhằm xác minh tài khoản của người vu khống. Hồ Việt Trung cũng cho biết, công an xác minh tài khoản facebook này và tìm được địa chỉ nhà chỉ sau 5 tiếng. "Khi công an vào cuộc thì bạn dùng hàng nghìn nick ảo thì công an vẫn tìm ra bạn là ai, đang ở đâu. Cho nên, mỗi người có cuộc sống riêng, đừng lợi dụng tên tuổi của người nghệ sĩ rồi thêm mắm thêm muối câu like và tự rước họa vào thân lúc nào không biết. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn nào thích dùng nick ảo để sỉ nhục người khác." - Hồ Việt Trung đưa ra lời khuyên.