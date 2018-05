Cái giá Phạm Anh Khoa phải trả sau phát ngôn “vỗ mông là để chào hỏi”

Phạm Anh Khoa nói "trong showbiz vỗ mông là cách chào hỏi".

Đầu tháng 5, ca sĩ Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố cáo về hành vi quấy rối tình dục. Cụ thể, thí sinh xuất phát từ cuộc thi So You Think You Can Dance khẳng định rocker đã dụ dỗ cô đến nhà riêng, sau đó lại dùng những từ ngữ tục tĩu khiến cô bị tổn thương.

Sau đó, vũ công Nga My cũng tiếp tục tố Phạm Anh Khoa đã rủ rê cô đến nhà và dùng ngôn từ sàm sỡ. Tuy nhiên, giọng ca nổi tiếng lại bác bỏ lời cáo buộc và khẳng định sẽ kiện 2 vũ công ra tòa vì đã bôi xấu hình ảnh anh và có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Thế nhưng, đến khi stylist M.P cáo buộc Phạm Anh Khoa đã có hành động cưỡng bức thì nam ca sĩ gốc Cam Ranh lại chọn cách im lặng. Suốt nhiều ngày qua, dư luận chờ đợi rocker lên tiếng.

Chiều tối 12.5, Phạm Anh Khoa xuất hiện trong một talkshow của tổ chức phi chính phủ CSAGA và lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, hiệu ứng của cuộc trò chuyện kéo dài 45 phút này lại bị phản ứng ngược.

“Phạm Anh Khoa xin lỗi nhưng không thừa nhận hành vi quấy rối”

Trong cuộc trò chuyện với bà Vân Anh, giám đốc của CSAGA, Phạm Anh Khoa xin lỗi “những người Khoa đã làm tổn thương về mặt cảm xúc của các bạn” vì “những lời nói, hành động của mình có gây tổn thương cho các bạn”. Đồng thời, rocker sinh năm 1984 cũng mong muốn mọi người “nhìn thoáng hơn, cởi mở và rộng rãi” về câu chuyện đã qua bởi anh “đã có nhìn nhận đúng giá cho cái nghề vốn đặc thù về mặt cảm xúc”.

Lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa lập tức vấp phản sự phản đối gay gắt từ người trong cuộc lẫn dư luận. Bởi, anh không hề nhắc đích danh các cô gái đã tố cáo mình. Trước đó, người dẫn dắt câu chuyện này lại còn “ướm” lời cho Phạm Anh Khoa khi hỏi anh về đặc thù công việc và “có được học hay nhận thức về hành vi quấy rối tình dục hay không”.

Cộng đồng mạng cho rằng Phạm Anh Khoa đã là ông bố của 2 đứa trẻ, hẳn nhiên anh hiểu rõ khái niệm này hơn ai hết. Thế nhưng, trong chương trình, anh lại cho rằng mình không biết thế nào là quấy rối tình dục.

Ông Mai Phan Lợi, quản trị viên Group Góc nhìn báo chí công dân, người có mặt trong clip đánh giá lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa là “sự chân thực và có phần vụng về”. Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng lời xin lỗi của nam ca sĩ có phần gượng gạo, giả tạo.

Phạm Lịch vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa. Nga My cho rằng lời nói này “mông lung như một trò đùa”. Tuy nhiên, cô vẫn tin nam ca sĩ đã có nhận thức cho riêng mình.

Dư luận dậy sóng vì phát ngôn “showbiz vỗ mông nhau là cách chào hỏi”

Thế nhưng, điều khiến dư luận bức xúc hơn nữa là phát ngôn của Phạm Anh Khoa. Ở đầu talkshow, nam ca sĩ bào chữa cho bản thân bằng việc vốn hoạt động trong showbiz, một ngành nghề có phần đặc thù nên sống nghiêng về cảm xúc.

Anh nói môi trường showbiz không ai quan tâm đến hành vi quấy rối tình dục. “Những việc đi ra đi vào, nghịch giỡn, đánh mông nhau là bình thường như ở công sở lấy ly nước cho nhau. Đó là cách hỏi thăm khi đã biết nhau rồi”, Phạm Anh Khoa nói.

Phát ngôn của nam ca sĩ tiếp tục nhận được phản hồi tiêu cực từ phía đồng nghiệp. Pha Lê tỏ ra bức xúc trước sự quy chụp, bao biện của Phạm Anh Khoa và cô cũng khẳng định nếu gặp phải trường hợp này, nữ ca sĩ không ngại ngần cho anh “ăn tát”.

Tóc Tiên lại cho rằng Phạm Anh Khoa thiếu bản lĩnh của một người đàn ông, khi phải dựa vào một tổ chức xã hội để nói lời xin lỗi. Hàng loạt ca sĩ khác đều cảm thấy tự ái, bất mãn khi showbiz thông qua phát ngôn của Phạm Anh Khoa đã khiến công chúng trở nên ác cảm.

MC Phan Anh nói anh có phần thất vọng về tổ chức lẫn cá nhân Phạm Anh Khoa khi đưa thông cáo chính thức. Tuy nhiên, anh cũng mong mỏi hành động này sẽ đưa đến ý thức, nhận định đúng đắn hơn.

Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ý kiến chê cười, tức giận trước quan điểm của Phạm Anh Khoa. Họ nói rằng những nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc sẽ bị ảnh hưởng không ít trước lời bao biện của rocker nổi tiếng. Và, showbiz bỗng nhiên trở thành “nơi giải khuây” trước hành vi mà Phạm Anh Khoa cho rằng nó “bình thường”.