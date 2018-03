Cao thủ võ lâm nào vác kiếm oai hùng nhất trên màn ảnh?

Cao thủ võ lâm nào vác kiếm oai hùng nhất trên màn ảnh?

(Dân Việt) Trong thế giới võ hiệp của điện ảnh, truyền hình Hoa ngữ, hình ảnh đại hiệp cầm kiếm đã trở nên không thể thiếu trong mỗi tác phẩm. Ai mới là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả?

Trần Quán Lâm thủ vai Đoạn Lãng trong Phong Vân 2 Tạo hình khá hiện đại do ảnh hưởng từ nguyên tác là truyện tranh Là người đoạt được long châu từng khiến cả võ lâm quần hùng dậy sóng, Đoạn Lãng là một nhân vật cao tay cả về võ công và trí lực. Sắp tới, người hâm mộ võ hiệp sẽ mục sở thị nam diễn viên Cổ Thiên Lạc trở thành Đoạn Lãng trong bộ thứ ba của Phong Vân. Trong phần này, đất diễn của hai nhân vật Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong không nhiều, chuyện phim chủ yếu xoay quanh Đoạn Lãng. Tin rằng sức hút của Cổ Thiên Lạc sẽ khiến nhân vật Đoạn Lãng trở nên mạnh mẽ hơn phần trước gấp nhiều lần. Trần Tường - Hạng Thiếu Long thời đại mới trong Tầm Tần Ký Ai có thể chấp nhận một Hạng Thiếu Long "ngôn tình" như thế này? Trong làng giải trí Hoa ngữ, phim kinh điển thường xuyên bị làm lại, thậm chí có những bộ phim được làm lại vô số lần (như phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung chẳng hạn). Tầm Tần Ký hay Cỗ máy thời gian là bộ phim kinh điển khơi mào cho dòng phim "xuyên không" đình đám thời gian qua, dù hơi muộn nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị "làm lại". Trong phiên bản mới này, thủ vai Hạng Thiếu Long chính là Trần Tường. Phim chưa chiếu đã "hot" vì vô số gạch đá từ cộng đồng mạng, do tạo hình quá thời thượng, nhân vật ẻo lả và quá nhiều tình tiết "cẩu huyết". Đa số khán giả xem phim đều nảy sinh thôi thúc quay lại thưởng thức bản gốc. Lục Nghị vác kiếm cưỡi lạc đà trong phim điện ảnh Thất kiếm Số lượng phim cổ trang không nhiều, nhưng phim nào của Lục Nghị cũng chất lượng Thất kiếm là một bộ phim võ hiệp chất lượng khá nhưng lại không nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả điện ảnh. Phim ra mắt năm 2005, đạo diễn bởi Từ Khắc, với dàn diễn viên hùng hậu gồm Lê Minh, Chân Tử Đan, Tôn Hồng Lỗi, Trương Tịnh Sơ... Trong phim, Lục Nghị vào vai Hàn Chí Bang - một trong bảy thành viên của Thất kiếm. Vác kiếm cưỡi lạc đà đi trên thảo nguyên, khí chất đại hiệp lãng tử hào hoa của Lục Nghị được thể hiện trọn vẹn nhất. Huỳnh Hiểu Minh hết vác kiếm lại vác đao trong Thần điêu hiệp lữ "Huỳnh giáo chủ" nhờ Dương Quá một bước thành sao hạng A Thanh Huyền thiết kiếm quá to so với đôi vai của Huỳnh Hiểu Minh, xem ra nó thích hợp được anh "cõng" trên vai hơn. Trong Thần điêu hiệp lữ phiên bản Trương Kỷ Trung, Huỳnh Hiểu Minh đã bắt đầu lối diễn xuất đồng nhất cho tới tận bây giờ, đó là "lạnh lùng và đẹp trai". Bạn diễn của anh - Lưu Diệc Phi cũng nắm chắc danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ" bằng vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim này. Trước khi bấm máy, tất cả các diễn viên đều phải tham gia tập huấn võ thuật 1 tháng tại Bắc Kinh. Đây cũng là một trong số ít những bộ phim võ hiệp Kim Dung mãn nhãn người xem nhất cho đến thời điểm hiện tại, do sự kết hợp tinh tế giữa những màn võ thuật đẹp mắt và bối cảnh như thơ như họa. Các chiêu thức như "Ngọc nữ tâm kinh" hay "Song kiếm hợp bích" được thiết kế đạt đến tầm duy mỹ, tiến sát với trí tưởng tượng của các độc giả trung thành của truyện Kim Dung. Ngô Kinh trong Sát phá lang, hay bất cứ phim nào anh vác kiếm Ngô Kinh trở nên cực kỳ thu hút khi đóng vai phản diện So với những vai diễn chính phái của Ngô Kinh trên màn ảnh, vai phản diện dù ít nhưng lại thu hút hơn hẳn. Vứt bỏ những ràng buộc từ những vai chính diện, Ngô Kinh đem xấu xa diễn thấu xương tủy. Dưỡng Sinh trong Nam nhi bản sắc, hay A Kiệt trong Sát phá lang đều là những nhân vật phản diện tự do, không ràng buộc, sức hút mạnh hơn cả nhân vật chính. Năm 2017 vừa qua có thể nói là một năm cực kỳ thành công đối với Ngô Kinh. Sau Chiến lang 2, từ một "tiểu tử giỏi võ" chuyên vai phụ, vai hiền lành, vô hại, nhờ vào tâm huyết và nỗ lực không ngừng trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và võ thuật, Ngô Kinh đã vụt sáng và trở thành ngôi sao điện ảnh võ thuật có sức ảnh hưởng nhất tại thị trường Trung Quốc hiện nay.

