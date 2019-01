Châu Đăng Khoa lên tiếng vụ ca sĩ Hàn Quốc dọa thuê giang hồ "xử lý"

(Dân Việt) Sau lùm xùm bị ca sĩ Hàn Quốc doạ thuê giang hồ "xử đánh" vì đạo nhạc, tác giả của "Tình nhân ơi" đã chịu lên tiếng.

Clip so sánh sự giống nhau giữa hai ca khúc "Tình nhân ơi" và "Nước mắt".

Vào những ngày cuối năm 2018, Châu Đăng Khoa đã trở thành cái tên gây chú ý khi chia sẻ đoạn tin nhắn hăm doạ của nam ca sĩ Hàn Quốc – Lee Jung Ho gửi đến anh.

Nguyên nhân xuất phát từ việc chàng ca sĩ này cho rằng ca khúc “Tình nhân ơi” do Châu Đăng Khoa sáng tác là sản phẩm đạo nhạc của “Nước mắt”, bài hát do chính Lee Jung Ho và các thành viên nhóm V4Men thể hiện từ 12 năm trước.

Tuy nhiên, sau khi công khai đoạn tin nhắn bị ca sĩ nước ngoài dọa kiện, thậm chí dọa thuê giang hồ sang Việt Nam “xử lý” mình, Châu Đăng Khoa lại nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Phần đông ý kiến đồng tình với các phản ứng đòi lại công bằng của Lee Jung Ho vì cho rằng hai bài hát thực sự có nhiều nét tường đồng.

Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng chính cha đẻ của “Tình nhân ơi” cố tình tạo tài khoản Facebook giả của Lee Jung Ho, cố tình đạo nhạc và dựng lên màn kịch này để PR cho bài hát mới.

Đoạn đối thoại gây tranh cãi của Châu Đăng Khoa và tài khoản được cho là của ca sĩ Hàn Quốc - Lee Jung Ho.

Trước hàng loạt công kích hướng về mình, Châu Đăng Khoa đã quyết định giữ im lặng, tác giả của hàng loạt bài hit cũng xoá bỏ lời tuyên bố “Lớn đến bé chưa biết hai chữ đạo nhạc là gì” trên trang Fanpage, chỉ để lại hình ảnh nội dung cuộc trao đổi giữa anh và tài khoản Lee Jung Ho.

Sau nhiều ngày hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận, mới đây, Châu Đăng Khoa đã quyết định lên tiếng một lần cho rõ về nghi án đạo nhạc.

Nam nhạc sĩ cho biết, sở dĩ thời gian qua anh “án binh bất động” vì muốn tĩnh tâm để chọn thời điểm phù hợp để lên tiếng. Anh không muốn vì một phút nóng giận của mình mà thốt ra những câu nói “giận quá mất khôn”, khiến người thân, bạn bè thất vọng về mình.

“Những ngày qua thật sự quá dài, với một người làm nghệ thuật và sáng tạo như tôi, cụm từ ‘đạo nhạc; thật sự quá nặng nề và đau đớn. Tôi luôn tự hỏi mình rằng, tại sao tôi lại phải đạo nhạc? Khi tôi đã có thể viết ra cả trăm bài hát và sẽ còn nhiều nữa, khi chỉ cần 10 phút tôi có thể viết ra không dưới 10 giai điệu, khi viết nhạc không chỉ là công việc mà còn là đam mê, hoài bão của tôi?”, Châu Đăng Khoa bày tỏ.

Nam nhạc sĩ cho biết, khi đã có được vị thế của một “nhạc sĩ triệu view”, anh không ngu ngốc đến mức đi đánh đổi sự nghiệp bao năm qua của mình chỉ vì một bài hát.

“Việc viết ra một bài hát làm cho các bạn liên tưởng đến một bài hát khác, thì đầu tiên đó là lỗi của tôi. Lỗi do tôi đã không đủ khắt khe với chính mình, lỗi do tôi đã không đủ hiểu biết giữa thế giới rộng lớn và bao la này, lỗi do tôi đã sinh sau đẻ muộn ca khúc của mình”, anh bộc bạch.

Châu Đăng Khoa khẳng định, anh không ngu ngốc đánh đổi sự nghiệp chỉ vì một bài hát.

Châu Đăng Khoa cho rằng âm nhạc có 7 nốt, nhưng ca khúc lại có tới hàng tỷ bài. Vì vậy, anh chưa bao giờ dám mạnh miệng khẳng định rằng bài hát của mình sẽ không bao giờ giống, hay na ná một bài nào đó trên thế giới.

Nam nhạc sĩ còn dẫn chứng sự giống nhau bất ngờ giữa hai ca khúc “Dịu dàng đến từng phút giây” của Lương Bằng Quang và bản hit “Attention” gần đây của Charlie Puth. Nhưng vì ca khúc của Lương Bằng Quang là một bài hát Việt Nam, lại được ra mắt từ rất lâu nên “Attention” của Charlie Puth chỉ bị khán giả xem là sự trùng hợp.

Châu Đăng Khoa cũng đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh anh không hề đạo nhạc, bởi thể loại nhạc của “Nước mắt” và “Tình nhân ơi” vốn dĩ đã khác nhau, vòng hoà thanh không giống nhau và chỉ tương đồng ở một vài nốt đầu ở điệp khúc.

“Nó chỉ giống tối đa 5 nốt nhưng hoàn toàn không liên tục và liền mạch. Một bài hát là một tổng thể hài hoà của giai điệu, ca từ, hoà âm phối khí,... vậy nên đừng chỉ vì một vài nốt vô tình giống nhau mà các bạn rũ bỏ mọi thứ”, Châu Đăng Khoa cho hay.

“Tôi viết ra những dòng này không phải vì muốn tranh cãi, mà vì tôi không muốn những người yêu mến mình sẽ cảm thấy thất vọng về tôi. Vì vậy, tôi cần phải đòi lại sự trong sạch và công bằng cho mình. Còn nếu phía nhạc sĩ Hàn Quốc muốn thì có thể kiện tôi ra toà, tôi hầu”, cha đẻ của “Tình nhân ơi” bộc bạch.