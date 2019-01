Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát sau 2 năm "ở ẩn" giờ ra sao?

(Dân Việt) Sau đăng quang ngôi vị quán quân "Sing my song" mua đầu tiên, Cao Bá Hưng lần đầu chia sẻ về quãng thời gian 2 năm lui về ở ẩn.

Cao Bá Hưng (sinh năm 1998, tại TP.HCM) được chú ý với danh xưng cháu nội 7 đời của nhà thơ nổi danh Cao Bá Quát. Đăng quang Sing my song mùa đầu tiên khi mới 18 tuổi, Cao Bá Hưng đã vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều với kết quả này. Sau 2 năm chọn con đường tiếp tục học tập, lần đầu tiên anh chàng đã có những trải lòng đến khán giả cũng như bật mí về màn come back trong năm 2019.

Cao Bá Hưng- Quán quân Sing my song 2016

- Sau Sing my song Hưng có đi hát, hay tham gia chương trình gì không?

Thật sự là từ sau Sing my song Hưng chỉ nhận 1 số show mình cảm thấy thú vị, thời điểm đó cũng không hiểu lí do vì sao Hưng không muốn đi diễn nhiều. Chọn những show mình thích là để phần nào thỏa mãn đam mê ca hát thôi chứ Hưng cũng không tham gia chương trình nào nữa.

- Vậy trước Sing My song, bạn đã từng tham gia một chương trình nào lớn chưa?

Trước khi đến với cuộc thi này Hưng cũng từng tham gia nhiều chương trình rồi nhưng cũng bị loại rất sớm. Thời điểm thi Sing my song cũng là lúc Hưng được vào vòng giấu mặt của The Voice 2016. Tuy nhiên vì Hưng đã rất thích phiên bản Sing my song của Trung Quốc trước đó nên ngay khi nghe tin Việt Nam lần đầu có phiên bản này thì ngay lập tức mình chọn Sing my song, lúc đó cũng tự nhận thấy mình không đi sâu được với The Voice đâu.

"Mỗi ngày Hưng đều tự nhủ phải làm được cái gì đó tốt hơn ngày hôm qua"

- Tại sao bạn quyết định “ở ẩn” ngay sau đăng quang ngôi vị quán quân mùa đầu tiên thay vì chọn đó là mốc bắt đầu cho sự nghiệp âm nhạc?

Thời điểm đó Hưng thiếu rất nhiều, tự bản thân Hưng nhìn nhận được điều này: về tâm lý, tính cách, chuyên môn, giọng hát,... tất cả đều đang cần thời gian để học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa. Hưng không muốn vội vã bắt đầu rồi vội vã bị khán giả lãng quên.

- Đó có thể coi là một dấu ấn đặc biệt để khán giả nhớ đến bạn, “ở ẩn” quá lâu bạn không sợ khán giả sẽ quên mình?

Ở đây Hưng không thể trả lời là sợ hay không bởi rõ ràng tình hình lúc đó, nếu Hưng tiếp tục hoạt động với tên tuổi quán quân Sing my song thì cũng sẽ không trụ lại được lâu vì mình còn thiếu rất rất nhiều. Còn chặng đường nghệ thuật sau này của Hưng, ngay lúc này Hưng chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ cống hiến, cứ sáng tạo và đem đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất thì một ngày nào đó mình cũng sẽ được nhớ tới thôi.

Hưng nhận thấy thời điểm này khả năng tiếp thu của mình rất nhanh, Hưng có thể học mọi thứ mình thích để chuẩn bị cho tương lai được tốt nhất có thể nên Hưng đầu tư toàn thời gian vào việc học.

"May mắn là đến thời điểm này, Hưng vẫn chưa phải hối hận về bất kì điều gì trong quá khứ, có chăng chỉ là giá như mình đã làm tốt hơn"

- Thời điểm bạn đến với ngôi vị quán quân Sing my song đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, bạn nghĩ sao về những ý kiến đó?

Lúc đó Hưng đã khóc, thật sự lúc đó mình chỉ mới 18 tuổi thôi, sự nổi tiếng đến với mình quá sớm chỉ trong vòng 1 tuần. Có thể gọi cảm giác lúc đó là “sock”, có nhiều thứ Hưng chưa thể xoay sở kịp, mình cũng chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với dư luận như thế nào. Tuy nhiên phải nói thật rằng sau này khi nhìn lại, Hưng thấy khán giả ý kiến hay không hài lòng với kết quả cũng có phần đúng. Đến với Sing my song, khả năng hát của Hưng không tốt, nhảy cũng rất tệ, Hưng chỉ viết nhạc được thôi. Hưng nghĩ bài hát không có lỗi gì cả, đến thời điểm bây giờ thì “Có vấn đề” đã khác lúc đó rất nhiều rồi, ca khúc đó đã được Hưng làm lại với một thể loại khác hoàn toàn.

Cho tới lúc này, 3 bài hát trong Sing my song Hưng vẫn chưa thể thể hiện được, 3 bài đó quá khó hát. Vì vậy kế hoạch gần thì Hưng sẽ ra mắt những ca khúc khác, dễ nghe hơn và cũng dễ đón nhận hơn.

- Bạn đã làm thế nào để vượt qua những áp lực giai đoạn đó?

Như Hưng đã nói, quyết định dừng để tiếp tục học và trau dồi là cách để Hưng không bị áp lực nữa. Trong suốt 2 năm qua Hưng dành thời gian đi du lịch, học nấu ăn, học thêm về kĩ thuật âm thanh, công nghệ thông tin, vật lý, rèn luyện cơ thể... Cố gắng để mình có nhiều trải nghiệm nhất có thể. Có những thứ nghe có vẻ không liên quan đến âm nhạc nhưng thực chất nó giúp Hưng rất nhiều trong công việc.

- Cao Bá Hưng muốn khán giả nhìn nhận mình ở cương vị một ca sĩ hay nhạc sĩ?

Đối với Hưng thì là tất cả. Ngay từ đầu Hưng đã hướng mình theo con đường một nghệ sĩ toàn diện. Sự nghiệp viết nhạc vẫn được Hưng tiếp tục trong suốt những năm qua, Hưng cũng muốn được đứng trước khán giả để thể hiện sáng tác của mình.

Nói đến ca hát thì cũng là nhờ Sing my song, trước đây Hưng chỉ chơi nhạc cụ trong band hay đệm đàn cho ca sĩ hát thôi, thậm chí mình có hát người ta cũng không quan tâm mình là ai. Nhưng sau chương trình Hưng có nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp cầm mic của mình sau này.

- Bao lâu nữa bạn sẽ chính thức ra mắt khán giả?

(Cười) cũng không lâu đâu vì Hưng đã “ở ẩn” 2 năm rồi. Năm 2019 sẽ là cột mốc thích hợp để Hưng quay lại, mình cũng đang chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể tự tin, sẵn sàng “chinh chiến” trong năm tới.

- Tại sao lại là 2019?

Cột mốc này Hưng nghĩ là phù hợp nhất, sau thời gian học liên tục trong 2 năm, bây giờ Hưng đã tự tin hơn nhiều. Mặt khác Hưng cũng nhận thấy ba mẹ đã bắt đầu mệt mỏi vì phải lo cho em gái du học, còn phải lo cho Hưng nữa. Hưng thấy mình cần phải bắt đầu ngay trong 2019, thời gian của Hưng không còn nhiều nữa. Tuy nhiên có trở lại thì Hưng cũng sẽ tiếp tục học song song với các hoạt động nghệ thuật để bản thân không bị thụt lùi lại với thị trường.

"Hưng muốn mình nam tính hơn, ngoại hình khỏe khoắn hơn khi ra mắt khán giả"

- Hưng sẽ đi độc lập hay chọn đầu quân về một công ty quản lí?

Hưng sẽ đi 1 mình thôi, tất nhiên bên cạnh Hưng cũng có những người bạn thân thiết trong ekip làm việc để hỗ trợ Hưng. Trong team chỉ có khoảng 6 người, mỗi người mỗi việc. Cái may mắn nhất của Hưng suốt 2 năm qua là dù không tham gia gì nhiều nhưng người quản lí vẫn không bỏ rơi mình và luôn động viên Hưng mỗi ngày. Anh em vẫn kiên trì với Hưng dù cho khả năng kinh tế với Hưng là chưa có, Hưng còn đang sống dựa vào ba mẹ.

- Dòng nhạc nào là thế mạnh của Hưng? Hưng có ý định đi theo một dòng nhạc cụ thể hay sẽ chọn sự đa dạng?

Ở Sing my song, cả 3 bài hát Hưng viết đều thuộc dòng dân gian đương đại nên có thể khán giả sẽ nghĩ Hưng chỉ phù hợp với những gì gắn với dân tộc. Tuy nhiên Hưng là người không “đóng khung” mình vào dòng nhạc nào cụ thể, sau này sẽ có rất nhiều thể loại Hưng cho ra mắt. Với Hưng thì dòng nhạc cũng như “một bộ trang phục”, “đứa con” nào hợp bộ trang phục nào thì sẽ mặc bộ đó, không nhất thiết lúc nào Cao Bá Hưng cũng sẽ hát dân ca đương đại.

Hiện tại Hưng còn đang học thêm về cổ điển, nhạc giao hưởng, tuy đây không phải là thể loại được ưa chuộng ở Việt Nam nhưng việc tìm hiểu cổ điển giúp Hưng rất nhiều về mặt chuyên môn và cảm xúc trong âm nhạc.

- Hiện tại bạn có đang theo học một trường lớp chính quy nào không?

Hưng không học đại học, kể cả những thứ đang học cũng chỉ học thêm ở ngoài. Hưng nghĩ việc học đại học không phù hợp với mình vì nó quá gò bó vào một khung thời gian nhất định và không thực sự giúp ích được mình cho con đường nghệ thuật sau này. Vậy nên Hưng chọn cách học các khóa học bên ngoài để có thể linh động được thời gian. Rất may là quyết định này được ba mẹ ủng hộ.

"Làm sao để vẫn giữ được cá tính âm nhạc của mình những vẫn quan tâm đến thị hiếu khán giả là bài toán Hưng luôn làm trong suốt thời gian qua"

- Ai là người bạn hay chia sẻ nhất, gia đình có bao giờ phản đối quyết định nào của bạn?

Người Hưng có thể chia sẻ bất cứ điều gì đó là em gái Hưng, em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi, hiện đang đi du học nhưng lại rất hiểu mình nên dễ tâm sự cùng nhau.

Về gia đình thì ba mẹ đều ủng hộ Hưng đi theo nghệ thuật, mọi người chỉ không đồng ý quyết định không theo học đại học của Hưng nhưng sau khi giải thích cho mọi người hiểu về dự định tương lai cũng như những gì cần thiết với mình thì ai cũng tin tưởng vào lựa chọn của mình.

- Cao Bá Hưng của 2 năm trước và hiện tại đã có gì thay đổi?

Hưng nghĩ cái thay đổi lớn nhất là sự trưởng thành, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong hành động và trong ứng xử. Hưng không bị nóng vội như xưa, quá nông nổi và trẻ con... Hưng còn nhớ ngày xưa Hưng rất thích được nổi tiếng, nhưng bây giờ có nổi tiếng hay không với Hưng mà nói nó không còn quan trọng bằng việc mình được sống với cái tôi âm nhạc của mình. Hưng sẽ không chạy theo đám đông và xu hướng, Hưng có tham vọng âm nhạc của mình phải khiến người khác bắt chước theo hoặc hơn thế nữa là người tạo ra xu hướng.

- Bật mí một chút về sản phẩm đầu tay bạn sẽ ra mắt sắp tới được không?

Hưng chỉ có thể nói đây là ca khúc thể loại pop, dễ nghe, dễ thuộc nhưng vẫn đúng với cá tính âm nhạc của Hưng. Ca khúc này Hưng và ekip cũng đã hoạch định ngay từ sau Sing my song và sẽ ra mắt sau 2 năm. Mình đã cố gắng tiết chế hết mức trong sản phẩm đầu tiên này, không thể làm cho nó quá khó vì khán giả sẽ khó đón nhận. Luôn luôn phải có sự cân bằng giữa thị hiếu khán giả và cá tính âm nhạc của mình.

Với ca khúc này Hưng đã có hơn 1 năm để thử nghiệm, cũng cho rất nhiều người nghe thử và nhận lại phản hồi khá tích cực. Vì vậy hy vọng Cao Bá Hưng trở lại sẽ được khán giả đón nhận.

- Bạn có thần tượng nghệ sĩ nào hay thích cá tính âm nhạc của nghệ sĩ nào không?

Nếu ở Việt Nam thì Hưng không thần tượng ai, chỉ có một người duy nhất Hưng rất thích “nghệ sĩ tính” của ông ấy đó là Michael Jackson. Ông có thể làm tốt nhiều vai trò và cái nào cũng làm “tới” được hết. Hình ảnh Hưng muốn phát triển sau này cũng là một nghệ sĩ đa năng như vậy.

- Cảm ơn Cao Bá Hưng về những chia sẻ thú vị!