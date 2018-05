Chí Tài giải thích chuyện bị chê keo kiệt

(Dân Việt) Chí Tài hóm hỉnh tiết lộ Hoài Linh sẽ “chặt đầu” nếu ai đó ăn được của anh “1 cắc” khi làm giám khảo “Ban nhạc quyền năng”.

Chí Tài thay Phi Nhung làm giám khảo cuộc thi Ban nhạc quyền năng từ tập 9. Trước những ý kiến lo ngại, nghệ sĩ Chí Tài có những chia sẻ chân thành và hóm hỉnh.

Anh tiết lộ mùa 1 đã nhận được lời mời của nhà sản xuất, nhưng không sắp xếp thời gian nên lỡ hẹn dù rất tiếc. Đến mùa 2, khi Phi Nhung không sắp xếp được thời gian, Chí Tài không ngại thay thế đàn em.

“Tôi vừa vào đã thích chương trình ngay vì đúng sở trường của mình, lại được gặp lại nhạc sĩ Minh Khang và ban nhạc quá giỏi nên quay hình không thấy mệt”, anh nói.

Chí Tài tự nhận mình là "hoàng thượng", Phương Dung là "Thái hậu" còn Dương Triệu Vũ là "thái tử".

Trước những lời dị nghị về việc “đến sau”, Chí Tài thừa nhận nghệ sĩ thường dễ tự ái nên không thích thay thế ai. “Nhưng tính tôi rất dễ chịu. Cái nào thích thì tôi làm, chứ không quan tâm chuyện khác. Dĩ nhiên, nếu tôi được làm từ đầu sẽ có những đánh giá chính xác hơn nhưng tôi cũng lên YouTube xem lại và hiểu rõ thí sinh hơn”, anh chia sẻ thêm.

Không chỉ nhiệt tình chia sẻ chuyện nghề, Chí Tài cũng rất thoải mái tiết lộ đời tư. Từ lâu nay, nhiều người thường đùa Chí Tài nổi tiếng keo kiệt, mang chuyện này ra hỏi, anh lập tức phân bua: “Tôi không keo. Nhưng mỗi lần mời ai ăn gì cũng đều gặp sự cố. Tôi nói thiệt”.

“Một lần tôi đã người ta ăn hết 300 nghìn đồng tiền bánh tráng trộn mà trời mưa bão bùng, không thấy đường về. Tôi tặng cô kia hộp singum của Mỹ mà sau đó màn hình led bị hư, ê-kíp ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ”, anh nói.

Nghệ sĩ hài không ngại thay thế Phi Nhung.

Chí Tài cũng không ngần ngại tiết lộ: “Hoài Linh từng nói ai ăn của tôi một cắc nào, Linh sẽ chặt đầu, kim bài miễn trả. Vì lần đó sinh nhật, tôi đã anh em ở sân khấu Nụ cười mới mà làm bể show ở Cam Ranh. Tôi là người tốt, rộng lượng mà. Tôi sẵn sàng bao người ta ăn nhưng ông trời không muốn cho tôi xài tiền”.

Trở lại với diễn biến đêm thi, 8 thí sinh sẽ trình bày một ca khúc. Thành viên ban nhạc sẽ chấm điểm. Sau đó, 8 thí sinh chia làm 2 nhóm tham dự 2 trò chơi thử thách, giám khảo sẽ cho 1 thí sinh điểm 10. Tổng điểm từ ban giám khảo, ban nhạc, và trò chơi thử thách sẽ có số điểm cuối cùng dành cho thí sinh.

Hai thí sinh thấp điểm nhất sẽ bước vào vòng sing-off với ca khúc Định mệnh do giám khảo quy định.

Ở tập này, Yến Nhi chọn ca khúc Cho vừa lòng em, Khắc Minh làm mới Cô bé ngày xưa. Phạm An Tuyên lựa chọn Phải chi em biết, Vũ Công Tuấn với Nước mắt mẹ hiền. Trúc Lai khoe giọng trong Em về tinh khôi, Đinh Trường táo bạo với Let her go. Tiến Vương thử thách bản thân trong Về đâu mái tóc người thương và Đăng Nguyên chọn Bao giờ biết tương tư.

Tập 9 sẽ được phát sóng lúc 21h tối 19.5 trên kênh THVL1.