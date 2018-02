Chuyện chưa kể về nhạc sĩ Đỗ Quang trước khi tự sát

(Dân Việt) Đoan Trường cho biết, Đỗ Quang là người trầm tính, ít bạn bè. Trước khi tự sát tại nhà riêng, nam nhạc sĩ hẹn gặp bạn thân và tặng độc quyền 3 ca khúc.

Cuối tháng 12.2004, thông tin bầu show ban nhạc đình đám thời bấy giờ 1088 - nhạc sĩ Đỗ Quang - treo cổ tự vẫn tại nhà riêng gây chấn động dư luận và giới giải trí. Sau gần 15 năm, người thân và bạn bè vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến nhạc sĩ Lỡ lầm tuyệt vọng và tìm đến cái chết.

Đoan Trường là ca sĩ cùng thời với Lam Trường, Đan Trường... Thời hoạt động giải trí, anh từng làm biên tập và đạo diễn các chương trình ca nhạc thời trang hài kịch tại các quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn nên có cơ hội tiếp xúc và chơi thân với hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nhạc sĩ Đỗ Quang. Đoan Trường là người giúp đỡ nhạc sĩ Đỗ Quang tìm kiếm các thành viên và đặt tên nhóm nhạc 1088.

Ca sĩ Đoan Trường thời mới vào nghề. Anh có mối quan hệ thân thiết với đa số các nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo lời kể của Đoan Trường, lúc sinh thời, nhạc sĩ Đỗ Quang sinh sống tại đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM. Trong khi đó, Đoan Trường ở đường Trương Định nên thường xuyên ghé nhà bạn thân chơi. Đỗ Quang vốn trầm tính và ít bạn bè, anh thường ngồi một góc trải lòng qua các con chữ, nốt nhạc. “Quang còn nhiều bài hay lắm mà chưa được công bố. Một số tác phẩm gia đình giữ, một số tôi vẫn giữ mấy chục năm qua và chưa có dịp phát hành”, Đoan Trường cho biết.

Tối trước ngày tự sát, Đỗ Quang hẹn Đoan Trường tại một quán cà phê. “Gặp tôi, Quang than buồn đủ thứ chuyện gia đình, tình cảm... Tôi khuyên Quang cố gắng vượt qua vì ai cũng có nỗi buồn riêng, trong cuộc sống thì khó tránh khỏi những điều này. Sau đó, Quang tặng tôi 3 ca khúc và bảo: “3 bài hát tao mới sáng tác, tặng mày độc quyền, tao không lấy tiền”. Tôi hỏi: “Sao nay mày tốt vậy?”, Quang trả lời: “Nhạc sĩ người ta thích ai thì cho và còn tuỳ duyên, cảm thấy giọng hợp thì tặng”, ca sĩ Đoan Trường kể.

Sau đêm gặp gỡ, sáng hôm sau, Đoan Trường ngỡ ngàng khi nghe thông tin từ bạn bè và báo chí đăng tải Đỗ Quang tự sát tại nhà riêng. Anh lập tức đến nhà bạn thân thì gia đình đã mang thi thể Đỗ Quang đến nhà tang lễ.

Đến hiện tại, gia đình, bạn bè vẫn chưa biết được nguyên nhân nhạc sĩ Đỗ Quang tự sát vào năm 2004.

“Tôi bàng hoàng lắm. Tôi không hiểu lý do tại sao có chuyện buồn gì mà Quang lại tự tử. Thứ 1, nợ nần Quang không có. Thứ 2, tình cảm của Quang không đến nỗi gì... Đến tận bây giờ, chưa ai tìm ra lý do Đỗ Quang lại chọn cái chết. Khi nào người ta bị đẩy vào nước đường cùng thì họ thường tự tử, còn ở trường hợp của Quang không có lý do cụ thể. Đây là điều bí mật cho đến tận bây giờ” – Đoan Trường chia sẻ.

Trước khi tự kết liễu, câu cửa miệng của Đỗ Quang khiến Đoan Trường ám ảnh mãi là: “Trời ơi sao tao buồn cuộc sống này quá”. Đoan Trường khuyên bạn thân: “Cuộc sống này có nhiều điều buồn nếu mày không vượt qua được thì biết làm sao?”. Tuy nhiên, nhạc sĩ Chuyện tình hai chúng ta đã chọn cái chết để giải thoát khiến đồng nghiệp, bạn bè tiếc nuối.

Trong số 3 ca khúc Đỗ Quang tặng, Đoan Trường chỉ phát hành 2 ca khúc Em xé tan lời yêu thương và Em hỏi! Anh trả lời trong album Hoàng tử đại dương như một cách tưởng nhớ người bạn thân năm nào. Ca khúc còn lại, anh giữ lại làm kỷ niệm. Thông tin được Đỗ Quang tặng nhạc trước khi tự sát Đoan Trường cho biết anh chưa từng tiết lộ với báo giới. "Tính tôi đó giờ vốn sống hiền lành, hoà đồng với mọi người. Tôi sợ người ta nghĩ mình mượn chuyện ồn ào về cái chết của bạn để lên báo đánh bóng tên tuổi... nên tôi im luôn", anh nói.

Đoan Trường chỉ phát hành 2 ca khúc Em xé tan lời yêu thương và Em hỏi! Anh trả lời trong album Hoàng tử đại dương như một cách tưởng nhớ người bạn thân năm nào.

Về cơ duyên giúp đỡ Đỗ Quang thành lập nhóm nhạc 1088, Đoan Trường cho biết, người bạn thân chia sẻ ý tưởng thành lập ban nhạc kiểu The Moffatts, BackStreet Boys như ở nước ngoài. Do làm biên tập và thường xuyên mời các ca sĩ về quán bar biểu diễn nên Đoan Trường quyết định giúp Đỗ Quang tìm kiếm các nhân tố cho nhóm.

"Tôi lọc ra danh sách gồm 10 người và đưa cho Đỗ Quang. Sau đó, Quang hẹn gặp từng người và thử giọng hát để tìm ra nhóm nhạc gồm 5 chàng trai của 1088. Chính tôi và Đỗ Quang bàn với nhau để Điền Thái Toàn đứng giữa vì các thành viên còn lại đều cao”, ca sĩ SN 1979 kể lại.

Nhóm nhạc nổi đình đám một thời -1088.

Sau khi tìm được đủ 5 thành viên, Đỗ Quang lại nhờ Đoan Trường đặt tên cho nhóm. Theo đó, 1088 được lấy từ tên tổng đài 1088 chuyên tra cứu thông tin nổi tiếng thời đó theo gợi ý của giọng Cảm ơn tình yêu. Trước tên nhóm là số, Đỗ Quang tỏ ra thắc mắc. Tuy nhiên, Đoan Trường thuyết phục: "Tôi làm kinh doanh nên biết cái tên nào dễ vào tai người nghe. Tổng đài 1088 hầu như người dân nào cũng biết, vậy thì tại sao mình không sử dụng nó cho tên nhóm nhạc để nó gần gũi, thân thuộc luôn".

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng, chính Đoan Trường là người giới thiệu cho 1088 thực hiện liveshow đầu tiên ra mắt nhóm tại một quán bar ở TPHCM. Nơi đây cũng chính là nơi tổ chức các mini liveshow của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện tại như Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, MTV, Thanh Thảo, Nguyên Vũ...