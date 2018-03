Cô bé 13 tuổi treo cổ tự tử vì ám ảnh một cảnh trong bộ phim nổi tiếng thế giới

(Dân Việt) Vì quá ám ảnh với một số cảnh quay trong bộ phim nổi tiếng "13 Reason Why" và muốn tái hiện lại phân đoạn trong phim, cô bé 13 tuổi này đã treo cổ tự tử.

Mới đây, trang tin Mirror đã đăng tải lại sự việc gây chấn động nước Anh hồi năm 2017, về việc một bé gái 13 tuổi treo cổ tự tử chỉ sau 24 giờ quay đoạn clip nhái lại một cảnh phim trong series nổi tiếng 13 Reason Why. Theo trang tin này, việc đăng tải lại thông tin nhằm cảnh báo tới các bậc phụ huynh có con đang trong độ tuổi dậy thì nhạy cảm nên quan tâm tới các bé nhiều hơn, vì chỉ một tình huống trong cuộc sống cũng dễ đưa ra những quyết định bồng bột, đáng tiếc. Cô bé 13 tuổi tự tử vì ám ảnh một cảnh trong bộ phim nổi tiếng tên Lily Mae Sharp, đến từ Cheshire, Anh Quốc. Vì quá ám ảnh series phim truyền hình 13 Reason Why nên cô bé đã quay lại một đoạn video tái hiện lại một cảnh phim có chủ đề về đời sống học đường có đề cập tới tự tử. Lily Mae Sharp - cô bé 13 tuổi tự tử vì quá ám ảnh một cảnh trong phim 13 Reason Why. Bà Victoria Noblet - mẹ của cô bé- kể lại rằng, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18.5.2017, bà rời khỏi nhà ở Bradwall, Cheshire, để Lily ở nhà chăm sóc em gái. Từ 19h45 đến 21h17, bà Noblet gọi điện cho con gái 26 lần nhưng không hề có phản hổi. Khi bà Noblet trở về nhà vào khoảng nửa đêm, bà đã phát hiện ra Lily tự tử bằng cách treo cổ. Mẹ của Lily cũng cho biết: "Con bé đã xem một loạt phim trên Netflix có tên 13 Reason Why. Tôi không biết con bé có xem phim đó không nhưng nó có bàn luận về bộ phim với bạn bè của mình". Ông John Leigh - giáo viên của trường Lily - nói với nhân viên điều tra rằng, cô bé đã có một số xích mích với một hoặc hai cô gái khác. Lily đã có buổi làm việc với cố vấn của nhà trường vào ngày 12.5, sáu ngày trước khi chết, nhưng cô bé nói rằng bản thân vẫn ổn. Một cảnh trong bộ phim đình đám - 13 Reason Why. 13 Reasons Why là một câu chuyện về đề tài bạo lực học đường, tuy không xa lạ gì nhưng những tình tiết trong phim đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người xem, đặc biệt là các bạn ở độ tuổi dậy thì khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

