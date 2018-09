Có chồng tỷ phú sòng bài, An Dĩ Hiên vẫn than khổ bởi những điều này

(Dân Việt) Từ khi lấy chồng là tỷ phú sòng bài, cuộc sống của nàng "Bạch Cốt Tinh" An Dĩ Hiên thay đổi 180 độ.

Ngày 22.09, An Dĩ Hiên tham dự buổi quảng bá phim mới Độc cô thiên hạ tại Đài Loan với hình ảnh rạng rỡ vui vẻ. Vốn là mỹ nhân được nhiều người yêu mến, cuộc sống hiện tại của cô cùng ông xã khiến nhiều người tò mò. Thế nhưng khi được hỏi về vấn đề này, người đẹp lại bất ngờ nhăn nhó "tố khổ".

An Dĩ Hiên trong phim Độc cô thiên hạ.

Theo đó, cuộc sống trong gia đình nhà chồng có nhiều quy tắc khiến cô dâu mới phải nhăn mặt. Vốn dĩ người làm kinh doanh và làm giải trí có cách sống khá khác biệt. Vì vậy, dù sống trong giàu có, sung túc về vật chất nhưng vợ chồng An Dĩ Hiên không ít lần cãi vã vì nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống.

Mỹ nhân sinh năm 1980 cũng than thở, quả thật khi yêu và khi cưới khác nhau hoàn toàn. Trước đây, cô được ông xã chiều chuộng, hết lòng nhường nhịn nhưng sau khi cưới thì chồng cô "bỗng nhiên thay đổi" hẳn. Trần Vinh Luyện dần bộc lộ tính cách bá đạo và sở hữu cao, can thiệp cả vào chuyện ngủ nghỉ, ăn mặc của vợ.

Mặc dù An Dĩ Hiên cũng hiểu rằng ông xã muốn tốt cho vợ, để cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi và ít tham gia sự kiện giải trí nhưng việc bị quản lý quá khắt khe khiến cô không thoải mái.

Còn về chuyện thời gian, An Dĩ Hiên bắt buộc phải ở nhà mỗi khi ông xã về nhà. An Dĩ Hiên gọi chồng là "người gác cổng" bởi chỉ cần anh ở nhà vài giờ thì khi đó An Dĩ Hiên cũng phải có mặt để hai người ở bên nhau.

Cả hai hẹn hò 2 năm trước khi về chung nhà.

Trước đây, vì công việc bận rộn nên giờ giấc sinh hoạt của An Dĩ Hiên khá lộn xộn. Nếu như trước khi kết hôn cô thường thức đến 5 - 6h sáng mới đi ngủ thì giờ đây, ông xã bắt buộc cô chỉ được thức muộn nhất là 2 -3h sáng rồi phải đi ngủ để đảm bảo sức khỏe.

Tiếp đó, cách ăn mặc cũng không tránh khỏi bị ông xã soi mói và quản lý. An Dĩ Hiên có tính cách khá phóng khoảng, cởi mở nên cô thường lựa chọn trang phục gợi cảm. Trong thời gian yêu đương, Trần Vinh Luyện cũng không chịu được cách ăn mặc như vậy nhưng vẫn nín nhịn.

Còn giờ đây, mỗi lần nhìn bà xã mặc váy quá ngắn, Trần Vinh Luyện đều nhắc nhở: "Em mặc ngắn như vậy rất dễ bị lộ, hở cả quần trong thì sao", nhưng An Dĩ Hiên lại bướng bỉnh nói: "Chẳng có ai cúi rạp xuống đất mà nhìn cả, đâu có làm sao".

Được chồng hết sức quan tâm chiều chuộng là thế nhưng An Dĩ Hiên lại nhăn nhó kể khổ vì bị quản lý quá chặt.

Thế nhưng chồng cô vẫn tiếp tục than thở: "Bây giờ em đã là bà Trần rồi. Bà Trần đó!" Không nói được vợ, Trần Vinh Luyện liền gây áp lực với stylist của An Dĩ Hiên, bắt người này phải chọn trang phục kín đáo, phù hợp hơn cho cô.

Câu chuyện của đôi vợ chồng son An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Được chồng hết sức quan tâm chiều chuộng là thế nhưng An Dĩ Hiên lại nhăn nhó kể khổ.

Dù "luôn miệng kể khổ" là thế nhưng An Dĩ Hiên cũng khiến nhiều người ghen tị bởi nụ cười hạnh phúc và ánh mắt rạng rỡ mỗi lần nhắc đến ông xã. Xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm dành cho vợ, Trần Vinh Luyện "quản chặt" vì muốn vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Dù quản chặt vợ nhưng cả hai cũng không thiếu những khoảnh khắc tình cảm như thế này.

Sau khi gây chú ý với bộ phim Độc cô thiên hạ, An Dĩ Hiên được ông xã đưa đi du lịch Dubai, nơi mà cô từng chia sẻ muốn được đi du lịch nhất. An Dĩ Hiên hé lộ chỉ vì mong muốn được thưởng thức cảnh đẹp ở Dubai, ông xã Trần Vinh Luyện đã thuê hẳn trực thăng riêng khiến cô cảm thấy quá hoang phí. Trong chuyến đi mới này, An Dĩ Hiên chỉ việc hưởng thụ, nghỉ ngơi và đưa ra mọi yêu cầu, còn ông xã đảm nhận nhiệm vụ chi tiền và chiều chuộng vợ.

Cặp đôi vừa có chuyến du lịch đắt đỏ đến Dubai.

Trước khi kết hôn, An Dĩ Hiên và ông xã đã có thời gian dài yêu đương hẹn hò. Đến tháng 6.2017, Trần Vinh Luyện chính thức rước nàng về dinh bằng đám cưới tổ chức tại hai nơi là Hawaii và Đài Loan. Vốn là đại gia sòng bài Macau, Trần Vinh Luyện không tiếc tiền mang đến cho vợ một đám cưới đáng nhớ trong đời.

Trần Vinh Luyện đã dành tặng vợ bộ váy cưới bồng bềnh như đám mây trắng được An Dĩ Hiên đặt riêng từ thương hiệu Stéphane Rolland, giá khoảng 90.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Nhẫn cưới của An Dĩ Hiên cũng là nhẫn kim cương 10,57 carat.

Trần Vinh Luyện chi tiền khủng để tổ chức đám cưới cổ tích cho vợ.

Tháng 3 năm nay, An Dĩ Hiên bất ngờ bị lộ hình ảnh nằm cấp cứu trong bệnh viện. Cô mang thai ngoài tử cung và phải phẫu thuật gấp. Hiện tại, nữ diễn viên 38 tuổi không tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật mà nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe để nhanh chóng mang thai.