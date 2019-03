“Công chúa YouTube” Bảo An gây xúc động với MV tình mẹ ngày 8.3

Ca sĩ Bảo An (sinh năm 2006) được xem là hậu duệ của “bé” Xuân Mai “Con cò bé bé”. Từ năm 3 tuổi, Bảo An đã đòi gia đình cho tham gia văn nghệ ở nhà thiếu nhi quận 3. Vì còn quá nhỏ nên cô bé bị trung tâm từ chối. Song vì thấy con gái quá đam mê nên gia đình tiếp tục kiên trì. May mắn, nhiều thầy cô và nhạc sĩ nhận thấy năng khiếu của Bảo An nên đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp cô bé thỏa đam mê. Với vẻ ngoài dễ thương, tiếng hát trong trẻo, Bảo An nhanh chóng tạo loạt MV hit, hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao... Nhờ đó, Bảo An được fan ưu ái gọi với biệt danh "Công chúa YouTube".