Cuộc sống thay đổi của Đàm Thu Trang khi yêu Cường Đô la

(Dân Việt) Bạn gái của thiếu gia Phố Núi sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu, đi siêu xe, thỏa thích du lịch.

Không khó để nhận ra cuộc sống của Đàm Thu Trang - bạn gái thiếu gia Cường Đô la ngày một đổi khác. Nữ ca sĩ, người mẫu thường xuyên chia sẻ những bức ảnh du lịch bằng siêu xe. "Hãy tận hưởng chuyến đi của tôi" - Đàm Thu Trang viết trên trang cá nhân mới đây.

Ngày 5.1.2018, Đàm Thu Trang khởi đầu bằng một bức hình thảnh thơi trong quán cafe. Cô tự nhủ: "Phụ nữ dành 5 ngày để soi mình trong gương... 360 ngày còn lại phải soi mình trong sự " phán xét " của người khác". Trên bàn, nữ ca sĩ để túi Channel và kính hàng hiệu. Đôi giày hiệu Channel chỉ là một trong bộ đồ sưu tập hàng hiệu đắt tiền của người đẹp.

Chào mừng năm mới 2018 của Thu Trang là một chuyến đi du lịch bằng siêu xe mới coóng. khiến nhiều người ghen tỵ.

Từ khi yêu Cường Đô la, Đàm Thu Trang chăm diện đồ hàng hiệu và chia sẻ trên Facebook nhiều hơn. "Gặp 1 người nào đó là duyên may... nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn... duyên do trời... phận do chính mình tạo ra" - nữ ca sĩ nhận định.

Một trong những chiếc túi mới nhất của Đàm Thu Trang là chiếc Gucci Sylvie Animal, có giá hơn 72 triệu.

Những món quà đắt tiền được Thu Trang chia sẻ trên trang cá nhân được đồn đoán chính là quà từ người bạn trai giàu có. Dưới status, Quốc Cường đã nhấn nút like (thích).

Khi đi dạo phố, Thu Trang thường chọn túi xách hàng hiệu. Gu thời trang của cô được khen ngợi ngày một phong cách.

Bên cạnh túi xách Channel, chân dài xứ Lạng cũng trót phải lòng chiếc Chanel Boy trứ danh.

Cùng với bộ sưu tập túi xách, kính, giày hàng hiệu, Thu Trang còn đi siêu xe Audi tiền tỷ.