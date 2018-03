Đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên của bức tượng vàng Oscar 2018

(Dân Việt) Sam Rockwell đã dành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar 2018 cho vai diễn trong phim 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

Như vậy, chiếc tượng vàng đầu tiên của Oscar 2017 đã thuộc về Sam Rockwell với vai diễn trong phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Trong phim, Sam Rockwell thủ vai sĩ quan cấp dưới của cảnh sát trưởng Bill Willoughby do Wood Harrelson đóng. Không có quá nhiều đất diễn nhưng Sam Rockwell đã thể hiện được tâm lý của một sĩ quan cảnh sát vốn ưa bạo lực tại thị trấn Ebbing lại phải đối mặt với ba chiếc biển quảng cáo với những dòng chữ gây "đứng hình" của bà Hayes, nhân vật chính trong phim: “Raped while dying” (Bị cưỡng hiếp khi đang hấp hối), “And still no arrests?” (Và đến giờ vẫn chưa ai bị bắt?), “How come, Chief Willoughby?” (Vậy là sao, Cảnh sát trưởng Willoughby?).

Chiến thắng này không ngoài dự đoán, không chỉ vì vai diễn gây tranh cãi của anh trong phim mà còn là phần thưởng cho chặng đường sự nghiệp tương đối chông gai. Anh cũng vừa ẵm một giải tương tự vào hôm qua ở lễ trao giải Tinh thần độc lập của Mỹ.

Sam Rockwell đã phải vượt qua Willem Dafoe trong phim The Florida Project, Richard Jenkins phim The Shape of Water, Christopher Plummer phim All the Money in the World và bạn diễn Woody Harrelson trong chính bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Truy tìm công lý) để tìm tới chiếc tượng vàng oscar đầu tiên.

Giải Hóa trang xuất sắc thuộc về Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (êkip làm phim Darkest Hour).

Giải Thiết kế trang phục thuộc về Mark Bridges (phim Phantom Thread).

Giải phim tài liệu thuộc về tác phẩm đề tài dùng doping trong thể thao

Laura Dern và Greta Gerwig trao giải cho Icarus (đạo diễn Bryan Fogel, nhà sản xuất Dan Cogan). Tác phẩm kể về nạn sử dụng doping trong giới vận động viên. Fogel liên hệ với Grigory Rodchenkov - người từng đứng đầu chương trình chống doping của Nga - nhằm nghiên cứu về khả năng dùng doping để thắng một cuộc đua xe đạp nghiệp dư.

'Coco' thắng giải phim hoạt hình xuất sắc

Chiến thắng của Coco không gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi tác phẩm của Pixar quá nổi trội so với các ứng viên còn lại. Phim xoay quanh một cậu bé Mexico mê âm nhạc, tình cờ lạc vào cõi âm và gặp lại tổ tiên. Phim gây xúc động khi khắc họa tình cảm gia đình chân thành.