Đàm Thu Trang chia tay Cường Đô La chỉ là chiêu trò PR nhà hàng?

(Dân Việt) Đàm Thu Trang tâm sự buồn về chuyện tình cảm hay chỉ là chiêu trò PR với Cường Đô La?

Vào ngày 5.2, trên trang cá nhân của Đàm Thu Trang, bạn gái của "đại gia phố núi" Cường Đô La đã đăng tải một dòng tâm trạng khá buồn. Theo đó, cô cho biết mình hiện đang rất mệt mỏi và cô đơn. “I’m just tired … I just want the world to be quiet for a bit” (tạm dịch: Em chỉ thấy mệt mỏi… Em muốn thế giới lặng yên trong giây lát).

Tâm sự buồn khiến fan lo lắng của Đàm Thu Trang.

Dòng tâm sự của người đẹp ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và fan hâm mộ. Nhiều người cho rằng giữa cô và Cường Đô La đã có rạn nứt. Khi liên hệ với quản lý của Đàm Thu Trang, người này cũng cho biết cô và Cường Đô La đang có trục trặc trong tình cảm.

Fan hâm mộ lo lắng cho chuyện tình cảm của "đại gia phố núi" và hot girl người Tày.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó 1 ngày, tối ngày 6.2, Cường Đô La lại xuất hiện một cách "rình rang" với dàn xe siêu khủng của mình tại lễ khai trương nhà hàng mới của Đàm Thu Trang tại Quận 1. Không chỉ vậy, anh còn chứng tỏ mình là một người yêu hoàn hảo khi tiếp khách giúp hot girl người Tày, vui vẻ quán xuyến công việc. Hình ảnh vui vẻ, rạng rỡ của cả hai nhân vật chính làm người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Cường Đô La xuất hiện tại nhà hàng của Đàm Thu Trang vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Chính vì vậy, không ít người cho rằng sự thật giữa Cường Đô La và Đàm Thu Trang không hề có rạn nứt nào cả, việc tâm sự buồn xuất hiện trên trang cá nhân người đẹp chỉ là một chiêu trò giúp cho cô PR nhà hàng mới mở của mình mà thôi.

Trước khi được biết đến là bạn gái của Cường Đô la, chân dài sinh năm 1989 từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) năm 2010. Đàm Thu Trang "nam tiến" vào TP.HCM lập nghiệp và đồng thời theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Dù vậy, đa số thành tích của Thu Trang lại đến từ các đấu trường nhan sắc. Cô đạt giải Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 một cuộc thi người mẫu có tiếng và Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012.