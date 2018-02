Đàm Vĩnh Hưng xin chữ ký cầu thủ U23 vào chiếc áo "độc nhất vô nhị"

(Dân Việt) "Tôi quyết định đem đi thêu lại hết mấy chữ ký này! Áo này không có cái thứ 2" - Mr.Đàm chia sẻ.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt khoảnh khắc vui vẻ bên dàn cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Đi kèm với những hình ảnh này, giọng ca "Vì anh là soái ca" viết dòng chú thích khoe chiếc áo đặc biệt anh mặc có chữ ký của các cầu thủ đội tuyển U23. "Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ lại! 1-1! Đá phạt đền thôi cưng! Tôi có áo mới! Design ngay tại chỗ! Tôi quyết định đem đi thêu lại hết mấy chữ ký này! Áo này không có cái thứ 2! Only me! That’s my style!" - Mr.Đàm bày tỏ.

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái và loạt hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng nhận "bão" like từ phía cộng đồng: "Thích thế nhỉ ước gì được gặp những người hùng đội tuyển U23 Việt Nam. Toàn là hình ảnh đẹp"; "Đúng là Đàm Vĩnh Hưng có chiếc áo độc nhất vô nhị rồi. Chúc mừng anh"....

Cùng ngắm những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh bên dàn cầu thủ U23 Việt Nam: