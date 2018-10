Dàn mỹ nhân diện đồ tối ấn tượng tại tiệc cưới Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn

(Dân Việt) Hồ Ngọc Hà, Midu, An Nguy cùng nhiều mỹ nhân đã xuất hiện tại đám cưới của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn. Điều khiến các fan chú ý là ngoài những chiếc váy màu trắng thì nhiều mỹ nhân diện đồ màu tối tham gia đám cưới của cặp đôi.

Lễ cưới của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn đã chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM vào chiều ngày 4.10. Đến tham dự đám cưới của cặp đôi là những bạn bè, nghệ sĩ nổi tiếng như: MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nam ca sĩ Eric, Mâu Thuỷ, Mai Ngô, Hồ Ngọc Hà, An Nguy, Á hậu Huyền My, Midu...Điều gây chú ý cho nhiều fan là, một số mỹ nhân thì diện váy trắng thướt tha thì có khá nhiều mỹ nhân chọn những chiếc váy màu tối như: An Nguy, Hồ Ngọc Hà, Midu...

Dưới đây là hình ảnh các mỹ nhân đổ bộ trong đám cưới Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn:

Nữ diễn viên An Nguy

MC Thanh Thanh Huyền diện đầm đen cúp ngực gợi cảm. Sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu giúp MC tự tin với nhiều trang phục khác nhau.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Người đẹp Nguyễn Thị Loan

Diễn viên Midu

Ngoài những mỹ nhân diện váy màu tối thì cũng có nhiều người đẹp diện váy màu sáng đối lập như Á hậu Huyền My, Mai Ngô, Trương Kiều Diễm...

Người đẹp Joie Nguyễn

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam- Mâu Thuỷ

Á hậu Huyền My

Người đẹp Trường Kiều Diễm