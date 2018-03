Dàn sao "Hương mùa hè" sau 15 năm: Người hạnh phúc, kẻ mãi cô đơn

(Dân Việt) Cùng với sự nghiệp ngày càng thăng hoa, những nam thần, nữ thần này phải chịu cảnh cô đơn dù đã gần tứ tuần

Hương mùa hè là bộ phim truyền hình dài tập nằm trong series phim Tình yêu bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho, được công bố chiếu lần đầu vào mùa hè năm 2003. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình tay tư của bốn nhân vật chính: Yoo Min Woo (Song Seung Hun), Shin Hye Won (Son Ye Jin), Park Jung Jae (Ryu Jin), Park Jung Ae (Han Ji Hye).

Sau 15 năm lên sóng, cả 4 diễn viên chính của Hương mùa hè có những lựa chọn của riêng mình. Có người đã dành cả thanh xuân để tập trung sự nghiệp mà bỏ qua chuyện yêu đương nhưng có người lại yên bề gia thất bên cạnh sự nghiệp không mấy nổi bật.

Song Seung Hun (Yoo Min Woo) quay lại hình tượng quý ông độc thân sau khi chia tay Lưu Diệc Phi

Hiện nay Song Seung Hun có sự nghiệp và cuộc sống ổn định

Nổi tiếng từ bộ phim Trái tim mùa thu, Song Seung Hun tiếp tục được đạo diễn của serie “phim bốn mùa” tin tưởng giao vai nam chính Yoo Min Woo trong tác phẩm sau đó là Hương mùa hè.

Trong Hương mùa hè, Yoo Min Woo là một anh chàng điển trai nhưng lại không may mắn trong tình yêu, phải mãi mãi xa cách người con gái mình yêu ngay trong ngày thành hôn của họ. Sau đó, anh gặp gỡ Jung Ae (Han Ji Hye thủ vai) nhưng vì nỗi đau trong quá khứ quá lớn làm cho Min Woo không thể đón nhận tình cảm của cô dù Jung Ae luôn hướng về anh.

Với ngoại hình điển trai cùng tấm lòng chung thủy, nhân vật Min Woo đã giúp cho Song Seung Hun trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái, danh tiếng của anh cũng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên scandal trốn nghĩa vụ đã khiến Song Seung Hun “lao đao” một phen và vội vã nhập ngũ trước làn sóng phản đối của công chúng.

Sau khi xuất ngũ, Song Seung Hun vẫn tiếp tục thành công trong sự nghiệp diễn xuất khi tham gia nhiều bộ phim có đầu tư lớn như: Công chúa của tôi, Dr.Jin, Khi đàn ông yêu, Sư nhâm đường, Nhật ký anh sáng, Black,... Tuy nhiên diễn xuất của anh bị khán giả đánh giá là "một màu" khi đảm nhiệm các vai diễn khá tương đồng, không mang lại sự mới mẻ trong diễn xuất dù đã hoạt động khá lâu trong nghề.

Ngoài ra, Song Seung Hun còn là một trong những ngôi sao giàu có bậc nhất Hàn Quốc với nhiều bất động sản giá trị, anh còn điều hành một công ty giải trí riêng, thậm chí sở hữu chuỗi nhà hàng phong cách Italy tại Seoul. Song Seung Hun đã chia tay “thần tiên tỷ tỷ” của Trung Quốc – Lưu Diệc Phi vào đầu năm 2018, chính thức trở lại hội “quý ông độc thân quyến rũ” của Kbiz.

Son Ye Jin (Shin Hye Won) quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ bê tình duyên

Son Ye Jin vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp, mặn mà

Trong Hương mùa hè, Son Ye Jin vào vai Shin Hye Won - một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại bị mắc bệnh tim khiến bản thân không thể vui đùa như bạn bè cùng trang lứa ngay từ khi còn nhỏ.

Gạt bỏ tình cảm của bản thân qua một bên, Hye Won đã nhường Min Woo cho người bạn thân Jung Ae và đến với Jung Jae. Tuy nhiên căn bệnh tim của cô lại tái phát, Hye Won phải ra nước ngoài điều trị và bỏ lỡ các mối nhân duyên của mình. Đến tận 3 năm sau, Hye Won mới có thể gặp lại Min Woo, gỡ bỏ những hiểu lầm và ở bên nhau.

2003 là năm đánh dấu mốc cho sự nghiệp huy hoàng của Son Ye Jin sau này khi cô được công chúng gọi là “tình đầu quốc dân” sau phim điện ảnh Classic công chiếu đầu năm và củng cố địa vị với Hương mùa hè vào giữa năm.

Hiện nay, Son Ye Jin là một trong những “nữ thần” hàng đầu của Kbiz bên cạnh: Choi Ji Woo, Kim Hee Sun, Jun Ji Hyun,... nhờ vào ngoại hình xinh đẹp cùng diễn xuất xuất sắc. Những tác phẩm nổi bật của Son Ye Jin có thể kể đến: Hương mùa hè, Nàng ngốc và quân sư, Shark, The Tower, The Last Princess,...

Năm 2018 này Son Ye Jin sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm Pretty sister who buys me food hợp tác cùng “nam phụ quốc dân” mới nổi Jung Hae In. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh Now I will meet you do cô đóng chính cùng tài tử So Ji Sub cũng chính thức công chiếu vào ngày 14/3 cũng nhận được sự trông đợi cao từ khán giả.

Hợp tác cùng nhiều trai đẹp là thế nhưng ở tuổi 35, nữ diễn viên xinh đẹp này vẫn đang độc thân dù ngày xưa đã “phấn đấu” kết hôn vào lúc 34 tuổi.

Ryu Jin (Park Jung Jae) lựa chọn gia đình hạnh phúc thay cho sự nghiệp

Ryu Jin độc thân của quá khứ cùng gia đình hạnh phúc tràn đầy của hiện tại

Ryu Jin là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất vào đầu những năm 2000 nhờ vào vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Vào vai chàng trai phong độ, tốt bụng Jung Jae trong Hương mùa hè, Ryu Jin tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong lòng các khán giả nữ lúc bấy giờ.

Dù cho trong phim, Jung Jae đã phải tiếc nuối bỏ lỡ Hye Won ngay trong ngày thành hôn của mình vì căn bệnh của cô nhưng ngoài đời, Ryu Jin là người có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất trong các diễn viên chính của Hương mùa hè. Anh kết hôn cùng với nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng tại Hàn Quốc vào năm 2006, đến hiện tại cả hai đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh.

Tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu đấy? cùng cậu con trai lớn Chan Hyung, Ryu Jin đã trở thành hình mẫu ông chồng lý tưởng tại Hàn Quốc nhờ vào cách thể hiện tình yêu với con trai cũng như với người vợ xinh đẹp của mình.

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Ryu Jin lại không khởi sắc như Son Ye Jin và Song Seung Hun, các tác phẩm sau đó của anh không gây được tiếng vang như trước dù cho phong độ diễn xuất của tài tử này vẫn không hề giảm sút. Những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của nam diễn viên này có thể kể đến như: Nghìn nụ hôn, Bài ca sơ đông, Cô cảnh sát đào hoa, Đừng quên hoa hồng,…

Han Ji Hye (Park Jung Ae) - thành công trong sự nghiệp lẫn tình duyên

Han Ji Hye có sự trưởng thành cùng sự nghiệp, cuộc sống ổn định sau Hương mùa hè

Trong Hương mùa hè, Han Ji Hye vào vai Jung Ae - một cô gái hoạt bát, cá tính và hiện đại. Dù luôn hướng về Min Woo sau lần gặp gỡ tại nước Ý nhưng Jung Ae chẳng thể có được trái tim anh bởi những tổn thương trong quá khứ của chàng trai này.

Sau khi tham gia Hương mùa hè, Han Ji Hye tiếp tục bùng nổ với tác phẩm Phía đông vườn địa đàng, sau 2 tác phẩm "bom tấn" này, tên tuổi của Han Ji Hye được củng cố vững chắc tại làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp này lựa chọn tham gia các phim truyền hình cuối tuần thay vì các series ngắn tập.

Cô được ghi nhận với tài diễn xuất đa dạng, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Bạn trai tôi nhóm máu B, Nữ hoàng tháng năm, Hôn nhân vàng, Người vợ dũng cảm, Khát vọng thượng lưu,...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất vững chắc, Han Ji Hye còn thành công ở mảng thời trang khi kết hợp với các thương hiệu giày dép nổi tiếng và cho ra đời dòng sản phẩm của riêng mình.

Năm 2010, Han Ji Hye đã kết hôn với một công tố viên Jung Hyuk Jun thông qua mai mối sau khi chia tay với nam diễn viên Lee Dong Gun vào năm 2007 vì lịch trình bận rộn của cả hai.