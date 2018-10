Đạo diễn 'Ngọa hổ tàng long' nói lời bất ngờ với người vợ 6 năm nuôi chồng thất nghiệp

(Dân Việt) Nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời, đạo diễn Lý An thầm cảm ơn người vợ tào khang.

Ngày 19.10, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về đạo diễn Lý An vinh dự nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời - DGA Honor do American Directors Guild, Mỹ trao giải. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, tiếng tăm của Lý An còn vươn xa ra tầm thế giới và có sức ảnh hưởng lớn tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

DGA Honors là giải thưởng thường niên của American Directors Guild. Đây là giải thưởng lớn, có danh tiếng tốt trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Mỹ. Điều vinh dự hơn khi Lý An là đạo diễn Trung Quốc đầu tiên đạt giải thưởng.

Lý An cùng vợ xuất hiện trong buổi lễ trao giải Thành tựu trọn đời.

Khi lên nhận giải thưởng, đạo diễn Lý An đã có bài phát biểu vô cùng xúc động. Trong đó, Lý An chia sẻ rằng người mà ông biết ơn nhất chính là người vợ mình. Trong buổi trao giải, vợ Lý An cũng đã xuất hiện bên cạnh chồng trong giờ phút đầy tự hào này.

6 năm nuôi chồng thất nghiệp không oán thán nửa lời

Nói về người vợ của mình - bà Lâm Huệ Gia, đạo diễn lừng danh thế giới không giấu nổi cảm xúc. Điều khiến ông nhớ nhất trong suốt cuộc đời chính là 6 năm thất nghiệp cùng những bất lực, lo lắng, muốn buông xuôi.

Bà Lâm Huệ Gia thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện.

Hai người kết hôn từ năm 1983, khi đó Lý An 29 tuổi. Vì không kiếm được việc làm nên Lý An làm những công việc tạm bợ trong suốt 6 năm. Thậm chí khi ấy, ông tiết lộ thật sự áp lực với câu hỏi: Cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Còn bà Lâm Huệ Gia là một nhà nghiên cứu sinh vật và làm việc ở một phòng nghiên cứu dược. Trong suốt quãng thời gian đó, chuyện gia đình một mình vợ ông cáng đáng. Đặc biệt là vấn đề kinh tế gia đình chỉ một mình bà tất bật lo liệu. Thế nhưng bà vẫn không hề than vãn nửa lời mà vẫn luôn ủng hộ ông.

“Để tự xoa dịu cảm giác tội lỗi, tôi làm mọi việc nhà: nấu ăn, lau chùi, chăm sóc con trai, trong lúc vẫn đọc sách, xem phim và viết các kịch bản phim” - Lý An kể lại.

Khi đó, vì thương con cái, bố mẹ vợ Lý An còn hỗ trợ một khoản tiền khá lớn để giúp con rể khởi nghiệp bằng cách mở một nhà hàng Trung Quốc. Thế nhưng vì dằn vặt khi không thể nuôi sống gia đình và chăm lo cho vợ con, Lý An dùng tiền này để theo học các khóa về máy tính.

Lý An nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời. Trong bài phát biểu, vị đạo diễn cho biết luôn cảm ơn vợ vì đã luôn ủng hộ ông trong suốt những năm tháng khó khăn.

“Ngày ngày trôi qua, tôi càng ngập chìm trong phiền muộn. Vợ tôi, nhận thấy cách cư xử bất thường của tôi, đã tìm thấy lịch lên lớp trong túi tôi. Buổi sáng hôm sau, ngay trước khi bước lên xe đi làm, cô ấy quay đầu lại, đứng ngay trên bậc cửa, và nói: An à, đừng quên ước mơ của anh chứ.

Em luôn tin rằng anh chỉ cần một món quà, đó là được làm phim. Có rất nhiều người đứng trước máy tính rồi, họ không cần một Lý An để làm điều đó. Nếu anh muốn bức tượng vàng, hãy theo đuổi ước mơ của mình”.

Chính câu nói và sự ủng hộ vô điều kiện của vợ đã giúp Lý An có thêm động lực và tự tin để theo đuổi ước mơ. Ông đã nỗ lực để gây quỹ và thực hiện kịch bản đầu tay. Đó chính là bước đệm mang lại vinh quang như ngày hôm nay của ông. Vì vậy, Lý An luôn biết ơn người vợ đã luôn ủng hộ, cùng ông vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy.

Từ một người thất nghiệp đến người đạo diễn lừng danh thế giới

Khởi nghiệp từ năm 1992, trong suốt 26 năm qua, các tác phẩm của Lý An gây sốt thế giới cả tính nghệ thật và thương mại. Những tác phẩm của ông đều mang dấu ấn đặc biệt, nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả và giới chuyên môn.

Lý An là một trong những đạo diễn châu Á lừng danh ở Hollywood.

Tính đến nay, Lý An cũng là đạo diễn gốc Hoa đầu tiên thành công với cả dạng phim nghệ thuật và thương mại tại Hollywood.

Đặc biệt, năm 2000, Ngọa hổ tàng long do Lý An làm đạo diễn trở thành hiện tượng của điện ảnh thế giới và là niềm tự hào của nền điện ảnh Trung Quốc nói riêng và của châu Á nói chung. Với tổng đầu tư chỉ 17 triệu USD, bộ phim đã mang về một doanh thu khổng lồ lên đến 213,5 triệu USD (gần gấp 13 lần tổng đầu tư).

Bộ phim Ngọa hổ tàng long.

Phim được đánh giá cao ở cả nội dung lẫn nghệ thuật. Siêu phẩm này đã đạt được 4 tượng vàng Oscar năm 2001 trong số 10 hạng mục được đề cử bao gồm: Phim nước ngoài hay nhất, Quay phim xuất sắc, Thiết kế trang phục xuất sắc và Âm nhạc hay nhất. Ngọa hổ tàng long cũng được tôn vinh tại Quả cầu vàng 2001 với hai danh hiệu Đạo diễn xuất sắc và Phim nước ngoài hay nhất.

Bộ phim đã rinh về 73 giải thưởng lớn nhỏ. Riêng dạo diễn Lý An, ngoài Quả cầu vàng, ông còn được Hiệp hội đạo diễn bình chọn là đạo diễn xuất sắc nhất năm 2001.

Không chỉ dừng lại ở đó, đầu năm 2012, Ngọa hổ tàng long còn xếp vị trí thứ 4 trong danh sách 10 tác phẩm điện ảnh kinh điển thế giới tính từ năm 2000 do tạp chí Time của Mỹ công bố.

Thành công của bộ phim mang lại danh tiếng cho Lý An, giúp ông trở thành đạo diễn châu Á được săn đón hàng đầu tại Hollywood.

Không chỉ gây sốt với Ngọa hổ tàng long, các tác phẩm của Lý An đều được nhận xét là mang dấu ấn độc, lạ, có sức thu hút lớn đối với khán giả.

Ông luôn biết cách làm mới đề tài, tìm tòi và khai thác những khía cạnh mới mẻ để mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Xen lẫn với đó là những cảnh quay vừa mang tính nghệ thuật cao, vừa truyền tải được thông điệp của bộ phim giúp Lý An nhận được nhiều khen ngợi. Tiêu biểu phải kể đến BrokeBack Moutain hay Sắc, Giới, Cuộc đời của Pi...

Sắc Giới cũng là một trong những bộ phim tiêu biểu của Lý An.

Sắc, Giới vẫn được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao. Bộ phim đã giành được giải Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 64, giải Phim hay nhất trong lễ trao Giải thưởng phim châu Á năm 2008, giải thưởng Kim Mã.

Còn với Cuộc sống của Pi, bộ phim đã xuất sắc mang về 4 tượng vàng, trong đó quan trọng nhất là giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn họ Lý.

Những giải thưởng mà Lý An dành được trong suốt gần 30 năm sự nghiệp thực sự là sự ghi nhận xứng đáng với những cống hiến và tài năng của vị đạo diễn lừng danh này.