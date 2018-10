Đây chính là chàng trai từng sống vô gia cư, mà nay kiếm 2 tỷ một ngày

(Dân Việt) Giọng ca "Shape of you" đứng đầu top các nghệ sĩ solo thu nhập cao nhất thế giới.

Ca khúc hit toàn cầu Shape of you của Ed Sheeran.

Vài năm trở lại đây. họa mi nước Anh - Adele vẫn là cái tên khó có thể qua mặt trên các bảng xếp hạng thu nhập của nghệ sĩ trên thế giới. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào năm nay khi nam ca sĩ Ed Sheeran bất ngờ vươn lên vị trí số 1 trong top 10 ngôi sao solo có thu nhập cao nhất.

Sau nhiều năm thống trị, Adele đã bị đàn em vượt mặt.

Trước khi, lọt vào danh sách do tạp chí Forbes công bố, nam ca sĩ 27 tuổi nhiều năm liền đứng sau đàn chị Adele. Thành công ngoài dự đoán này của Ed Sheeran đến từ album Divide cùng bản hit Shape of you với hơn 3,6 tỷ lượt view trên Youtube.

Cùng với đó là tour diễn quảng bá và hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bản quyền sáng tác ca khúc, đã đem về tổng cộng 27 triệu bảng Anh (823 tỷ đồng) cho nam ca sĩ.

Dù sở hữu khối tài sản lớn nhưng Ed Sheeran vẫn giữ cuộc sống giản dị trước đây.

Tuy nhiên, tạp chí này cũng nhấn mạnh con số được công bố "trước khi khấu trừ thuế cũng như những chi trả cho người quản lý, luật sư và công ty đại diện".

Trước khi có được khối tài sản đồ sộ cùng sự nghiệp âm nhạc với hàng loạt bản hit như ngày hôm nay, anh chàng tóc đỏ từng sống cảnh vô gia cư khi bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi.

Tới London từ vùng quê Suffolk, Ed Sheeran phải tự mình bươn trải tại thủ đô London với những đêm dài ngủ ngoài ga tàu diện ngầm cho tới cung điện Buckingham trong suốt 2 năm.

Sau những năm tháng khó khăn anh dần gây được sự chú ý nhờ những video chơi nhạc đăng tải trên Youtube. Chính mạng xã hội này cũng đưa những ca khúc của Ed Sheeran đến với các nghệ sĩ lớn như Jamie Foxx, Elton John và nhận được được sự giúp đỡ cho các sản phẩm của mình.

Ở tuổi 27, nam ca sĩ đang tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời bên cô bạn gái Cherry Seaborn cùng sự nghiệp bừng nở.