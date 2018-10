Diễn biến mới vụ 25 tỷ "bốc hơi" vì Kiều Minh Tuấn - An Nguy "thú nhận" ngoại tình

Kiều Minh Tuấn, An Nguy là hai diễn viên chính trong "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" - bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, nói về quá trình tìm kiếm tình yêu của hai con người đều từng trải qua một lần đổ vỡ tình cảm. Khi phim sắp sửa công chiếu, Kiều Minh Tuấn - An Nguy bất ngờ trả lời trong một phỏng vấn chung, rằng họ trót phải lòng nhau trong quá trình đóng phim. An Nguy hiện sống đơn thân, còn Kiều Minh Tuấn đang có mối quan hệ vợ chồng với diễn viên Cát Phượng. Khi được hỏi, Cát Phượng né tránh trả lời trực tiếp, chỉ khẳng định mình vẫn ổn. Một ngày sau khi bài phỏng vấn đăng tải, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn bên nhau đi du lịch Đà Nẵng như dự định từ trước. Những dấu hiệu này khiến Kiều Minh Tuấn - An Nguy bị nghi ngờ dùng tình cảm để PR phim. Scandal tình cảm của cặp diễn viên chính khiến cho nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay bộ phim. Ngoài những lùm xùm bên lề, bộ phim cũng bị đánh giá không đạt chất lượng như kỳ vọng, từ kịch bản phim đến khả năng diễn xuất của các diễn viên. NSX nhiều lần khẳng định, họ không dùng scandal để gây chú ý cho bộ phim.